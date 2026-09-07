“Los occidentales deben abrir los ojos”, exhorta activista gazatí que se opone a Hamás

El movimiento ‘propalestino’ aboga por la ‘resistencia’, pero utiliza a los palestinos no como un pueblo real sino como una etiqueta para su radicalismo, afirma Ahmed Fouad Alkhatib, autor del libro Hamás y sus dos millones de rehenes. e gritan «sionista». Lo tachan de “partidario del genocidio”. Lo llaman traidor. Crédito foto: Foro de la Libertad de Oslo

Cuando Ahmed Fouad Alkhatib va a dictar charlas en universidades, a veces ni siquiera llega a abrir la boca. Como consecuencia de las protestas de los «propalestinos», varias universidades han cancelado sus charlas, alegando la amenaza de «interrupciones por motivos de seguridad».

Sin embargo, Alkhatib es un palestino de Gaza que ha perdido a 33 miembros de su familia, tanto directa como extendida, en la guerra. En su día fue reclutado por Hamás, pero no siente ninguna simpatía por el movimiento «propalestino», cuyos miembros, según él, saben muy poco de Gaza. “Existe una enorme brecha entre la gran cantidad de personas en la Franja de Gaza que han sufrido las consecuencias del terrorismo, la violencia y el yijadismo de Hamás, y el discurso de resistencia que se promueve”, afirma Alkhatib, de 36 años.

Explica que el movimiento “propalestino” aboga por la “resistencia”, pero utiliza a los palestinos no como un pueblo real sino como una etiqueta para su radicalismo. Suspira al ver a “propalestinos” como Greta Thunberg y Sally Rooney. A principios de este año, Rooney declaró que “al solidarizarnos con Palestina, estamos aprendiendo a luchar por la luz en la Tierra”. Ninguno de ellos comprende realmente lo que está sucediendo, concluye. “Quienes en Occidente, sean musulmanes o los llamados ‘aliados’ que aún apoyan la narrativa de la ‘resistencia’, en el mejor de los casos buscan ignorar a Hamás y fingir que no contribuye significativamente a la situación. En el peor de los casos, esto ha llevado a una horrenda e inaudita normalización de Hamás, una organización islamofascista yijadista que, irónicamente, ya venía perdiendo una enorme cantidad de legitimidad y apoyo en Gaza mucho antes del 7 de octubre”.

Alkhatib ha escrito un breve libro titulado Hamas and Its Two Million Hostages (“Hamás y sus dos millones de rehenes”). Considera a Hamás no como los vencedores que han logrado poner al mundo en contra de los israelíes, sino como un grupo terrorista que mantiene secuestrado a su propio pueblo. Afirma que quienes dicen hablar en nombre de los palestinos simplemente han hecho las cosas más peligrosas para ellos, y para su familia.

«Hay occidentales en el Reino Unido, en Norteamérica, en Europa Occidental, en Australia y Nueva Zelanda, que consideran a Hamás una expresión de ‘resistencia’ orgánica. Es pornografía de la resistencia», afirma. “De alguna manera, el 7 de octubre se convirtió en una conmemoración de 77 años de ‘ocupación y despojo israelí’, y no en una decisión horrenda tomada por un pequeño grupo de yijadistas en los túneles de Gaza”. Añade que Hamás ha “arrastrado a su gente a una aventura suicida”.

Afirma que los liberales occidentales que apoyan a Palestina, al hacerlo, están apoyando a un Estado islámico y a sus terroristas asociados. “Ser pro-Hamás, y ahora pro-República Islámica, se ha convertido en una postura generalizada. En esencia, existe apoyo occidental a grupos islamistas. Y dentro de esta coalición occidental, hay una alianza nefasta de islamistas y supuestos defensores de la justicia social —que aparentemente se preocupan por los derechos de las mujeres, la igualdad, los derechos de los homosexuales y de los inmigrantes, y un sinfín de causas sociales— que, directa o indirectamente, alaban a una organización terrorista yijadista”. Sacude la cabeza con ira y frustración.

Estamos sentados en el vestíbulo de un hotel de Londres. Está aquí de visita para reunirse con estudiantes, grupos judíos y funcionarios del gobierno. Alkhatib viste un traje con una insignia que combina las banderas palestina y estadounidense. Luce una sonrisa radiante y se interesa por todos con quienes habla. Le sorprende haberse convertido, a veces en solitario, en la figura principal de un movimiento que defiende a los palestinos al tiempo que acepta que Israel seguirá existiendo.

