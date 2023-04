Palestinos: Las verdaderas violaciones de los derechos humanos

PorIsrael- por Bassam Tawil (Gatestone Institute)

Los europeos y la ONU parecen estar más preocupados por los derechos de las organizaciones afiliadas al terrorismo que por los derechos de las organizaciones que denuncian las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los palestinos

El año pasado, los palestinos y sus seguidores en todo el mundo se levantaron en armas después que las autoridades de seguridad israelíes cerraran siete ONG palestinas que tenían vínculos con el grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Nueve países europeos publicaron una declaración conjunta en la que rechazaron la medida israelí y anunciaron que continuarían cooperando con las organizaciones palestinas.

El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, también intervino en la decisión israelí, calificándola de » inaceptable y rechazada «. Abbas dijo que el liderazgo palestino se estaba acercando a las partes relevantes «para detener estas provocaciones israelíes contra nuestras instituciones que operan de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos».

Las condenas de la decisión israelí por parte de los países europeos, las Naciones Unidas y los palestinos se produjeron a pesar de los informes de la organización independiente ONG Monitor que documentan la conexión entre las organizaciones palestinas y el FPLP, designado por EE. UU. y otros países como Organización Terrorista Extranjera.

Sin embargo, las voces de quienes denunciaron a Israel por emprender acciones contra organizaciones vinculadas a un grupo terrorista palestino guardan silencio cuando los palestinos reprimen sus propias instituciones de derechos humanos. Cuando los palestinos cometen violaciones de los derechos humanos contra los palestinos, la Unión Europea y la ONU se muestran más que indiferentes. Solo cuando Israel toma la decisión de defenderse contra el terrorismo, escuchamos sus gritos supuestamente justos. Los europeos y la ONU parecen estar más preocupados por los derechos de las organizaciones afiliadas al terrorismo que por los derechos de las organizaciones que denuncian las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los palestinos.

En cuanto a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina de 87 años que condenó a Israel por cerrar las organizaciones afiliadas al FPLP, nuevamente se ha expuesto como un hipócrita empedernido.

Para empezar, el PFLP no reconoce que Israel tenga siquiera derecho a existir. Imagínese si un grupo dijera que Alemania, Ucrania, Moldavia o Taiwán no tienen derecho a existir.

Además, el FPLP ha llevado a cabo innumerables ataques terroristas contra Israel y los judíos, y critica regularmente a Abbas y a la Autoridad Palestina por coordinar la seguridad con Israel.

Entre 1968 y 1972, el FPLP también llevó a cabo varios secuestros contra aerolíneas internacionales; y en 2002 y 2003 reivindicó cuatro atentados suicidas en Israel y Cisjordania.

Recientemente, incluso el propio Abbas decidió castigar al FPLP, que forma parte de su propia Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Cortó todos los fondos para la organización.

En el pasado, la misma Autoridad Palestina también encarceló al secretario general del FPLP, Ahmed Saadat, responsable del asesinato en 2001 del Ministro de Turismo israelí Rehavam Ze’evi en Jerusalén.

El FPLP, de hecho, ha sido durante mucho tiempo un dolor de cabeza para Abbas y su AP. Es por eso que el cierre de las organizaciones afiliadas al PFLP en Cisjordania en realidad sirve a los intereses de la Autoridad Palestina: debilita a sus rivales políticos.

¿Por qué Abbas es un hipócrita? Si bien ha estado acusando a Israel de atacar a las ONG palestinas, ha ordenado a sus fuerzas de seguridad que tomen medidas enérgicas contra Abogados por la Justicia , un grupo palestino independiente de abogados con sede en Ramallah, la capital de facto de los palestinos.

El 26 de marzo, el Ministerio de Economía Nacional de la AP informó a Abogados por la Justicia de la decisión del Ministerio de no renovar el registro de la organización como sociedad civil. Según el Ministerio, la decisión se basa en una solicitud del Servicio de Inteligencia General Palestino de congelar el registro de la organización con el pretexto que se ha involucrado en » actividades sin fines de lucro » y aceptado financiamiento extranjero en violación de la ley de la Autoridad Palestina.

Abogados por la Justicia trabaja para apoyar a los activistas palestinos de derechos humanos y presos políticos detenidos por la Autoridad Palestina. También monitorea y documenta las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.

