Oftalmóloga israelí reconocida entre los 10 mejores del mundo

PorIsrael- por Renee Ghert-Zand (The Times of Israel)

La Prof. Anat Loewenstein, directora del Departamento de Oftalmología del Centro Médico de Tel Aviv – Hospital Ichilov y vicedecana de la Facultad de Medicina de Tel Aviv, es una de las primeras oftalmólogas y científicas en ser incluida en un nuevo Salón de la Fama de Oftalmólogos.

The Ophthalmologist es una publicación que brinda a los profesionales del cuidado de la vista los últimos avances en investigación, innovaciones y conocimientos profesionales del campo. Desde 2013, ha publicado una «Lista de poder» anual que honra el impacto de las 100 personas más influyentes e inspiradoras en oftalmología. Para celebrar el décimo aniversario de la publicación, se ha añadido un Salón de la Fama.

Loewenstein, que ha aparecido muchas veces en la «Lista de poder», ahora ha sido seleccionado como uno de los 10 mejores oftalmólogos y científicos del mundo «cuyo impacto en el campo durará más allá de sus vidas», según The Ophthalmologist.

Loewenstein es una reconocida experta en degeneración macular relacionada con la edad (AMD), una condición común que afecta la parte media de la visión de una persona.

“Desde su trabajo líder en ensayos clínicos hasta sus pautas para el tratamiento de enfermedades de la retina, la profesora Loewenstein ha hecho mucho para mejorar los resultados y ha ayudado a muchas personas a mantener y preservar su visión durante el mayor tiempo posible. Ha trabajado no solo para tratar a personas sino también para cambiar sistemas y su trabajo sin duda ha aportado conocimientos que no solo brindan opciones de tratamiento sino que acercan una cura para la DMAE”, dijo la presentadora del Salón de la Fama en un video publicado en el sitio web de The Ophthalmologist.