Dice que siempre fue “un anciano en el cuerpo de un joven”. No sorprende que Hamás detectara el potencial de Alkhatib cuando era estudiante e intentara reclutarlo para su causa. Sus abuelos habían huido a Gaza desde lo que hoy es el centro de Israel durante la guerra de 1948, por lo que su familia sigue siendo considerada ‘refugiada’ dentro de Gaza.

Su padre se formó como médico y se mudó a Arabia Saudita, donde nació Alkhatib, pero su familia regresó a Gaza en el año 2000, durante el período clave entre los Acuerdos de Oslo de 1993 y la segunda intifada de principios de la década de 2000, cuando la idea de la paz entre israelíes y árabes parecía posible. Recuerda haber aterrizado en el efímero Aeropuerto Internacional de Gaza. Su padre trabajaba en un hospital de la UNRWA, y Alkhatib asistía a una escuela de la UNRWA.

Alkhatib recuerda que Hamás entró en su escuela cuando tenía 10 años. “Nos llevaban en autobús a la frontera para tirar piedras a los soldados israelíes en los puestos de control fronterizos. Muchos padres, incluidos los míos, nos advertían: ‘No vayas, no tires piedras, porque te pueden disparar’”. Tenía 11 años cuando, de camino a casa desde la escuela, fue alcanzado por un ataque aéreo israelí que mató a tres de sus amigos y le causó una pérdida auditiva permanente en el oído izquierdo.

Gaza se volvió cada vez más peligrosa a medida que Hamás ganaba poder. Recuerda a militantes islamistas incendiando el único bar de la Franja que servía alcohol, mientras decían: “No podemos enfrentarnos a esos sionistas mientras haya vicio y suciedad entre nosotros”. También recuerda a Ahmed Yassin, fundador de Hamás, entrando en su mezquita con algunos de sus combatientes y animando a los niños a tocar las armas que habían tomado de soldados israelíes, mientras les repartía dinero.

“Hamás tenía la costumbre de tomar el control de las mezquitas y convertirlas de lugares de culto en centros de propaganda con sus sermones y conferencias”, afirma. Ve que lo mismo ocurre en las mezquitas de todo Occidente: “Es la táctica de los Hermanos Musulmanes”, concluye.

Alkhatib se volvió religioso, y la jerarquía de Hamás lo alentó en sus estudios, aunque en privado se volvió más crítico con parte de su ideología. Cuando surgió la oportunidad de ganar una beca en Estados Unidos, sus padres, preocupados por el rumbo que estaba tomando su vida, lo animaron a ir. Tenía 15 años. Luego no pudo regresar, ya que el secuestro en 2006 de Gilad Shalit, un soldado israelí, provocó el cierre de las fronteras de Gaza justo cuando debía volver. Solicitó asilo en Estados Unidos y se convirtió en una parte fundamental del movimiento propalestino.

Pero poco a poco se dio cuenta de que, como palestino que quería proteger a su familia en Gaza, a menudo se encontraba en desacuerdo con los “propalestinos” que preferían la interminable “resistencia” a la paz.

Quedó horrorizado por la masacre del 7 de octubre, y supo que la respuesta sería feroz. Poco después del ataque de Hamás, su primo de 13 años murió en un ataque aéreo. Luego, un tío resultó herido. Dos meses después, el edificio donde se refugiaba su familia en Rafah fue bombardeado. Gracias a sus contactos, logró sacar a la mayor parte de su familia cercana de Gaza y trasladarla a los Emiratos Árabes Unidos.

Alkhatib tiene más razón que nadie para sentir una justa indignación hacia Israel. Y sin duda, no siente ninguna simpatía por Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Está particularmente enfadado con los israelíes por lo que considera una táctica para asegurar la financiación de Hamás y así impedir que su rival, la Autoridad Palestina, adquiriera demasiado poder. Dice: «Critico a Netanyahu por permitir que Catar entrara y le diera una gran cantidad de dinero a Hamás, como parte de un juego de ajedrez tridimensional para mantener a los palestinos divididos entre Gaza y Cisjordania. Debe haber rendición de cuentas por eso. Esta visión estratégica mantiene a Gaza como un miniestado aislado, aniquila la posibilidad de dos Estados y contribuye a deslegitimar a la Autoridad Palestina en Cisjordania, que, por supuesto, tiene sus propios problemas”. “El hecho de que esté centrado en la parte palestina no significa que esté diciendo que Israel esté exento de culpa. Israel, como la parte poderosa, por supuesto que tuvo un papel».

