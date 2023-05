Mi tía fue quemada en la hoguera: una visita a los archivos de la Inquisición en Portugal

Ynet Español- por Ion Feder

Dos kilómetros de estantes llenos de documentación de la Inquisición portuguesa en Lisboa, uno de los más importantes del mundo en la historia del pueblo judío, está en peligro de extinción si no se encuentra presupuesto para su restauración y preservación.

El 1 de abril de 1582, la Inquisición quemó hasta la muerte a mi antigua tía, Genevera da Fonseca, en la plaza central de Lisboa, la capital de Portugal. Ella era mi tía abuela, una décima generación, y la hermana menor de mi antigua bisabuela. Y ella no fue el último miembro de nuestra familia en ser quemada en la hoguera. La familia De Fonseca era una familia judía portuguesa de clase alta, y entre sus hijos había médicos, juristas y comerciantes. Oficialmente, eran “cristianos nuevos”, es decir, judíos que se sometieron a una conversión forzada, como todos los judíos portugueses. En la práctica, la familia mantuvo su judaísmo en secreto, y sus hijos fueron marranos.

La quema de Genevera en la hoguera estaba reservada para una fecha especial “solemne”: las celebraciones de la coronación del nuevo rey. Mi desafortunada tía, junto con varias otras personas desafortunadas como ella, “merecieron” morir en agonía como actuación central en las festividades celebradas en honor de Felipe II de España, quien también fue coronado rey de Portugal. Incluso informa del incidente en una carta a sus hijas, Isabella y Caterina, que permanecieron en Madrid, y adjunta el plan de la ceremonia.

Los rituales de castigo, públicos y horribles, llevados a cabo por la Inquisición fueron llamados auto-da-fé (es decir, “acto de fe”), y tenían una función clara: demostrar el poder de la Iglesia y la Inquisición, aterrorizar y demostrar a los “nuevos cristianos” su destino seguro si eran atrapados practicando su antigua religión. No hace falta decir que la tortura, las actuaciones punitivas y las ejecuciones, que duraron casi hasta el final del siglo XVIII eliminaron efectivamente también el fenómeno de la violación.

Menos asesino, más documental

La Inquisición portuguesa se estableció en 1536, unos cincuenta años después de su hermana española, con el mismo objetivo: erradicar la herejía y purgar el reino de todos los no católicos. La práctica era similar: interrogatorios, confesiones forzadas, castigos severos. En la medida de la crueldad y la imposición de sufrimiento y muerte, la Inquisición española conservó el primer lugar. La Inquisición portuguesa fue menos asesina y mucho más burocrática y documentó sistemáticamente todas sus acciones.

Los archivos de la Inquisición portuguesa, ubicados en un formidable edificio de Lisboa, conservan las transcripciones de unos cuantos miles de juicios realizados por la Inquisición en Portugal durante sus años de actividad. Sus investigaciones se centraron no solo en los judíos (“nuevos cristianos”), sino en cualquier persona que era sorprendida practicando el culto católico no cristiano. Junto a los judíos marranos, los cristianos protestantes y los musulmanes, así como cualquier persona sospechosa de brujería o comportamiento “desviado”, también fueron llevados a juicio. La mayoría de los juicios terminaron en ejecuciones públicas, pero un porcentaje de los juicios de la Inquisición en Portugal terminaron con “sólo” una admisión de culpabilidad y expresión de remordimiento. Estas “confesiones”, que generalmente se obtenían después de una serie de duras torturas, condujeron a castigos muy severos: encarcelamiento prolongado, nacionalización de la propiedad y flagelación, junto con la necesidad de presentar la “desgracia” de los convictos en público, usando sombreros degradantes y otros medios.

Por ejemplo, otra tía abuela mía (11ª generación), Leonor Nunes, fue arrestada por la Inquisición de Coimbra en 1568. Su interrogatorio reveló y demostró que guardaba secretamente el shabat y ayunaba parcialmente en Yom Kipur. Aunque Leonor confesó este “pecado”, afirmó ser una cristiana decente. Pero esto no ayudó. Fue llevada a la corte, acusada de herejía, y los jueces dictaminaron que, aunque había seguido externamente las costumbres católicas, realmente no creía en ellas. Fue sentenciada a prisión y obligada a usar un sambenito, una capa y un sombrero puntiagudo que señalaba a los herejes por el resto de su vida. Este sombrero de vergüenza invitaba a todos los que la conocían en la esfera pública a maldecirla, escupirla y golpearla. Por el resto de su vida.

La transcripción del juicio y veredicto de Leonor está en los archivos de la Inquisición.

