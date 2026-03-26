Malta: Una pequeña isla con una larga historia judía

La extensa y poco conocida historia judía de Malta, una pequeña isla del Mediterráneo que, a lo largo de casi dos mil años, fue escenario de convivencia, persecuciones y resiliencia. Desde antiguas comunidades en tiempos romanos hasta episodios de expulsión y esclavitud, y su posterior reconstrucción, se destaca cómo la presencia judía logró perdurar y adaptarse, reflejando una vez más la capacidad de supervivencia a través de los siglos. Crédito: National Maritime Museum y Royal Museums Greenwich/dominio público vía Wikimedia Commons.

Las relaciones diplomáticas entre la nación insular e Israel se establecieron formalmente en 1965, y la cooperación ha crecido de forma constante en ámbitos como el turismo, la educación y el comercio.

Enclavada en el corazón del Mediterráneo, entre Europa y el norte de África, se encuentra la isla de Malta, conocida por sus antiguas fortalezas, sus puertos bañados por el sol y su ubicación estratégica. Sin embargo, al igual que en tantos otros rincones del mundo donde los judíos han vivido, comerciado y rezado en silencio, Malta tiene su propia historia judía, una historia que refleja tanto el sufrimiento como la resiliencia que han caracterizado la vida judía a lo largo de los siglos.

Hoy en día, la comunidad judía de Malta cuenta con entre 100 y 200 personas. Se reúnen para las oraciones del Shabat, mantienen las tradiciones judías y reciben a visitantes judíos de todo el mundo. Pero tras esta pequeña comunidad se esconde un rico entramado histórico, forjado a través de siglos de migración, persecución y renovación.

La presencia judía en Malta se remonta a casi dos milenios, o incluso más. Si bien algunos estudiosos especulan que los comerciantes judíos pudieron haber llegado durante el período fenicio, hace casi 2900 años, la evidencia arqueológica más antigua y clara surge a finales de la época romana.

Los hallazgos en las catacumbas de la ciudad maltesa de Rabat incluyen cámaras funerarias con menorás talladas, lo que constituye una sólida evidencia de que una comunidad judía habitó las islas durante los siglos IV y V. Se cree que esta comunidad pudo haber llegado a contar con varios cientos de personas en su apogeo durante esta época, conviviendo con cristianos y paganos en el ambiente cosmopolita del mundo mediterráneo.

En los siglos posteriores, Malta pasó por las manos de diversos gobernantes —bizantinos, árabes y normandos—, cada uno de los cuales dejó su huella en la cultura de la isla. Al parecer, los judíos vivieron con relativa paz bajo algunos de estos regímenes, participando en el comercio que conectaba los bulliciosos puertos del Mediterráneo. Cabe destacar que la isla maltesa de Comino acogió al renombrado místico judío Abraham Abulafia a finales del siglo XIII, donde vivió recluido y compuso varios de sus escritos místicos.

Pero, al igual que muchas comunidades judías en Europa, los judíos de Malta no fueron inmunes a las arrolladoras fuerzas de la historia.

Malta estaba bajo la Corona de Aragón, y cuando Fernando e Isabel promulgaron el Decreto de la Alhambra en 1492, expulsando a los judíos de España, el edicto se extendió a los territorios españoles del Mediterráneo, incluida Malta. Los judíos se vieron obligados a convertirse, huir o enfrentarse a la expulsión, a menudo con un alto coste económico impuesto por la corona. El resultado fue la desaparición de una comunidad judía organizada en la isla durante siglos.

Cuando la orden militar católica conocida como Los Caballeros Hospitalarios tomó el control de Malta en 1530, la vida judía adquirió una dimensión más oscura. Los caballeros, que realizaban campañas navales contra la navegación otomana y las ciudades costeras, capturaban con frecuencia a musulmanes, judíos y otras personas durante sus incursiones y los llevaban a Malta como esclavos.

Unos mil judíos cautivos fueron encarcelados en duras condiciones en los barracones de esclavos de la isla, a menudo a la espera de un rescate por parte de comunidades judías de otros lugares. En todo Europa, los líderes judíos movilizaron recursos para liberar a sus hermanos. La mayoría de los judíos esclavizados fueron liberados gracias a los esfuerzos de la Sociedad para la Redención de Cautivos, un grupo con sede en Venecia dedicado a la mitzvá de pidyon shvuyim , la “redención de cautivos”.

