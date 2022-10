Noah, la novela histórica del ex Senador Rafael Michelini sobre la expulsión de los judíos de España

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

El escenario: la España de los Reyes Católicos. El tiempo: 1492, año dramático en la historia europea y del pueblo judío. El drama: la decisión de Isabel la Católica de expulsar a los judíos del reino. El personaje: Noah, un judío decidido a salvar a sus correligionarios de las garras de Torquemada, que imponía: conversión al catolicismo o expulsión. Sobre todo esto es el libro que acaba de publicar Rafael Michelini.

Quien fuera Senador durante 25 años, muestra una nueva veta con una obra cuya escritura ha disfrutado en especial, combinando interés por un capítulo singular de la historia judía, que al mismo tiempo-sostiene-tiene dimensión universal: es una historia sobre la persecución.

Así se presenta el tema y la trama general, en la solapa del libro:

“En 1492 los Reyes Católicos, con la reina Isabel I a la cabeza, conquistan Granada, desalojando a los moros de toda la península ibérica. Además, se implanta la gramática castellana en todo el reino de Castilla y Aragón. Por si fuera poco, Cristóbal Colón llega a lo que se creyó, en ese entonces, eran las Indias Orientales en dirección hacia el poniente, demostrando que la Tierra era redonda.

Ese fue también el año en que se expulsa a los judíos de dichos reinos, con un edicto de Torquemada en que se los obliga a abandonar los territorios de la corona o convertirse al catolicismo.

Noah, un médico judío que vive en Burgos, decide instrumentar una red clandestina para luchar contra las persecuciones de la reina Isabel y salvar las vidas de sus paisanos. Para ello se unirá a otros colaboradores, judíos judíos, judíos marranos o conversos, católicos, curas, gitanos y hasta las mismísimas mozuelas del burdel, dando lugar a situaciones y enredos en los que no falta el humor, la acción y el sexo. Esta novela cuenta la historia de cómo se creó la red, que se convirtió en la conspiración más importante de los reinos de Castilla y Aragón de aquella época.

Combinando la ficción con hechos históricos, Rafael Michelini presenta en esta, su primera novela, un fresco vivido y palpitante de una época histórica clave para el mundo. Además, es un homenaje a la residencia y a la solidaridad de aquellos judíos perseguidos y caídos en desgracia”.

Y antes de publicar la entrevista misma, no porque tenga que ver con el contenido mismo del libro, quisiéramos compartir lo que Rafael Michelini escribe en la parte de las dedicatorias. Creemos que es significativo y emocionante leerlo, aunque nada tenga que ver con Noah. Sí tiene que ver con el autor, es parte integral de su mundo, y por lo tanto, nos parece relevante.

DEDICATORIA

“Mis dedicatorias no son pocas:

A Felipe, Felo, mi hermano, casi mi mellizo, que falleció en 2020 a causa de un accidente doméstico en plena pandemia. Toda mi vida la hice junto con él. Siendo diez hermanos, él fue mi par. Desde que tomé conciencia, ya estaba ahí, hicimos todo juntos, incluida la lucha contra la dictadura uruguaya (desde junio de 1973 hasta marzo de 1985). Entre el llanto por su muerte, de mi angustia y desconsuelo salieron las primeras líneas de este libro. Algunas partes fueron escritas llorando a lágrima tendida, sin saber lo que escribía. Su ausencia es una herida permanente. Es como que me faltara un brazo. No hay día que no lo extrañe.

A mi padre, Zelmar Michelini, que fue asesinado en 1976 con sólo 52 años, y cuando apenas yo tenía 17, por la dictadura uruguaya, estando él exiliado en Buenoas Aires, Argentina. Era uno de los principales enemigos del autoritarismo militar. Hombre de paz y de una oratoria extraordinaria. No he conocido hombre más inteligente que él. Ni he conocido infamia más grande que la acción que ejecutaron los militares uruguayos con su asesinato.

A mi madre, Elisa Delle Piane, que estoy seguro que con esta novela estaría muy orgullosa de mi. Obviamente mi Edipo reconfortado. Con ella fuimos compañeros de desgracia en los tiempos de la dictadura. Ese año 1976 para ella fue terrible, no sólo por el asesinato de su amor, mi padre. También por sufrir el dolor de tener dos hijas presas y dos hijos exiliados. No hubo mujer más sabía que ella. Nos formó a todos. Por ella, mis hermanos, hermanos y yo, fuimos educados en el amor y vivimos todos los días con alegría.

A mis hijos, Clara, Juan Pedro, Beatriz y Martín. Son luz en el camino, su amor me sostiene en el tránsito para la vida. No es fácil para ellos lidiar con un padre tan mediático y expuesto.

A Mora, mi nieta. Pequeña guerrera. Ha enfrentado la adversidad desde que nació, y no hay ser con más energía y valentía que ella en esta tierra.

A todos mis hermanos y hermanas. Elisa, Margarita, Luis Pedro, Isabel, Zelmar (Chicho), Cecilia, Graciela y Marcos, que saben cuántos los quiero y cuánto ellos están presentes en mi vida. A todos nos unió el amor y las desgracias, y supimos lidiar, como pudimos, con todas ellas.