Nobles cristianos salvaron a bisabuela

Conozco con gran detalle la historia de la “tía Genevera”, así como las historias de muchos de mis parientes: generaciones de abuelos, tíos y tías, todos los cuales reunieron a su alrededor mucha atención en nombre de la Inquisición portuguesa. Por extraño que parezca, la principal fuente de información sobre ellos proviene de la documentación en los archivos de la Inquisición.

La familia Da Fonseca, por ejemplo, despertó las sospechas de la Inquisición desde el principio. Los investigadores de la organización asumieron que se trataba de una familia judía secreta, pero les resultó difícil reunir pruebas sobre el asunto, porque el padre de la tía Genevera, el doctor Lupo da Fonseca (mi bisabuelo de la 11ª generación), era el médico personal de la reina Catalina de Portugal y esposa del rey João III, y el estatus le dio a la familia una especie de protección real.

Desafortunadamente, en 1563 el venerable médico falleció. Los investigadores de la Inquisición se sintieron liberados del terror de sus vínculos con la familia real. A los pocos meses, su viuda, Beatriz Henriques, fue arrestada y llevada a juicio ante un tribunal de la inquisición. Las investigaciones y el juicio duraron una eternidad, pero felizmente fue perdonada. Sin embargo, la Inquisición no cedió, y en 1574 la investigó de nuevo, y tiempo después arrestó a dos de sus hijas, María (Sarah) e Isabel, su hermana menor.

Inmediatamente después de que las dos mujeres fueron encarceladas, Avraham Curiel regresó a Quilea y organizó una misión de rescate. Reclutó a un grupo de amigos de la familia y algunos de los pacientes en su prestigiosa clínica, todos aristócratas influyentes y poderosos de la ciudad, todos los cuales eran originalmente cristianos (no de ascendencia judía). La delegación, que incluía dos sacerdotes, tres hombres nobles y nueve mujeres, partió hacia Lisboa, en un viaje de tres días. Allí se presentaron a los interrogadores de la Inquisición, y uno por uno hablaron a favor y alabando a María. Sus testimonios y declaraciones están completamente documentados y disponibles en los archivos de la Inquisición. Los testigos insistieron en que María y su hermana eran fieles católicas, asistían regularmente a misas y confesiones, oraban ante las imágenes de los santos y trabajaban en shabat. María misma negó cualquier conexión con el judaísmo y afirmó que no tenía conocimiento de esa religión. El esfuerzo dio sus frutos, y las hermanas fueron liberadas.

Pero el expediente de investigación de su bisabuela María, su hermana y su madre aún no se ha cerrado. Los investigadores de la Inquisición no cejaron y obtuvieron nuevas pebas. Esta vez de dos sirvientas en la casa familiar, que informaron que los miembros de la familia evitaban trabajar en shabat y comían “alimentos judíos”. La Inquisición envió investigadores un sábado para buscar a los miembros de la familia. La madre y sus hijas se prepararon bien para el evento: se sentaron frente a la ventana que daba a la calle y trabajaron diligentemente en sus habilidades. El testimonio de las criadas fue descalificado, y bajo la presión de la nobleza local en Quilea, la Inquisición despidió a la familia.

No por mucho tiempo. Tres años después, la tía Janvara fue arrestada.

Dos kilómetros de documentos de horror

Estas historias, las investigaciones, los testimonios, las transcripciones de los juicios, los veredictos, todo se conserva, detalla y ordena, en archivos gruesos, parcialmente desmoronados, en los archivos de la Inquisición en Lisboa. Cada interrogatorio fue grabado, cada testimonio fue registrado en su totalidad, palabra por palabra. Los investigadores buscaron en el árbol genealógico de cada sospechoso y completaron listas precisas de los miembros de su familia: sus nombres, profesión, dónde vivían, con quién se casaron, incluidos tíos y primos y todas las ramas de suegros. Todo fue archivado, cuidadosamente conservado hasta el día de hoy. Por lo tanto, fue precisamente este registro obsesivo de los investigadores de la Inquisición lo que paradójicamente se convirtió en la fuente más completa y confiable de información histórica sobre la historia de la comunidad judía en Portugal.

Hace poco visité Torre do Tombo, los Archivos Nacionales de Portugal, ubicados en una vasta estructura similar a una fortaleza en el campus de la Universidad de Lisboa. Es uno de los archivos nacionales más antiguos del mundo (ha estado operando continuamente desde el siglo XIV) y uno de los más ordenados. Durante siglos, todos los documentos del reino fueron almacenados y archivados allí. En el siglo 19, unas décadas después de que dejó de existir, los archivos de la Inquisición portuguesa también fueron llevados a Torre do Tombo. Fueron recogidos de los centros urbanos en los que operaba, Lisboa, Coimbra, Évora, Oporto y Lamego, y también de las colonias de ultramar de Portugal. En los tribunales más pequeños y menos centrales, como el de la ciudad de Tomar, fueron menos cuidadosos con la documentación, pero lo que se encontró allí también fue llevado a Torre do Tombo.

