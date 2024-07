Los libaneses y el temor a una guerra en toda regla con Israel

En una columna especial, Dani Elias, residente en Beirut, escribe sobre el creciente miedo de los civiles libaneses tras el ataque de Hezbolá en Majdal Shams. Los intentos de huir del país. En la foto: Hassan Nasralla de Hezbolá (AFP)

Dani Elias, residente de Beirut, se enteró de la masacre de Majdal Shams –en la que fueron asesinados 12 niños y adolescentes– mientras miraba la televisión. Luego la apagó y comenzó a maldecir. En un artículo especial que Elias escribió para Ynet y su publicación hermana Yedioth Ahronoth, describió el miedo a la respuesta israelí, los preparativos de Hezbolá y las críticas contra la organización terrorista.

Ayer, cuando llegué al aeropuerto Rafic Hariri (llamado así por nuestro ex primer ministro que fue asesinado por Siria y Hezbolá) con mi esposa y mis dos hijas, nos sorprendió descubrir que nuestro vuelo había sido cancelado. No sólo nuestro vuelo, reservado hace meses, sino también docenas de otros vuelos.

Mi hijo, el menor de mis tres hijos, me preguntó por qué se había retrasado el vuelo, y busqué las palabras para explicarlo. Habíamos planeado unas vacaciones, y teníamos que volver a casa, y ni siquiera había taxis disponibles. A los libaneses les encanta huir.

El temor es que Israel bombardee el único aeropuerto internacional del Líbano. Mi esposa me dice que estamos en una mejor situación en comparación con los que volaron ayer y anteayer. Abordaron los vuelos, pero nadie puede garantizar cuándo regresarán. Esta situación de “cuasi-guerra” se nos impone a mí y a mis amigos. No pertenecemos a Hezbolá, no estamos involucrados en guerras contra Israel, llevamos una vida normal en Beirut.

Permítanme contarles cómo se ve el terrible desastre de Majdal Shams desde la perspectiva libanesa: el día que los niños fueron asesinados en el campo de fútbol, nosotros en Beirut estábamos absortos en el concurso de belleza libanés. Cuando vi el desastre de Majdal Shams en mi teléfono, apagamos la televisión y comenzamos a gritar y maldecir.

Los libaneses se dividieron inmediatamente en dos bandos: los que estaban dispuestos a jurar que Hezbolá era inocente. Uno de los primeros en dar un pase a Hezbolá en este caso fue el líder druso Walid Jumblatt, y después de él, declaraciones similares fueron hechas por el líder druso Talal Arslan, rival de Jumblatt, y el ex ministro druso Wiam Wahhab.

Frente a ellos estaban los que maldecían a Hezbolá y lo culpaban de la masacre en el campo de fútbol. Expresaron una gran ira, frustración y tristeza por las víctimas inocentes, y ahora ambos bandos temen que la situación se convierta en una guerra en toda regla.

Lo cierto es que desde el 8 de octubre, cuando se lanzó el primer misil desde el sur del Líbano, tememos enredarnos en una campaña militar con la que no tenemos ninguna conexión. Es una aventura peligrosa que dañará la ya frágil situación económica del Líbano. ¿Cómo vamos a perdurar? Y me pregunto: ¿por qué demonios Hezbolá decidió “ofrecerse como voluntario” para la guerra en Gaza? Explícanos, a nosotros, los ciudadanos del Líbano, lo que quieren.

Algunos afirman que Israel planeó una guerra contra el Líbano inmediatamente después de la guerra en Gaza. Tal vez ahora, en respuesta al terrible evento en Majdal Shams, den el golpe que se retrasó antes.

Otro hecho que no está claro para los libaneses es que si Hezbolá ha adquirido una cantidad tan grande de misiles de largo alcance, ¿por qué no los ha utilizado hasta ahora, en los diez meses transcurridos desde que comenzó la guerra? Estoy seguro de que su alta dirección está lidiando con esta cuestión. Tal vez tengan una respuesta.

El miedo y la ansiedad en el Líbano suben y bajan según la situación de seguridad. Algunos argumentarán que se trata sólo de amenazas y que ninguna de las partes quiere intensificar los combates. Algunos piensan que lo que está sucediendo en el sur del Líbano son sólo palabras, mientras que la verdadera guerra continúa en Gaza.

Pero también hay quienes ven un futuro más oscuro. Aquellos que piensan que la guerra llegará a Beirut y están enojados por la decisión unilateral de Hezbolá de declarar una pelea (no una guerra) en la que el Líbano civil no tiene interés en entrar. La línea unificadora entre todos los libaneses, de todas las comunidades, es que viven su vida cotidiana sin planificación, porque ¿de qué sirve hacerlo? Planeas, te preparas y luego todo se destruye en un momento.

Ahora, en pleno verano en el Líbano, los festivales y los restaurantes están abiertos hasta altas horas de la madrugada. Artistas del mundo árabe vienen a Beirut. Les encanta venir a Beirut, ver los restaurantes abarrotados, pero esta vez casi no llegaron extranjeros.

Algunos jordanos, kuwaitíes e iraquíes rompieron la prohibición de visitar el Líbano y vinieron de todos modos. Se sientan en cafés, gastan dinero en comida y bebidas y disfrutan de la vida. Pronto huirán. No están interesados en lo que está sucediendo en el sur del Líbano.

Pueden leer las noticias en sitios web, pero nosotros, los libaneses, nos enteramos de lo que está sucediendo a través de familiares. Las aldeas de Adaisseh, Hula y Meiss Ej Jabal hablan de una terrible destrucción nunca vista en guerras anteriores. La mayoría huye, o ha huido, a aldeas de la zona de Tiro, y algunos llegan hasta Beirut si tienen familia que los acoja.

Hablan del ruido de los aviones israelíes que llegan a Beirut, el ruido que yo también he escuchado. Puedo decir a los israelíes que los residentes de Beirut sufren fuertes dolores de cabeza debido al ruido de los aviones y al miedo a las explosiones. ¿Quién puede garantizar que un pariente mío no sufrirá daño por ellos?

Los residentes del sur del Líbano se convencen a sí mismos de que Hezbolá les compensará por los daños a sus propiedades: la destrucción de casas, los rebaños que huyeron o fueron asesinados y los campos en ruinas.

Pero en el fondo, como he sido testigo, maldicen a Hezbolá por arrastrarlos a la guerra y obligarlos a huir de sus aldeas. Algunos libaneses creen que al final saldremos del atolladero iraní, que el clima político cambiará. Creen que el Líbano saldrá de la guerra de manera diferente. Yo no creo eso.