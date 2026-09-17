Nuevo tratamiento israelí para el aseo quirúrgico de heridas crónicas avanza en fase III

Una innovación médica desarrollada en Israel avanza en su ensayo clínico de fase III. El tratamiento EscharEx, destinado a mejorar el manejo de heridas crónicas, continuará siendo evaluado luego de que un comité independiente de seguridad recomendara seguir el estudio sin modificaciones.

MediWound EscharEx fase III continuará sin modificaciones después de que un comité independiente encargado de vigilar la seguridad del estudio VALUE completara una revisión periódica prevista en el protocolo y no identificara preocupaciones que justificaran cambios. El anuncio de la compañía israelí de Yavne representa un avance operativo para un ensayo decisivo, aunque no constituye todavía una demostración final de eficacia ni una aprobación regulatoria del tratamiento.

EscharEx es una terapia en investigación basada en bromelina y desarrollada para el desbridamiento en heridas crónicas de difícil cicatrización. El desbridamiento consiste en retirar tejido no viable del lecho de una herida para favorecer las condiciones necesarias para su evolución. En el estudio VALUE, la empresa evalúa el producto específicamente en pacientes con úlceras venosas de la pierna.

La revisión fue realizada por un Data and Safety Monitoring Board, conocido por sus siglas DSMB. Se trata de un comité independiente que examina datos de seguridad en momentos preestablecidos durante determinados ensayos clínicos. Su tarea es distinta de la evaluación final de si un medicamento funciona: puede recomendar continuar, modificar o detener un estudio cuando aparecen señales relevantes para la protección de los participantes.

En este caso, el DSMB recomendó que VALUE prosiga de acuerdo con el plan original. MediWound informó además que mantiene su previsión de completar tanto una reevaluación intermedia del tamaño de la muestra como el reclutamiento de pacientes hacia finales del primer trimestre de 2027.

Qué evaluó el comité independiente del ensayo VALUE

VALUE es un ensayo global, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Está diseñado para incluir a 216 pacientes en aproximadamente 40 centros de Estados Unidos, Europa e Israel, distribuidos en una proporción de uno a uno entre EscharEx y placebo. Los dos objetivos principales definidos por el protocolo se relacionan con la incidencia de desbridamiento completo y con la facilitación del cierre de la herida.

La compañía prevé además una reevaluación previamente especificada del tamaño de la muestra cuando el 65% de los participantes haya terminado un período de doce semanas de manejo de la herida. Esa instancia tiene una función estadística y no debe confundirse con el control de seguridad que acaba de completar el comité independiente.

La importancia de estas distinciones es especialmente grande cuando se comunica información médica. Un estudio que continúa sin modificaciones significa que, hasta el punto revisado, no apareció una señal de seguridad que obligara al comité a intervenir. No significa que el producto ya haya demostrado todos sus beneficios clínicos ni que pueda utilizarse fuera del marco regulatorio correspondiente.

EscharEx se administra de manera tópica y está diseñado para actuar sobre tejido no viable mediante actividad enzimática. MediWound señala que los estudios de fase II mostraron una preparación rápida del lecho de la herida y un perfil de seguridad favorable, datos que sirven como base para el programa de fase III. La evidencia definitiva para la indicación evaluada dependerá, sin embargo, de los resultados completos de VALUE y de la posterior revisión de las autoridades sanitarias.

Una tecnología israelí enfocada en el desbridamiento de heridas crónicas

La compañía ya cuenta con experiencia comercial en terapias enzimáticas. Su producto NexoBrid está aprobado en distintos mercados para la eliminación enzimática de escaras en quemaduras térmicas. EscharEx, en cambio, continúa siendo un candidato en investigación para heridas crónicas, por lo que ambas situaciones regulatorias no deben mezclarse.

Las úlceras venosas de la pierna pueden transformarse en lesiones persistentes que demandan curaciones prolongadas y seguimiento especializado. Por esa razón, cualquier nueva herramienta destinada a mejorar la preparación del lecho de la herida despierta interés clínico y comercial, pero la vara de evidencia debe mantenerse alta: seguridad, eficacia, comparación con las alternativas existentes y resultados reproducibles.

El avance de MediWound también encaja en una estrategia más amplia del ecosistema de ciencias de la vida israelí, que busca convertir investigación biomédica en productos capaces de atravesar ensayos clínicos internacionales. El costo y la duración de esas etapas son muy superiores a los de muchos desarrollos de software, de modo que sostener un programa global hasta fase III representa por sí mismo un desafío financiero y regulatorio considerable.

MediWound EscharEx fase III entra ahora en una etapa en la que el foco seguirá puesto en el reclutamiento, los controles previstos y la calidad de los datos. La recomendación del DSMB permite continuar el camino, pero el punto decisivo llegará cuando puedan analizarse los resultados completos del ensayo y determinarse si la terapia ofrece un beneficio clínico suficiente para avanzar hacia una eventual aprobación.