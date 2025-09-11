Memorandos indican que la Cruz Roja tenía conocimiento de la presencia de Hamás en hospitales de Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja eligió un ala del hospital Al-Shifa «adyacente a las oficinas del movimiento [Hamás]», según documentos encontrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza y recientemente desclasificados.

Dos documentos de Hamás encontrados por las fuerzas israelíes en Gaza indican que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras son plenamente conscientes de la presencia de Hamás en las instalaciones médicas de la Franja de Gaza, a pesar de ocultarlo o negarlo abiertamente públicamente, reveló NGO Monitor el miércoles.

Los memorandos internos de Hamás se encontraban entre un conjunto de documentos desclasificados por las Fuerzas de Defensa de Israel. NGO Monitor tradujo los documentos del árabe al inglés y los hizo públicos.

“Si bien se hicieron eco repetidamente de las acusaciones de Hamás y condenaron las operaciones de Israel para poner fin a la explotación de los hospitales con fines terroristas, estos grupos sabían claramente que Hamás explotaba estas instalaciones y optaron por guardar silencio”, declaró Gerald Steinberg, presidente de NGO Monitor.

Los documentos, fechados en febrero y marzo de 2020, no solo muestran la estrategia deliberada de Hamás de ubicar a sus combatientes, líderes e infraestructura terrorista dentro de hospitales en Gaza, sino que también revelan que las ONG trabajaban junto a ellos, en al menos un caso en una oficina contigua.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja eligió un ala del complejo médico Al-Shifa adyacente a las oficinas del movimiento Hamás”, señala el documento de febrero de 2020.

El memorando también señala que la filial francesa de Médicos Sin Fronteras “eligió la única sala del Hospital Abu Yousef El-Najar que cuenta con una línea fija de comunicación segura”.

Los documentos de Hamás establecen explícitamente la postura del grupo terrorista de que las instalaciones médicas no son espacios neutrales, sino una parte fundamental de su infraestructura.

“Además, estas instalaciones sanitarias son un lugar de encuentro para numerosos líderes del movimiento [Hamás] y del gobierno en tiempos de escalada”, afirma el memorando de febrero.

Los memorandos, originados por el Mecanismo de Seguridad Interior de Gaza (ISM), un organismo oficial del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Hamás (MoINS), plantean preocupación por la autorización por parte del Ministerio de Salud de Gaza de operaciones de ONG en Gaza sin consultar previamente con el aparato de seguridad de Hamás.

El memorando de febrero, de la Sección de Asociaciones Extranjeras del ISM, está dirigido al coronel Ayman Rouqa, jefe de la División de Actividad Exterior, que supervisa las ONG extranjeras y las agencias de la ONU. El memorando de marzo proviene de una fuente no identificada y está dirigido al subdirector del Sector de Asuntos de Inteligencia (IAS) del ISM, encargado de gestionar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia.

Los documentos se centran principalmente en la preocupación de Hamás de que las ONG extranjeras que trabajan en los hospitales puedan abrir una puerta a la inteligencia israelí. Buscan alinear las decisiones del Ministerio de Salud relacionadas con las ONG con las prioridades generales de seguridad e inteligencia de Hamás.

La solución fue exigir un control más estricto de las delegaciones médicas extranjeras en Gaza: restringiendo sus movimientos, preautorizando al personal, dictando las operaciones de las ONG y asignando escoltas de seguridad.

Como resultado, las ONG se vieron obligadas a operar bajo las condiciones de Hamás, «convirtiéndolas en cómplices de un sistema» que explota los centros médicos con fines terroristas, según NGO Monitor.

Anne Herzberg, asesora legal de NGO Monitor, declaró a JNS que es inconcebible que la Cruz Roja y otros grupos sigan alegando desconocimiento de las actividades de Hamás en los hospitales de Gaza.

“Los documentos muestran que debían informar a Hamás. Debían proporcionar a Hamás los nombres de quienes trabajaban para ellos. Sabían que Hamás los vigilaba”, declaró a JNS.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos Sin Fronteras siguen emitiendo declaraciones públicas condenando a Israel por atacar hospitales, pero sin mencionar el uso de esas instalaciones por parte de Hamás.

