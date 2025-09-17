Merz rompe a llorar en la reapertura de una sinagoga de Múnich arrasada por los nazis

El canciller alemán Friedrich Merz participó este lunes en el acto de inauguración de la sinagoga de la calle Rechenberg, en Múnich (arrasada durante la Kristalnacht), recién restaurada para que luzca lo más parecida posible a cuando se construyó en 1931. Merz se emocionó al evocar un texto en el que su autora “se preguntaba por qué nadie había ayudado a los judíos”

El edificio, del arquitecto Gustav Meterstein, perteneciente a la Bauhaus, apenas permaneció abierta unos años en que sufrió ataques constantes hasta ser arrasada en noviembre de 1938 en la Noche de los Cristales Rotos. Sólo se salvó del fuego por el miedo a causar daños en los edificios adyacentes. Reabierta y parcialmente reparada tras la guerra, ahora vuelve a reabrir tratando de respetar el minimalista estilo original.

En su discurso, el mandatario alemán recordó el monstruoso y “perverso” nazismo, citando a Hannah Arendt, y se emocionó en varias ocasiones, en especial al dirigirse a Rachel Salamander, hija de supervivientes de los campo de concentración y una de las principales impulsoras de la restauración de la sinagoga. Salamander, periodista, editora y autora de numerosas obras sobre el horror nazi, escuchó también emocionada cómo Merz citaba uno de sus libros en el que evocaba cómo de niña se preguntaba por qué nadie había ayudado a los judíos. “Sin aferrarnos a esa ingenua expectativa de ayuda que tienen los niños estaríamos perdidos como seres humanos”, dijo el canciller con la voz rota.

En su intervención, además de los crímenes del nazismo Merz también evocó el creciente antisemitismo en su país en especial tras los atentados del 7 de octubre y que entre otros actos vandálicos han incluido ataques a sinagogas. “Quiero expresarles mi profunda vergüenza, como canciller pero también como hijo de la generación de la posguerra, como niño que creció con el mandato del Nie wieder (nunca más) como deber, como promesa”.

“Desde aquí declaro en nombre de todo el Gobierno de la República Federal de Alemania la guerra a toda forma de antisemitismo en Alemania, antiguo o nuevo: políticamente, por supuesto, pero también en materia de derecho penal y de cualquier forma legislativa que fuera necesaria”, prometió, declarándose perplejo por el hecho de que en las calles de Alemania se haya visto gente celebrando las atrocidades del 7 de octubre, “el mayor asesinato de judíos desde el Holocausto, un acto monstruoso y bárbaro”.

Añadió que entonces quedó claro que durante demasiado tiempo la política y la sociedad han cerrado los ojos ante el hecho de que algunas personas llegadas a Alemania habían sido educadas en países “donde el antisemitismo es prácticamente una doctrina de Estado y el odio a Israel se enseña ya de niño”.

Salamander, recordando el trabajo de más de una década para recuperar la sinagoga en su forma original, celebró que no se haya despreciado “la única sinagoga que sobrevivió”.