El encuentro con este archivo es una experiencia inusual: innumerables estantes, que llevan miles de archivos, volúmenes y cajas están dispuestos ejemplarmente, ordenados y numerados según la ubicación de los tribunales, las fechas de encarcelamiento y juicio. Hay alrededor de dos kilómetros de estantes, llenos de decenas de miles de investigaciones y archivos de juicios. Cada metro de estantes contiene alrededor de diez mil imágenes (hojas de pergamino, páginas de libros, grabados), y en total hay alrededor de 20 millones de páginas.

Estos documentos antiguos tienen enemigos, el principal de ellos es el paso del tiempo: las páginas se desmoronan, se arrugan, se arrancan del uso, y la tinta en la que fueron escritas se ha oxidado parcialmente y se ha borrado. Páginas enteras están pegadas juntas, algunas de las cuales tienen moho y hongos, y son atacadas por polillas, escarabajos que comen sacro y termitas. Sólo alrededor de una cuarta parte de esta importante cantidad de documentos se mantiene en condiciones razonables. En un rápido proceso de rescate, los directores del archivo lograron escanear y cargar los documentos del siglo XVI, pero el proceso de digitalización progresa lentamente. Todos los demás elementos de este archivo único se encuentran en una condición física problemática: aproximadamente la mitad de los documentos de la Inquisición necesitan cuidados de conservación, y otra cuarta parte está al borde de la extinción, desmoronándose, y necesitan una restauración completa y rápida antes de perderse para siempre.

Documentación histórica en peligro

Sin una restauración rápida, este tesoro que documenta un capítulo tan dramático en la historia del pueblo judío podría perderse. Durante varios años, el Archivo Nacional de Portugal ha estado ejecutando un proyecto sin precedentes en alcance y complejidad técnica para restaurar parcialmente los documentos que se pueden recuperar en el laboratorio de Torre do Tombo. La preservación de un volumen promedio de documentos requiere aproximadamente medio año de trabajo por parte de una persona de laboratorio. Los gruesos volúmenes se desmontan en un agotador proceso manual, y cada página extraída se somete a un cuidado meticuloso de abrir los pliegues, enderezar y limpiar insectos y polillas. Luego se pega a una tela japonesa delgada y transparente, lo que evita que la página antigua se desmorone. Después de pegar y secar, cada hoja se coloca en una prensa durante 24 horas. Sólo entonces volverá al paquete original de páginas de las que provino y volverá a encuadernar en un libro. En la etapa final, todos los documentos rehabilitados se escanean digitalmente.

La digitalización del archivo de la Inquisición es un movimiento invaluable. Hace que los documentos sean accesibles para cualquier persona en el mundo, y permite a los investigadores académicos y entusiastas de la genealogía como yo estar expuestos y revisar directamente, en un proceso corto e inmediato, los protocolos que tienen cientos de años de antigüedad.

La limitada mano de obra involucrada en la conservación, así como el limitado presupuesto asignado a las actividades de restauración por los Archivos Nacionales y el gobierno portugués, no se ajustan al enorme volumen de documentos en riesgo de extinción. En este contexto, el archivo depende de donaciones de particulares y fundaciones independientes.

Ruth Calvae, presidenta del Centro de Estudios Judíos Terraces-os-Montes en Portugal, señala: “El archivo es de enorme y de importancia única en la capacidad de los portugueses y judíos para hacer frente a un capítulo trágico en su historia compartida. Dado el deterioro de la condición de los artículos en el archivo, existe un peligro real de que las historias personales de las personas documentadas en él se pierdan para siempre, y la evidencia de la injusticia y los horrores que soportaron desaparezca también. Esto equivale a borrar efectivamente las identidades de las víctimas y sus familias, y negar su sufrimiento bajo el yugo de la Inquisición. Por lo tanto, se debe encontrar urgentemente el presupuesto para la preservación inmediata del archivo y su accesibilidad al público en general”.

El pan que llevó a la muerte de la tía Genevera

Uno de los aspectos más destacados de mi visita al archivo de Torre de Tombo fue cuando me presentaron el archivo de investigación de Genévera, esa antigua tía abuela mía, que había sido quemada en la hoguera. Incluso hoy es imposible permanecer indiferente ante las lágrimas, la sangre, la miseria y el sufrimiento inmortalizados entre las páginas de 500 años de antigüedad.