La correspondencia de esta época relata historias desgarradoras de judíos encadenados mientras sus familias y comunidades se esforzaban por reunir los fondos necesarios para su liberación. En algunos casos, los cautivos languidecían durante años antes de obtener su libertad. Un viajero inglés que visitó la prisión donde se encontraban los judíos en 1663 observó que los separaban de los esclavos no judíos y los obligaban a llevar “un pequeño trozo de tela amarilla en sus sombreros o gorras”.

Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, el espíritu judío perduró. Los rabinos entre los cautivos organizaron la vida religiosa, gestionaron divorcios cuando fue necesario y ofrecieron guía espiritual a sus compañeros prisioneros. Su resiliencia es testimonio de la fuerza inquebrantable de la fe judía incluso en las condiciones más adversas.

No fue hasta la llegada de Napoleón Bonaparte en 1798 que la esclavitud en Malta fue finalmente abolida. Bajo el dominio francés y, posteriormente británico, comenzó una nueva etapa en la que los judíos pudieron regresar gradualmente y reconstruir una comunidad pequeña pero estable.

Durante el siglo XIX, la posición de Malta como centro naval británico atrajo a comerciantes judíos de todo el Mediterráneo y Europa. En 1879 se estableció un cementerio judío en la ciudad de Marsa, simbolizando el resurgimiento de una presencia judía permanente en la isla. Un cementerio más antiguo en el pueblo de Kalkara, inaugurado en 1784, es el cementerio judío más antiguo que se conserva en Malta, con 12 tumbas que datan de entre 1820 y 1834.

A principios del siglo XX, la comunidad seguía siendo pequeña pero dinámica. Los judíos participaban activamente en el comercio y los negocios, y la ubicación estratégica de Malta la convertía en una encrucijada de culturas y pueblos.

Uno de los capítulos más notables de la historia judía de Malta tuvo lugar durante los oscuros años previos a la Segunda Guerra Mundial.

A medida que la persecución nazi se intensificaba en toda Europa, cientos de judíos buscaron desesperadamente refugio de la creciente amenaza huyendo a Malta, que demostró ser un santuario excepcional en un momento en que gran parte del mundo cerraba sus puertas. Durante la guerra, la posición estratégica de Malta provocó intensos bombardeos del Eje, pero su papel como bastión británico también protegió a su pequeña población judía de la ocupación nazi directa.

Tras la creación del Estado de Israel, Malta desarrolló gradualmente relaciones amistosas con el Estado judío. Las relaciones diplomáticas entre Malta e Israel se establecieron formalmente en 1965, y la cooperación ha crecido de forma constante en ámbitos como el turismo, la educación y el comercio.

Hoy en día, aunque la comunidad judía de Malta sigue siendo pequeña, continúa prosperando de maneras modestas pero significativas. El rabino Chaim Shalom inauguró el Centro Judío Chabad de Malta en 2013 y hace tres años recibió la aprobación para construir un nuevo centro que incluirá una sinagoga y un restaurante kosher. La comunidad importa carne kosher de Bélgica debido a las prohibiciones locales de sacrificio y trae mohels de Israel o Europa para las ceremonias de brit milá .

Para Israel, la historia de Malta tiene una resonancia discreta pero significativa. Ambas naciones son pequeños estados mediterráneos cuyas historias han sido moldeadas por la geografía y por los poderosos imperios que las rodearon. Ambas se ubican a lo largo de rutas marítimas vitales que durante siglos han conectado Europa, África y Oriente Medio. Y ambas comprenden, quizás mejor que la mayoría, la importancia estratégica de este estrecho mar que ha servido como encrucijada de civilizaciones desde la antigüedad.

En el contexto de la historia judía, Malta podría parecer poco más que una nota a pie de página. Sin embargo, la historia de los judíos en esta pequeña isla mediterránea refleja una verdad mucho más profunda sobre nuestro pueblo. Durante casi dos mil años, los judíos encontraron la manera de sobrevivir y preservar su identidad incluso en los lugares más insospechados: a veces prosperando, a veces sufriendo, pero siempre perseverando.

En efecto, Malta nos recuerda que, allá donde han ido los judíos, han llevado consigo su fe, sus tradiciones y su esperanza de redención. Y en ese sentido, incluso esta pequeña isla se ha ganado un lugar en la extraordinaria historia del pueblo judío.

*El fundador y presidente de Shavei Israel se desempeñó como subdirector de comunicaciones bajo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Rabino ordenado, ha vivido durante los últimos 25 años en Israel.