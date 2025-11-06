Marruecos refuerza su herencia judía con la creación de un centro cultural en Demnate

El gobierno marroquí anunció la transformación del sitio Dar Moulay Hachem en un espacio dedicado a la memoria hebrea. El proyecto, impulsado por el rey Mohammed VI, refuerza la política de rescatar su pasado judío y mantener el diálogo con Israel. Crédito foto: Afker Moiz/Unsplash

El gobierno de Marruecos anunció un nuevo paso en su programa nacional para preservar la herencia judía del país: la transformación del sitio Dar Moulay Hachem, en la ciudad de Demnate, en un centro cultural dedicado a la memoria y la cultura hebrea.

Marruecos es uno de los países miembro de los Acuerdos de Abraham. Aunque las relaciones con Israel son «tibias» en la superficie, el país norafricano mantiene fuertes lazos con Jerusalén en el terreno de la defensa y la seguridad.

Además, existe una gran conexión de los israelíes de origen judío marroquí con el país de sus antepasados. Aunque el flujo resultó afectado durante la guerra en Gaza, cientos de israelíes visitan Marruecos cada año.

Una estrategia integral liderada por el rey

Con ese marco, el sitio Morocco World News apuntó que el nuevo centro forma parte de «una estrategia integral liderada por el rey Mohammed VI para preservar la memoria judía en Marruecos». El medio remarcó que esta política «no se trata de proyectos aislados, sino de un enfoque coherente y de largo plazo» destinado a mantener viva una parte esencial de la historia marroquí.

Dar Moulay Hachem, ubicado cerca del cementerio judío recientemente restaurado de Demnate, será convertido en un espacio de difusión cultural que rinda homenaje a las comunidades hebreas que durante siglos coexistieron con la población musulmana local.

Según explicó el Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación de Marruecos, el centro buscará «promover el patrimonio judío y preservar la memoria de las comunidades que formaron parte del tejido social del país».

La creación de este centro forma parte de un programa nacional que incluye la restauración de sinagogas, escuelas, cementerios y otros elementos de la herencia judía en distintas ciudades de Marruecos.

En los últimos años, se desarrollaron proyectos similares en Tánger, Fez, Essaouira y Marrakech, todos orientados a recuperar la riqueza cultural y espiritual de la vida judía en Marruecos antes de la emigración masiva de mediados del siglo XX.

(Cientos de miles de judíos residentes en países árabes, entre ellos Marruecos, emigraron o directamente tuvieron que escapar de sus hogares tras la creación del estado de Israel, que provocó una ola de antisemitismo en la región).

Desde el European Jewish Congress, organización que celebró la iniciativa en sus redes sociales, se destacó que se trata de un paso histórico dentro de un proceso de reconciliación con la propia memoria plural del país.

«El proyecto forma parte de un esfuerzo nacional más amplio para salvaguardar y celebrar la memoria judía de Marruecos», señaló la entidad europea.

Demnate y el diálogo interreligioso

Demnate, situada al pie del Alto Atlas, fue durante generaciones hogar de una comunidad judía activa, con sinagogas, rabinos y una vida comunal que convivía estrechamente con la población musulmana.

La decisión del gobierno marroquí refuerza los planes del gobierno y del rey de mostrar al país como un modelo de diálogo interreligioso en el mundo árabe, una política que es muy bien recibida en Israel y en las comunidades judías alrededor del mundo.