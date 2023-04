Multitudinario entierro de las dos hermanas israelíes asesinadas a tiros en Cisjordania; falleció también la madre.

El Mundo, España- por Sal Emergui y agregados de Iton Gadol

Rina y Maia Dee, de 15 y 20 años, fallecieron el viernes después de que varios palestinos abrieran fuego contra su coche en el Valle del Jordán. En las últimas horas se conoció que también falleció su madre Lucy Dee, víctima en el mismo atentado.

«¿Cómo explicaré a Lucy cuando salga del coma lo que les ha pasado a nuestros dos preciosos regalos Maia y Rina?», se preguntó llorando el rabino israelí-británico Leo Dee ante los cuerpos de sus dos hijas, asesinadas a tiros en el atentado del pasado viernes, (en las últimas horas se supo que también falleció Lucy de 48 años) y rezando junto a sus otros tres hijos y todo Israel para que los médicos del Hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalem salven la vida de su esposa en estado crítico tras sobrevivir milagrosamente al ataque armado realizado por dos palestinos.

Miles de personas participaron en el funeral de las hermanas Maia (20) y Rina (15) celebrado en el asentamiento de Kfar Etsion. «Soñasteis con viajar por el mundo y ahora estáis viajando al cielo. Sois dos llamas que no se han apagado. Traeréis más luz al mundo. Nos habéis inspirado y amado. A cambio, os amaremos por siempre», dijo el padre, pidiendo unidad en un país profundamente dividido. «Derecha e izquierda, laicos y religiosos, todos estamos unidos frente al enemigo auténtico, el terrorismo malvado, de Hamas, Irán y Hizbulá…».

Su hermana Keren, de 19 años, decía entre lágrimas: «Maia, hermana mayor, asumo la función de ser la mayor en casa e intentaré hacer lo mejor posible pero nunca podré sustituirte y estar a tu altura. Te prometo que me ocuparé de Taly y Yehuda. Rina, hermanita pequeña, te prometí que te protegería pero no he podido cumplir la promesa. Haría cualquier cosa por estar en el coche en ese momento en tu lugar».

Procedente de Londres, esta familia judía emigró a Israel hace nueve años, instalándose en el asentamiento de Efrat en Cisjordania. «Se trata de una familia sionista que abandonó Gran Bretaña para vivir en Israel. En estos momentos tan duros, estamos volcados con ellos para ayudarles», afirma el Consejo de Efrat.

El viernes, la familia se dirigía en dos coches a un paseo en el norte aprovechando la festividad judía de Pesaj. A la altura del cruce de Tamra en el Valle del Jordán, el vehículo que conducía la madre fue disparado desde otro coche en el que iban dos palestinos y fue desviado a un lado de la carretera. Entonces, uno de ellos bajó, se acercó y volvió a dispararles a corta distancia. Los equipos de primeros auxilios llegaron pensando que se trataba de un accidente. Enseguida entendieron que no lo era. El coche tenía impactos de bala y en la zona se hallaron 22 casquillos de bala de Kalashnikov. El padre que iba en el otro coche dio marcha atrás, llegó al lugar y vio como intentaban sin éxito salvar a sus dos hijas.

El Ejército, la unidad de la lucha antiterrorista de la Policía y el servicio de seguridad interno llevan a cabo un dispositivo de búsqueda centrándose en el norte de Cisjordania donde las milicias tienen su principal feudo. Según fuentes palestinas, el coche usado fue hallado este domingo en Nablus, situada en esta zona ocupada por Israel en la guerra del 67.

Tras este atentado y el atropello intencionado a cargo de un palestino con nacionalidad israelí que asesinó al turista italiano Alessando Parini en Tel Aviv, Israel aumentará el dispositivo policial que será reforzado por soldados.

2.500 policias se desplegaron este domingo en Jerusalem, donde decenas de miles de musulmanes, judíos y cristianos se congregaron en los Lugares Santos con motivo de Ramadán (Explanada de las Mezquitas), Pesaj (Muro de las Lamentaciones) y Domingo de Pascua (Santo Sepulcro).

Durante la jornada, que finalizó sin incidentes, 850 judíos visitaron el Monte del Templo (Judaísmo) o Noble Santuario (Islam). El statu quo permite visitas de no musulmanes en horas pactadas y sin rezar. Los palestinos denuncian que Israel pretende modificar las reglas y advierten que «Al Aqsa está en peligro». Las autoridades israelíes lo niegan rotundamente.

La escalada de los últimos días- que incluyó el lanzamiento de proyectiles desde Gaza, Líbano y Siria contra Israel que respondió con ataques aéreos en los tres frentes (sin víctimas en ambos casos)- fue motivada sobre todo por los violentos choques en la Mezquita Al Aqsa de la madrugada del miércoles en los que agentes desalojaron por la fuerza a palestinos que se atrincheraron y cerraron el recinto. Lo que pase en este lugar marcará en parte si la zona se dirige a una tensa calma o un enfrentamiento a gran escala.