A Dora, segunda madre. Gracias totales por estar siempre en los momentos más difíciles de mi vida”.

P: Rafael, comenzaré deseándote mucho éxito con este libro, que ya está en librerías. ¿Cómo resumir de qué trata?

R: Es una historia hermosa que salió de adentro mientras yo hacía el duelo de mi hermano, Felipe. En 2019 yo estuve en Burgos, me llamó mucho la atención la ciudad, y en plena pandemia, con mi hermano fallecido, empecé a pensar un viaje en carreta subiendo al Cerro del Castillo por un médico. Ahí surgió la idea de que era judío, que era 1492, que estaba perseguido y que él armaba una red de conspiración, la más importante, contra la reina Isabel, la católica. Y ahí surgieron también los personajes. Es una ucronía, una historia de ficción que pudo pasar pero no pasó, y para mí es algo bien lindo, una historia muy linda. Creo que la pluma acompaña, a tal punto que ahora estoy haciendo ya la segunda versión, que es cuando los reyes católicos, en 1499, persiguen a los gitanos.

P: Interesante…esto recién salió y ya estás con la otra parte. Rafael… ¿por qué este libro? Si bien la historia universal es patrimonio de todos, está claro que la expulsión de los judíos de España es un tema especialmente delicado para el pueblo judío. Y hasta hoy se recuerda aquel horror, también en el seno de la Comunidad Sefaradí del Uruguay. Comento esto porque me pregunto por qué una persona no judía decide abocarse a este tema.

R: El tema no es si son judíos o no, el tema es la persecución, la injusticia, las desgracias, el sufrimiento, intentar una pureza religiosa, que es lo que se intentó y lo ocultamos. Los reyes católicos hicieron una depuración religiosa, no por etnia o raza, pero sí por religión. Querían que en la península ibérica hubiera solo católicos, cristianos católicos, y en función de eso empezaron una pureza religiosa. Además, porque quizás esa fue la señal más fuerte de la persecución, que yo creo que el mundo, incluidos los judíos, no escucharon, el libro en cierta medida juega con eso, con que esa va a ser la peor de todas de las persecuciones y que nunca iba a haber otras. Incluso parientes de Noah lo invitan a que se vaya a Germania, a la tierra de Bremen, diciéndole que ahí nunca los van a perseguir. Todos sabemos que la historia de persecución y muerte en Alemania es terrible.

P: Sin duda. Y son infinito los ejemplos de quienes pensaron “aquí no va a pasar”. ¿Qué te requirió la escritura del libro? ¿Te pusiste a estudiar historia a fondo?

R: La historia salió y después me puse a estudiar y perfeccionar tanto la escritura como los datos históricos, a estudiar el momento y ciertas costumbres y demás, pero la historia salió sola, como si no fuera mía. Por supuesto, ahí se relata, es un momento especial, 1492, se expulsa a los moros, se pone la gramática castellana uniformizada, se llega a Las Indias con Colón, lo que después fue América, y se expulsa a los judíos; 1492 fue un año clave. La historia salió y después lo que hicimos fue pulir mucho la pluma y los datos históricos.

P: ¿Cómo catalogarías el libro? Género, estilo…claro que ficción pero… ¿dirías que es una novela histórica?

R: Yo no puedo catalogar el libro. Es ficción, sin duda, y es una novela histórica de ficción, una ucronía, que pudo pasar, pero no pasó. Pero es una historia maravillosa. La pluma y los datos históricos vinieron después. Es una historia de persecución en un momento clave, una historia de sufrimiento, contada con humor y cierta gallardía.

P: Si decidiste escribir sobre esto ¿debo deducir que siempre te pareció interesante este capítulo en la historia judía?

R: Es la historia del sufrimiento, no solo la historia de los judíos, de la represión, del sufrimiento, del absolutismo, de la pureza religiosa, de las advertencias de la historia que nos hacían con respecto a la discriminación y la muerte. Esa es la historia. Cuando hay sufrimiento yo no divido en si es judío o no judío, es la historia del sufrimiento, el no aceptar al distinto, “todos tienen que ser como yo”, eso es lo que pensaba la reina católica.

P: Pero evidentemente has elegido para abordarla, un capítulo dramático en la historia judía. ¿Con Noah empezás una nueva etapa en la que diremos “el escritor Rafael Michelini, al haber dejado la política?

R: Para nada dejo la política, la política la llevo en la sangre, eso no quiere decir que sea la única veta que yo tengo.

P: Corrijo. Fuiste Senador hasta hace 2 años, un poco más, y ahora no estás en el Parlamento. Es otra cosa.

R: La política es una cosa bien importante, es más, el libro tiene mucho de política, tiene mucho de lucha contra la injusticia y de conspiración para luchar contra esa injusticia.

P: Muchísimas gracias Rafael. Y te deseo que el libro sea un éxito.

R: Muchas gracias Ana.