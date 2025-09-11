¡Otra vez! Está en Israel uno de los mejores hospitales inteligentes del mundo

El centro médico Sheba, de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, fue elegido una vez más como uno de los mejores hospitales en la aplicación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Foto: x.com/sheba

Una vez más, el centro médico Sheba, de Ramat Gan, en los suburbios de Tel Aviv, fue incluido entre los mejores hospitales inteligentes del mundo en la prestigiosa lista que prepara la revista estadounidense Newsweek.

De hecho, el Sheba subió del décimo puesto, en el que había quedado en la lista difundida el año pasado, y volvió al noveno, según el ranking World’s Best Smart Hospitals para el 2026.

Por cierto, el hospital israelí suele aparecer en la lista que Newsweek prepara cada año sobre los mejores centros médicos del mundo en general, no solamente en el terreno de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial (IA).

Además de la salud de los pacientes, un mercado millonario

Los hospitales inteligentes, señaló la publicación al dar a conocer la nueva lista, «utilizan tecnología avanzada, como IA y automatización, para mejorar la atención al paciente y optimizar el flujo de trabajo».

«Se prevé que estos modernos centros de tratamiento se generalicen aún más en los próximos años», añadió el reporte, según el cual el tamaño actual del mercado mundial de hospitales inteligentes «se estima en 72.240 millones de dólares».

«Y se espera que alcance los 177.610 millones de dólares» para el 2030, siguió la revista norteamericana, que preparó el reporte junto al sitio especializado Statista.

Los «métodos innovadores» de estos centros médicos, explicó, «pueden mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia hospitalaria, además de apoyar la prevención de enfermedades y mejorar la calidad de vida».

Un top ten muy estadounidense

El top ten de los mejores hospitales inteligentes del mundo incluye ocho de Estados Unidos y solamente dos centros médicos, el Sheba en el noveno puesto y el Charité-Universitätsmedizin de Berlín, en Alemania, en el octavo lugar.

La Mayo Clinic de Rochester, en Minnesota, la Cleveland Clinic, en Ohio, y el Massachusetts General Hospital de Boston ocupan los tres primeros puestos, en ese orden.

Las otros cinco instituciones estadounidenses en el top ten son: Johns Hopkins Hospital (Baltimore, Maryland), Mount Sinai Hospital (en la ciudad de Nueva York), MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas), Memorial Sloan Kettering Cancer Center (también en NYC) y el Houston Methodist Hospital.

«Estos hospitales -aseguró Newsweek- son líderes en innovación en la industria médica, implementando cambios sistémicos que impulsarán la atención al paciente hacia el futuro».

«Esperamos que esta clasificación les ayude a usted o a sus seres queridos a encontrar la atención que necesitan para llevar una vida más saludable», completó la introducción del ranking para el 2026.

Cómo se desarrolla un hospital inteligente

En una publicación en redes sociales, los voceros del Sheba se preguntaron: «¿Qué hace que un hospital sea inteligente?». Y respondieron que todo empieza por «la implementación de la innovación tecnológica como herramienta práctica que mejora la calidad de la atención».

Se trata, además, de una herramienta que «agiliza las actividades operativas y optimiza la experiencia del paciente». Eso, agregaron, se expresa «en la IA, la robótica, la telemedicina, la imagen digital y los historiales médicos computarizados».

Es un conjunto a iniciativas que, explicaron, «nos permite llevar la medicina avanzada a cada paciente, en todas partes».

«Contamos con el capital humano más cualificado, con el emprendimiento y la innovación en nuestras venas, y la creatividad, la innovación y la excelencia inherentes a nuestro ADN, lo que nos permite liderar la medicina del futuro», completaron desde el hospital israelí.