JNS contactó al CICR y a Médicos Sin Fronteras para obtener comentarios.

Se le solicitó al CICR sus declaraciones sobre el uso de instalaciones médicas por parte de Hamás y si reconocía que Hamás explota los hospitales. Un portavoz del CICR declaró a JNS, solo por correo electrónico, que «el derecho internacional humanitario (DIH) establece que todas las partes en el conflicto deben respetar y proteger las instalaciones y el personal médico».

Al preguntársele si había investigado las acusaciones de que Hamás opera desde hospitales en Gaza, la organización respondió a JNS que «no realiza investigaciones, sino que plantea denuncias y preocupaciones directamente a las partes en conflicto».

Añadió que el CICR «recuerda a las partes en conflicto sus obligaciones, de manera bilateral y confidencial».

Según Herzberg, es «falso» que el CICR afirme que plantea preocupaciones de forma confidencial, ya que condena repetidamente a Israel en declaraciones públicas por atacar hospitales, mientras que guarda silencio sobre el motivo: Hamás los está utilizando como arma. El CICR reconoce en su sitio web que las instalaciones médicas solo están protegidas por el derecho internacional si no se utilizan para actividades hostiles.

“Los establecimientos y unidades médicas gozan de protección debido a su función de brindar atención a los heridos y enfermos”, señala el sitio web del CICR. “Cuando se utilizan para interferir directa o indirectamente en operaciones militares y, por lo tanto, causar daño al enemigo, se pierde la justificación de su protección específica”.

Al utilizar los hospitales como puntos de concentración y centros de mando, Hamás pone en peligro dichas instalaciones, afirmó Herzberg. «Las están convirtiendo en objetivos militares», añadió.

Una portavoz de Médicos Sin Fronteras, a la que JNS solicitó declaraciones previas sobre el uso de dichas instalaciones por parte de Hamás, afirmó no tener ninguna, pero dirigió a JNS al sitio web del grupo, que niega tener conocimiento de actividades de Hamás.

«MSF [Médicos Sin Fronteras] no tiene información directa de que combatientes de Hamás estén utilizando hospitales en la Franja de Gaza con fines militares», afirma el sitio web. Si hubiéramos tenido conocimiento de la presencia de bases militares y combatientes de Hamás en los hospitales donde trabajamos, no habríamos mantenido nuestras actividades allí por razones obvias de responsabilidad y seguridad para nuestros equipos.

También es importante entender que los equipos de MSF solo trabajan o han trabajado en parte de los grandes complejos hospitalarios como Al-Shifa y Nasser, añadió.

Los memorandos de Hamás mencionan específicamente los hospitales Al-Shifa y Nasser.

Para Herzberg, peor que el silencio de estas ONG sobre las operaciones de Hamás es que «se han corrompido. Están difundiendo desinformación».

Encubrir a Hamás solo alienta al grupo terrorista a seguir utilizando los hospitales como escudos humanos, continuó. Cuando se les dijo a estas ONG que tendrían que informar a Hamás, «deberían haber actuado con principios y haberse negado a seguir trabajando allí», añadió.

Incluso dejando de lado que durante décadas fue evidente que Hamás trata los hospitales como parte de su infraestructura terrorista, Herzberg afirmó que se volvió imposible negarlo tras la aparición de las imágenes de CCTV en noviembre de 2023, que mostraban a Hamás conduciendo rehenes por los pasillos del hospital Al-Shifa.

El mes pasado, la exrehén Ilana Gritzewsky relató ante el Consejo de Seguridad de la ONU cómo estuvo retenida, junto con otros rehenes, en el hospital Nasser.

«Nos llevaron por la entrada trasera y nos hicieron pasar junto a todos los civiles». En el hospital, había una zona cerrada, de uso exclusivo de Hamás, con guardias armados —declaró Gritzewsky al organismo de la ONU—. Nos encerraron en una habitación, donde nos encontramos con un tercer rehén.

De los grupos que guardan silencio sobre la conducta de Hamás, el CICR es el que más indigna a Herzberg.

“Afirman respetar el derecho internacional humanitario. Son ellos quienes se atienen a un estándar determinado. Claramente, no lo están cumpliendo”, afirmó.