La organización ha publicado una serie de informes en los que critica a la Autoridad Palestina por encarcelar y torturar a activistas políticos palestinos en Cisjordania. Además, ha seguido de cerca el caso del destacado activista político y de derechos humanos Nizar Banat, asesinado a golpes en 2021 por agentes de seguridad palestinos que acudieron a arrestarlo en Hebrón.

En uno de sus informes recientes , Abogados por la Justicia reveló que el número de activistas políticos palestinos arrestados por la Autoridad Palestina ha aumentado significativamente, mientras que las manifestaciones y reuniones pacíficas estaban siendo reprimidas:

“El grupo observa que la política de supresión de libertades se extiende claramente a los derechos y libertades públicas, incluyendo la libertad de opinión y expresión y la libertad de afiliación política, que son derechos constitucionales que deben ser respetados y preservados”.

No es de extrañar, entonces, que Abbas y la Autoridad Palestina estén tratando de deshacerse de Abogados por la Justicia.

Los líderes palestinos no toleran ninguna forma de crítica. No quieren escuchar quejas sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad palestinas. No quieren ninguna organización de derechos humanos que los desafíe en público y exija el fin de la supresión de las libertades.

Las únicas organizaciones de derechos humanos que los líderes palestinos quieren ver son aquellas que dirigen su odio contra Israel, o aquellas que están afiliadas a grupos terroristas como el FPLP, o aquellas que enfocan su tiempo y energía en defender los derechos de los terroristas que llevan a cabo ataques. contra los judíos.

Según Abogados por la Justicia, no existe ninguna ley de la Autoridad Palestina que prohíba a los abogados a título individual o en el marco de una sociedad civil prestar servicios jurídicos gratuitos. La nueva medida contra el grupo es ilegal: fue tomada por una agencia de seguridad palestina, no por el Ministerio de Economía Nacional de la Autoridad Palestina, que es responsable de otorgar licencias a dichos grupos, aclaró Abogados por la Justicia en un comunicado, y agregó:

“Consideramos la decisión del Ministerio de Economía Nacional, que se dio a pedido del Servicio General de Inteligencia, como parte integral del estado de represión y persecución de los activistas de derechos humanos, especialmente durante los últimos tres años, que fueron testigos de una fuerte aumento en el ritmo de supresión de las libertades públicas y los derechos constitucionales garantizados por la Ley Básica Palestina y las convenciones internacionales de derechos humanos”.

Según Front Line Defenders, una organización de derechos humanos con sede en Irlanda cuyo objetivo general es permitir que los defensores de los derechos humanos continúen con su trabajo sin riesgo de acoso, intimidación o arresto:

“Abogados por la Justicia enfrenta severas consecuencias que afectarán su existencia como organización de derechos humanos debido a las medidas punitivas y restricciones impuestas a su registro. Esto impedirá su trabajo al bloquear su capacidad para celebrar acuerdos contractuales con organizaciones locales o internacionales, o tener una cuenta bancaria.

“Los esfuerzos de la Autoridad Palestina para obstaculizar el trabajo de derechos humanos de Abogados por la Justicia han estado en curso durante varios años. El grupo ha sido objeto de diferentes formas de acoso dirigido [por parte de la Autoridad Palestina], incluido el acoso judicial y campañas de difamación. .»

Muhannad Karajah, jefe de Abogados por la Justicia, dijo que la medida de silenciar a su grupo refleja una tendencia más amplia de la Autoridad Palestina de «reducir el espacio para las organizaciones de la sociedad civil y fortalecer aún más sus servicios de seguridad». Sin un registro válido, dijo Karajah, Abogados por la Justicia no podrá acceder a sus cuentas bancarias y podrían cerrar sus oficinas y arrestar al personal.

El tema de Abogados por la Justicia hasta ahora no ha logrado atraer la atención de la comunidad internacional o de los principales medios de comunicación de Occidente. Este silencio sirve al objetivo de la Autoridad Palestina de amordazar a sus críticos mientras continúa su campaña para vilipendiar a Israel y demonizar y asesinar judíos.

Al guardar silencio sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por la Autoridad Palestina, la ONU y muchos países occidentales están cometiendo una terrible injusticia con los palestinos, que seguirán sufriendo la represión y represión bajo la Autoridad Palestina mientras la comunidad internacional, obsesionada solo con difamar a Israel , mira para otro lado.

Bassam Tawil es un árabe musulmán residente en el Medio Oriente.