Pero añade: «No podemos seguir eternamente diciendo que Israel esto, Israel aquello, sin mirar hacia adentro y ejercer la capacidad de acción que tenemos». Está especialmente enfadado con Hamás por iniciar una guerra suicida que solo podía terminar de una manera.

Él llama a los miembros del movimiento “propalestino” la “comunidad de las citas”, porque, según él, no creen en lo que dicen. Le sorprende la forma en que simplemente imitan la narrativa de Hamás. “Al principio estaba dispuesto a darles el beneficio de la duda”, dice. “Pensé que tal vez simplemente eran ignorantes. Que estaban horrorizados por la avalancha de escenas desgarradoras que llegaban de Gaza, y que eso había desencadenado una respuesta emocional que se moderaría con el tiempo, dando paso a un argumento más racional y a una mayor comprensión de los problemas. Pero vi cómo la tendencia de ‘resistencia’ de la ‘comunidad de las citas’ empeora con el tiempo”. Ve a la “comunidad de las citas” como un grupo heterogéneo que busca desesperadamente una identidad, y utiliza la causa palestina para encontrarla.

Para algunos, esto se convirtió en una hermandad para expresar una identidad. Algunos sectores de la comunidad musulmana que no son árabes quieren expresar: «Somos musulmanes de verdad, y ahora vamos a superar a los palestinos de verdad en nuestro patriotismo». Añade que otra parte de ese grupo lo conforman quienes él denomina “propalestinos del 8 de octubre», como quienes apoyan a Black Lives Matter, los derechos de las mujeres y las causas LGBT. Sin embargo, afirma que «el conflicto israelí-palestino tiene características únicas que no se pueden justificar con las causas occidentales de justicia social».

Comenta que el movimiento también atrae a diversos islamistas, árabes y musulmanes, pero solo a «un pequeño número de palestinos». Añade: «Si bien no quiero eludir mi responsabilidad por el componente palestino del ‘movimiento’, en general lo que realmente lo impulsa es que personas no palestinas se imponen sobre los palestinos».

El 7 de octubre de 2023, Alkhatib estaba viviendo en California y trabajaba en el ámbito del desarrollo internacional. Se manifestó en contra de Hamás en redes sociales y en artículos de opinión en periódicos, explicando la situación en Gaza. Poco a poco se dio cuenta de que tenía una voz importante que la gente quería escuchar. Se mudó a Washington y fundó el proyecto Realign for Palestine, que promueve la no violencia y la solución de dos Estados entre palestinos, israelíes y estadounidenses.

Le preocupa especialmente el Reino Unido, al que considera un ejemplo de ceguera moral ante el yijadismo. «Me alarma bastante lo que veo en el Reino Unido: se están afianzando narrativas islamistas profundamente problemáticas», afirma. “Los islamistas fantasean abiertamente con cómo van a tomar el control. Me parece una locura que haya políticos elegidos con la bandera de Gaza. A la gente de Gaza no le preocupa lo que unos cuantos diputados griten aquí. Lo que quieren es emanciparse de Hamás, de las cadenas de la narrativa de la ‘resistencia’ que durante los últimos 20 años ha supuesto el despilfarro de miles de millones de dólares y la pérdida de vidas para absolutamente nada”.

Alkhatib quiere que sepamos que no está solo. Hay muchos otros que piensan igual que él en Gaza. Pero mientras Hamás tenga influencia en la Franja, afirma, la actual tranquilidad relativa volverá a la violencia. “La guerra está regresando a Gaza”, dice con tristeza. La gente de allí dice: «Nos estamos muriendo lentamente».

Mientras Hamás esté al mando, nadie está dispuesto a invertir en Gaza ni a desarrollarla. El pueblo de Gaza esperaba que su sacrificio forzado tuviera algún sentido: que Hamás desapareciera. Pero ahora están profundamente desilusionados. “A pesar de todo el discurso de la ‘comunidad de las citas’ sobre revolución, y de todo el discurso de los políticos sobre cómo convertir Gaza en una «ciudad futurista», todos deben abrir los ojos. Hamás es un actor profundamente irracional que persigue una agenda igualmente irracional: la destrucción del Estado de Israel. Lo que me parece grotesco es que muchos en Occidente sigan ondeando sus banderas”

*Periodista.