Los Estados del Golfo sancionan a Hezbolá, pero Qatar tiene un historial deficiente en la aplicación de la ley contra la financiación del terrorismo.

Aunque haya un alto el fuego en Líbano, las finanzas de Hezbolá siguen en el punto de mira internacional. El 30 de junio, Estados Unidos y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) impusieron conjuntamente sanciones a la infraestructura financiera de Hezbolá a través del Centro de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC).

Entre los objetivos se encuentran Al-Qard Al-Hassan (AQAH), rama financiera de Hezbolá, y Bayt al-Mal, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió como el «tesorero no oficial» del grupo, así como altos dirigentes de ambas organizaciones. Estados Unidos ya había sancionado previamente a las 31 entidades e individuos señalados por el CCG.

La TFTC es una iniciativa multilateral copresidida por Estados Unidos y Arabia Saudita, con representantes de Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Si bien esta acción conjunta demuestra buenas intenciones, no sustituye la aplicación interna de la ley contra la financiación del terrorismo en los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), como Qatar, que se encuentran rezagados en este ámbito.

La lucha contra la financiación del terrorismo fue una prioridad durante el primer mandato de Trump.

El TFTC se creó en mayo de 2017, cuando la primera administración Trump firmó un memorando de entendimiento bilateral sobre la lucha contra la financiación del terrorismo con Arabia Saudita. El presidente Donald Trump llevaba menos de seis meses en el cargo, pero la lucha contra la financiación del terrorismo ya se perfilaba como una prioridad para su administración. «Al negar a las organizaciones terroristas el control de territorios y poblaciones, también debemos privarlas de su acceso a los fondos», enfatizó Trump al inaugurar el TFTC en Riad.

Posteriormente, en julio de 2017, Qatar firmó un memorando de entendimiento similar con Estados Unidos, un mes después de que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto rompieran relaciones con Qatar, acusando a Doha de » financiar » a grupos extremistas, entre otras transgresiones.

La lucha de Qatar contra la financiación del terrorismo perdió impulso.

Tras la firma del Memorando de Entendimiento de 2017, Qatar adoptó una serie de medidas que sugerían su cumplimiento, como la inclusión de más de dos docenas de personas y entidades en una lista negra de terrorismo y la promulgación de una nueva ley para mejorar sus esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, Washington y Doha actuaron de forma coordinada en 2021 contra ocho objetivos vinculados a una importante red financiera de Hezbolá con sede en la Península Arábiga. Una de las entidades designadas era una empresa de gestión inmobiliaria con sede en Qatar, propiedad de un conocido financiero de Hezbolá y gestionada por él.

A pesar de estos avances, los esfuerzos de Qatar se han estancado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional de control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, evaluó a Qatar por última vez en 2023. En su informe, el GAFI sostuvo que Doha «no había demostrado que estuviera identificando, investigando o procesando eficazmente» los casos de financiación del terrorismo, señalando que las autoridades no habían condenado a ningún financiador del terrorismo desde 2018.

Por el contrario, el GAFI evaluó a Arabia Saudita en 2018 y concluyó que las investigaciones sobre financiación del terrorismo se llevan a cabo de forma rutinaria, lo que da lugar a un número excepcional de investigaciones y condenas. En 2020, el GAFI mejoró la calificación de Arabia Saudita en materia de sanciones por financiación del terrorismo, pasando de «cumplimiento parcial» a «cumplimiento generalizado».

Se requiere supervisión del Congreso

La máxima presión sobre Irán y sus aliados ha sido un rasgo fundamental de la estrategia de la segunda administración Trump para combatir la financiación del terrorismo. Sin embargo, las recientes designaciones de la TFTC pueden impulsar nuevos esfuerzos con los socios estadounidenses del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), aprovechando el impulso que Trump generó durante su primer mandato.

El texto del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos y Qatar de 2017 no es público, pero el entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, explicó que el acuerdo «especifica las medidas que cada país adoptará para detener la financiación del terrorismo a nivel mundial y establece un calendario para su implementación». Casi una década después, existen motivos para sospechar que el progreso de Qatar se ha estancado, o que Doha no ha cumplido con ciertos objetivos. En octubre de 2023, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un «facilitador financiero con sede en Qatar» que «participó en la transferencia de decenas de millones de dólares a Hamás».

A medida que la segunda administración Trump continúa profundizando su alianza con Qatar, Washington debería alinear a Doha con las expectativas existentes. Los miembros del Congreso pueden solicitar que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. revise el progreso de Qatar en la implementación del Memorando de Entendimiento de 2017 y evalúe el cumplimiento general del acuerdo.

Natalie Ecanow es analista sénior de investigación en la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD). Para .La FDD es un instituto de investigación independiente con sede en Washington, D.C., especializado en política exterior y seguridad nacional.