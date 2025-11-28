Médicos israelíes ya «salvaron los corazones» de 8.000 niños de todo el mundo

La organización humanitaria Save a Child’s Heart (SACH), que tiene su base en un hospital de Holon, en la periferia de Tel Aviv, alcanzó la asombrosa marca de 8.000 pequeños de todo el mundo tratados por médicos israelíes especialistas en problemas del corazón. Crédito foto: facebook/saveachildsheart

Esta semana se informó que Victory, una carismática y vibrante niña nigeriana, recibió atención cardíaca vital a través de Save a Child’s Heart en el hospital pediátrico Sylvan Adams y marcó el histórico hito de la organización, fundada en 1995.

«El logro es un testimonio de treinta años de dedicación inquebrantable, brindando esperanza y un futuro mejor a 8.000 niños y sus familias», dijeron voceros de SACH, quienes agradecieron «el increíble apoyo de nuestra familia» de sostenedores en todo el mundo.

Desde sus comienzos, la organización trató a niñas y niños llegados desde países de América del Sur, África, Europa, Asia y Medio Oriente, desde Ghana a Filipinas, pasando por Senegal, Haití, Ecuador, Nigeria y Etiopía, entre decenas de otras naciones.

Hasta el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023 y la guerra que encendió en Gaza, gran parte de los pacientes que llegaron para atenderse con los reconocidos médicos de SACH fueron niños y niñas palestinos, provenientes de la franja costera y de Cisjordania.

De hecho, a fines del 2021 un pequeño palestino, Mazen, de 11 años, residente de Gaza y afectado por una enfermedad cardíaca congénita, se convirtió en el niño 6.000 en ser tratado con éxito por SACH.

Un programa con raíces coreanas

En los orígenes de la organización está el doctor Ami Cohen, nacido y criado en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Durante un período de servicio en Corea en 1988, Cohen conoció a Harriet Hodges, una mujer que ayudaba a niños locales con cardiopatías.

Junto al médico estadounidense, Hodges puso en marcha un programa de cirugías para niños coreanos de bajos recursos. Cuando inmigró a Israel, en 1992, Ami se unió al personal del hospital Wolfson y, tres años después, se inspiró en su experiencia coreana para fundar SACH.

Todo comenzó cuando un médico etíope contactó a Cohen tras ser recomendado por un amigo en común. Le pidió ayuda con dos niños que necesitaban urgentemente una cirugía cardíaca: Ami aceptó, organizó los vuelos y alojó a los niños en su casa durante su recuperación.

Treinta años después, SACH llegó a los 8.000 niños y niñas de todo el mundo tratados por médicos israelíes y extranjeros en el hospital pediátrico que forma parte del centro médico Wolfson. El programa, además, aloja a médicos invitados que se forman en Israel y vuelven a sus países con valiosos conocimientos.

Una escuela para médicos de todo el mundo

Por ejemplo, esta semana también se informó que el doctor Fitsum Argaw, de Etiopía, es ahora cirujano cardíaco pediátrico con formación completa tras completar cinco años de formación avanzada con Save a Child’s Heart en el hospital pediátrico en Holon.

Fitsum, contaron desde SACH, «se convirtió en un excepcional cirujano cardíaco congénito» que «participó en más de mil cirugías cardíacas, adquiriendo experiencia práctica en una amplia gama de procedimientos, desde operaciones neonatales hasta complejas reparaciones congénitas».

«Nos sentimos honrados de haber sido parte de su recorrido y esperamos con ansias el impacto que seguirá salvando vidas en casa», en Etiopía, completaron los portavoces.

En julio del 2022, cuando el PSG llegó a Israel para disputar la Supercopa francesa de fútbol de ese año frente al Nantes FC, nada menos que Leo Messi y Neymar visitaron la sede de FACH, donde se sacaron fotos con los pequeños pacientes (y también algunos médicos) y autografiaron balones.