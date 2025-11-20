Los libros de texto palestinos siguen glorificando los ataques contra Israel, violando el acuerdo de la UE

Un nuevo informe constata que «el antisemitismo virulento, la glorificación de la yihad y la incitación a la violencia siguen profundamente arraigados en todos los niveles de los libros de texto de la Autoridad Palestina».

Los libros de texto palestinos siguen plagados de incitación al odio contra los judíos y están plagados de antisemitismo y promoción del martirio, en violación de los compromisos de reforma adquiridos ante la Unión Europea, según un nuevo estudio publicado el miércoles.

La revisión del currículo escolar nacional 2025-2026 de la Autoridad Palestina, realizada por el instituto de investigación IMPACT-se, con sede en Londres, revela que los libros de texto permanecen sin cambios con respecto a años anteriores, en contravención del acuerdo con la UE firmado el año pasado para la continuidad de la financiación.

El estudio, que analizó unos 290 libros de texto palestinos y 71 guías didácticas utilizadas para enseñar a 1,3 millones de alumnos, constata que el antisemitismo sigue siendo un elemento central del currículo, donde se representa a los judíos como enemigos del Islam engañosos, manipuladores o inherentemente corruptos.

Una guía didáctica de séptimo grado citada en el informe describe a israelíes golpeando la cabeza de niños palestinos frente a sus madres y mutilando mujeres para robarles joyas, mientras se instruye a los estudiantes para que recreen visualmente los hechos mediante dibujos.

El estudio constató que se glorifica directamente la violencia y el terrorismo, y que los palestinos que mataron a israelíes son ensalzados como “mártires” y modelos a seguir para la juventud.

Un libro de texto de 12.º grado incluye un poema que insta a los estudiantes a regresar a las ciudades israelíes, utilizando versos emotivos que recuerdan los ataques del 7 de octubre de 2023, liderados por Hamás, contra el sur de Israel.

Incluso los niños de primer grado aprenden la palabra árabe para «mártir» como una de sus primeras palabras de ortografía.

El estudio también reveló que el Estado de Israel ha sido borrado tanto de los mapas como de los textos, y su existencia se describe como «incompatible con la justicia», mientras que los israelíes son deshumanizados sistemáticamente.

«Incluso los ejercicios de ciencias, matemáticas y gramática utilizados en el currículo están diseñados para normalizar la violencia y promover la deshumanización», afirma el informe.

El año pasado, la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, firmó un acuerdo con la Unión Europea —su principal financiador internacional— para eliminar este tipo de contenido que incita al odio de su currículo, mientras que la administración estadounidense también ha realizado solicitudes similares desde hace tiempo.

«Este exhaustivo informe expone una cruda e inquietante realidad: el antisemitismo virulento, la glorificación de la yihad y la incitación a la violencia siguen profundamente arraigados en todos los niveles de los libros de texto de la Autoridad Palestina», declaró Marcus Sheff, director ejecutivo de IMPACT-se.

«La conclusión obvia de este informe es que, a menos que la comunidad internacional intervenga profunda y sostenidamente, el adoctrinamiento sistemático de los palestinos mediante una educación extremista ha llegado para quedarse», añadió.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí reiteró el miércoles que la Autoridad Palestina mantiene su política de larga data de financiar a las familias de terroristas palestinos que asesinan a israelíes —conocida como «pago por asesinato»—, lo que ha generado controversia con varios países europeos.

«La Autoridad Palestina tiene la política de pagar a los terroristas que asesinan a israelíes», publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X. «Esta política constituye, fundamentalmente, un fomento del terror. Este comportamiento moralmente reprobable debe terminar».