Esta es su historia: una mañana del invierno de 1580, cuando Genevera, la joven esposa del comerciante Gaspar Díaz, estaba horneando pan en la cocina de la casa familiar en Quilea, un vecino vino a visitarlo. Miró el molde de masa destinado a entrar en el horno, metió el dedo en la masa y grabó una gran cruz en ella. Genevera, impaciente y firme, imita la cruz grabada y suelta que no quiere ver una cruz en su pan. La atónita vecina quiso contárselo a sus amigas, y el suceso se convirtió en la comidilla del día entre las mujeres del pueblo. Horrorizados por la blasfemia y la herejía, la gente del pueblo comenzó a exigir castigo, de lo contrario –estaban convencidos– el Espíritu Santo dañaría a toda la ciudad y sus habitantes sufrirían una plaga severa y grandes privaciones.

En poco tiempo, una delegación de severos investigadores de la Inquisición en Lisboa llegó a Quilea para investigar el incidente. Genevera fue denunciada por sus vecinos, encarcelada y acusada de practicar secretamente el judaísmo. Al principio confesó, pero algún tiempo después se retractó de su confesión. Le costaría la vida. Según la Inquisición, el arrepentimiento de confesar herejía es incluso peor que el acto de herejía mismo. De hecho, los jueces de Genevera la condenaron al castigo máximo: la muerte por fuego.

El razonamiento inquisitorial era el siguiente: si un nuevo cristiano era sorprendido practicando alguna costumbre judía en secreto, pero confesaba su culpa y se arrepentía de su herejía, de hecho era castigado, a veces muy severamente, pero su pecado era perdonado. En contraste, los arrepentidos –”rebeldes” según la Inquisición– fueron sometidos a un trato particularmente duro, y a menudo a la pena de muerte. En el caso de Genevera, el incidente fue especialmente complicado. Los investigadores de la Inquisición no tenían evidencia real de que el judaísmo existiera en secreto. Aparte de la historia del borrado de la cruz en la masa de pan, no tenían pruebas de su apostasía. Por lo tanto, Geneverea también fue acusada de practicar brujería y condenada a muerte.

Como se mencionó, Genevera no fue la última en ser quemada en la familia. En 1601, su cuñada, la esposa de su hermano, también fue quemada públicamente en la hoguera. Esta vez en Coimbra, la ciudad natal de nuestra familia, y en sí misma un centro de la Inquisición particularmente mortal.

La evidencia histórica está en peligro

“No tenemos los sonidos y las imágenes de los juicios de la Inquisición, pero a través de los documentos en nuestros archivos estamos expuestos a las minucias de las investigaciones y al gran sufrimiento que sufrieron los interrogados y condenados”, explica el doctor Silvestre Lacerda, director general de los Archivos Nacionales de Portugal. Aclara que, aunque el proyecto de conservación y digitalización fue lanzado en 2007 por el gobierno portugués, se está alargando debido a la restauración requerida para tantos artículos.

Afortunadamente, la comunidad judía de Oporto acudió en ayuda de los Archivos Nacionales e hizo una generosa donación para la preservación de los documentos (obtenida a través de la mediación de Rafi Gamzu, ex embajador israelí en Portugal). La donación permitió la contratación de restauradores profesionales y el inicio del proyecto de restauración y digitalización para 1.778 casos judiciales del siglo XVI contra “infieles judíos” en tres centros: Coimbra, Évora y Lisboa.

Este presupuesto no cubre los miles de otros juicios registrados en los otros tribunales, ni los registros de los que tuvieron lugar en los siglos XVII y XVIII. Su cuidado espera donaciones adicionales, sin las cuales, admite el doctor Lacerda, es imposible continuar con esta importante empresa. Lacerda estima que se necesitan otros 4 millones de euros para hacer frente a la restauración de los documentos al borde de la extinción en los próximos tres años.

El historiador Joel Rappel, director de los Archivos Elie Wiesel de la Universidad de Boston, que investigó, entre otras cosas, los juicios de la Inquisición, afirma: “En el contexto de la casi abrumadora falta de evidencia directa de siglos de judería portuguesa, la difícil condición física de los documentos en los archivos de los juicios de la Inquisición es particularmente preocupante. En ese momento, tuve el privilegio de llegar personalmente, con la ayuda de Ruth Callough, a un descendiente de judíos ocultos. Ella accedió a fotografiarme un libro de oraciones de marranos, quienes durante 400 años han mantenido, secreta y temerosamente, una forma de vida judía diferente: velas de Janucá, Seder de Pascua con matzá, encendiendo velas los viernes. No hay la menor duda de que el archivo de la Inquisición portuguesa es uno de los más importantes para el estudio del pasado del pueblo judío. Si el daño severo ya hecho a los documentos del archivo continúa, seremos culpables de perder un capítulo tan importante en la historia del pueblo judío en ausencia de información significativa y central. Con cada día que pasa, más y más documentos se dañan, y tenemos el deber nacional de ayudar a salvar este vasto archivo”.