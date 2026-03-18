Nuevo grupo terrorista vinculado a Irán realiza ataques contra instituciones judías europeas

Una nueva organización terrorista conocida como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia es la responsable de una serie de ataques contra instituciones judías en Europa durante la última semana, informó el domingo el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel.

El grupo, cuyo nombre se traduce como “Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha”, surgió públicamente este mes y se cree que está vinculado con redes terroristas iraníes.

La organización reivindicó la autoría de una serie de explosiones e incendios contra sitios judíos en Lieja, Ámsterdam y Róterdam entre el 9 y el 14 de marzo, según el ministerio. El grupo también afirmó haber atacado un sitio judío en Grecia el miércoles pasado, aunque no está claro a qué se refería.

“Los recientes sucesos en Europa no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de acción preocupante: redes terroristas vinculadas al eje iraní intentan expandir su ámbito de operaciones a las ciudades y comunidades judías de Europa”, declaró el ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amijai Chikli.

“El mensaje debe ser claro: las comunidades judías no son un objetivo legítimo, y la comunidad internacional debe actuar con firmeza contra cualquier entidad que intente exportar el terrorismo y el antisemitismo más allá de las fronteras del Medio Oriente”.

El objetivo de estos ataques es principalmente intimidar a las comunidades judías y crear un clima de miedo, según el ministerio. Estos incidentes solo causaron daños materiales y no provocaron víctimas.

El grupo lleva a cabo operaciones a través de células locales o agentes individuales dirigidos desde el extranjero, indica el informe. Su modelo operativo incluye la creación de nuevas organizaciones antes de cada ataque, la comunicación a través de redes existentes utilizadas por la organización terrorista y el ocultamiento tras operaciones locales para proteger la responsabilidad de los líderes del movimiento.

Este modelo, que permite a las redes terroristas operar en Europa manteniendo la ambigüedad, podría reflejar un patrón de ataques en constante evolución a través de organizaciones fachada y grupos interpuestos. La capacidad de la organización para coordinar ataques en múltiples países en un corto período de tiempo indica que el riesgo de nuevos atentados sigue siendo significativo.

Análisis de inteligencia indican que las imágenes de los ataques se difundieron rápidamente en canales de Telegram afiliados a redes militantes chiítas proiraníes, incluidos canales vinculados a Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Iraní.

El nombre de la organización es similar al utilizado anteriormente por la milicia iraquí Harakat Ansar Allah al-Awfiya, designada como organización terrorista por el Departamento de Estado de EEUU. Dado que el líder de ese grupo fue presuntamente eliminado a finales de febrero, es posible que los ataques contra sinagogas europeas también tengan como objetivo la venganza, concluye el informe.

El nombre Ashab al-Yamin proviene de la terminología coránica que describe a los justos que reciben su registro en la mano derecha el Día del Juicio Final. Su logotipo muestra un brazo levantado sosteniendo un rifle apuntando a la derecha con un globo terráqueo detrás, diseño que se asemeja a los símbolos utilizados por grupos militantes alineados con Irán. Sin embargo, el emblema presenta un rifle de francotirador Dragunov en lugar del AK-47 comúnmente utilizado en otros logotipos, una diferencia que, según los analistas, podría tener como objetivo ocultar la atribución directa.

El lunes pasado, una sinagoga en Lieja, al este de Bélgica, sufrió daños en una explosión ocurrida de madrugada, denunciada por la alcaldesa como un “acto de antisemitismo extremadamente violento”. No se reportaron heridos, solo daños materiales, según un portavoz de la policía local.

El viernes 13 de marzo, una explosión nocturna dañó la única escuela ortodoxa de los Países Bajos, pero no causó heridos, en lo que la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, calificó como un “ataque deliberado contra la comunidad judía”. Horas antes, cuatro jóvenes fueron arrestados bajo sospecha de haber provocado una explosión frente a una sinagoga en Róterdam, la cual causó un breve incendio y daños al edificio.