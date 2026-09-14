Los drusos del Golán se acercan cada vez más a Israel y rechazan a Siria en un cambio radical provocado por la tragedia

Tras décadas de identificarse como sirios, una comunidad que vio morir a sus hijos por un cohete de Hezbolá y a sus hermanos masacrados por las fuerzas que controlan Damasco se vuelca hacia Israel, al que percibe como «protector».

Sentado en un porche a pie de calle frente a la bulliciosa vía principal de Majdal Shams, Qasem Sabbagh ofreció café turco a sus visitantes y reflexionó sobre el cambio en el panorama anímico de los drusos de los Altos del Golán.

Durante décadas, los drusos del Golán habían mantenido su lealtad a Siria y se habían resistido a integrarse en Israel, país que capturó esta meseta estratégica en 1967 y la anexionó de facto en 1981. Sin embargo, en los últimos dos años se produjo una transformación fundamental para los 29.000 habitantes de Majdal Shams y de las tres localidades drusas vecinas —Mas’ada, Ein Qiniyye y Buq’ata—, impulsada por dos sucesos traumáticos de distinto origen geopolítico pero con un trágico desenlace común para la comunidad.

El primero fue el ataque con cohetes perpetrado en julio de 2024 contra un campo de fútbol local por Hezbolá —grupo terrorista aliado de Irán y estrecho colaborador del expresidente sirio Bashar al-Ásad—, en el que murieron 12 niños drusos; a este le siguió, en julio de 2025, la masacre de más de 2.000 drusos en Sweida (Siria) a manos de fuerzas leales al actual presidente sirio, Ahmed al-Sharaa.

«Cuando crecíamos, nos enseñaban a considerarnos sirios», afirmó Sabbagh, de 50 años, cuyo trabajo consiste en proteger bandadas de aves cerca de los aerogeneradores de la zona. «Ha habido un gran cambio en la sociedad drusa».

Ambas tragedias provocaron un «cambio muy profundo para los drusos del Golán», señaló Lorena Kizel Khateeb, de 29 años, directora ejecutiva drusa de la organización Together Vouch for Each Other (en hebreo, B’Yachad Arevim Zeh L’Zeh), quien sucedió a Yosef Haddad en el cargo.

Una de las consecuencias de ese cambio ha sido un aumento drástico en las solicitudes de ciudadanía por parte de los drusos del Golán desde 2025, tras décadas en las que la gran mayoría de ellos optaba por la residencia permanente, la cual garantiza acceso pleno a la atención sanitaria y a la educación, además de un estatus legal completo.

La toma de la meseta por parte de Israel había dividido a las familias en dos, dejando a parientes cercanos separados por una frontera hostil y una zona de amortiguación patrullada por la ONU.

Quienes quedaron del lado israelí mantuvieron su lealtad a Siria, en parte por temor a que cambiar de bando desencadenara represalias contra sus familiares al otro lado de la frontera. Sin embargo, también intentaron conservar vínculos estrechos con Siria, con la expectativa de que el Golán acabaría por volver a manos sirias.

A pesar de que Israel y Siria permanecían en un estado de beligerancia, los estudiantes drusos continuaron asistiendo a la universidad en Damasco hasta el estallido de la guerra civil siria en 2011. Los matrimonios se concertaron al otro lado de la frontera, y las mujeres drusas del Golán israelí se trasladaron a aldeas de Siria.

Las famosas manzanas y otros productos agrícolas de los Altos del Golán también hicieron el viaje, cruzando la frontera bajo acuerdos especiales para ser vendidos en los mercados sirios.

Esos lazos familiares y comunitarios persisten, pero a diferencia de años anteriores, los drusos en ambos lados de la frontera ya no ven la reunificación como un regreso al gobierno sirio, miran con cautela al gobierno islamista de Shaara y ven cada vez más a Israel como el protector de la comunidad.

Israel ofrece ciudadanía plena a sus residentes drusos desde 1981. Hasta hace poco, la gran mayoría la rechazaba, optando por la residencia permanente.

En 2025, las solicitudes de ciudadanía de los drusos aumentaron drásticamente y, según datos de principios de este año, cuatro de cada 10 drusos del Golán son ahora ciudadanos naturalizados.

Y aunque la mayoría de los drusos todavía tienen esperanzas de reunificarse con familias al otro lado de la frontera y en la zona de amortiguamiento patrullada por la ONU, ya no lo ven como parte de un regreso a Siria.

«Bajo el mandato del Assad padre, existía una clara sensación de que Siria era la patria y de que la lealtad hacia ella formaba parte integral de la propia identidad», declaró Khateeb a The Times of Israel, refiriéndose a Hafez Assad, quien gobernó Siria desde 1971 hasta su muerte en el año 2000. «Sin embargo, la tragedia en el campo de fútbol marcó el primer punto de inflexión, tanto emocional como cognitivo. Reforzó la convicción de que la seguridad de los residentes del Golán reside ante todo aquí, en Israel —donde viven—, y no en conceptos de lealtad hacia un Estado situado al otro lado de la frontera».

Un año más tarde, las matanzas de Sueida aceleraron drásticamente esos cambios.

Tras la masacre de Sueida, «la esperanza murió en nuestro interior», afirmó Sabbagh. «Estamos todos profundamente decepcionados. Jamás podría pertenecer a un país que no respeta a su propia gente. Aquí, en Israel, se respeta a mi familia, y este es el lugar donde quiero estar».

El mes pasado, el líder druso sirio Hikmat al-Hijri volvió a abogar por que esta minoría se separe de Siria y forme una «confederación» con Israel, argumentando que Israel es el «único país» capaz de protegerlos de una nueva masacre.

«Un lobo con traje»

Se estima que la población mundial de drusos —una secta mística que se escindió del islam chií en el siglo XI— asciende a cerca de un millón de personas; la mayoría reside en Siria, Líbano, Turquía, Jordania e Israel. En la región de Galilea viven unos 150.000 drusos que, a diferencia de los del Golán, han jurado lealtad a Israel desde hace mucho tiempo, llegando incluso a cumplir el servicio militar.

Sus seguidores mantienen en secreto muchos de los preceptos de su religión, aunque reconocen a Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma como profetas. Esta fe no admite conversos y rechaza la autodeterminación nacional, promoviendo que las comunidades permanezcan leales al país en el que residen.

A pesar de haber apoyado a Assad durante la mayor parte de la guerra civil siria, los drusos albergaron esperanzas inicialmente tras su derrocamiento a manos de Sharaa.

Sharaa, líder de un grupo rebelde anteriormente vinculado a Al Qaeda, avanzó rápidamente por Siria en cuestión de días a finales de 2024, lo que obligó a Assad a huir a Moscú y marcó el inicio de una nueva era para el Estado devastado por la guerra.

La sorprendente destitución se produjo poco después de que Israel acordara detener semanas de combates en el vecino Líbano, los cuales habían debilitado considerablemente a Hezbolá, privando así a Assad del apoyo de un grupo interpuesto fuertemente armado y respaldado por Irán que había contribuido a mantenerlo en el poder durante los 13 años de guerra civil.

Inicialmente, las autoridades israelíes veían a Sharaa con recelo, dados sus vínculos con sectores extremistas.

Sin embargo, los drusos del Golán expresaron un renovado orgullo por su identidad siria tras la caída de Assad, especialmente después de que Sharaa se comprometiera a respetar a las minorías de Siria. En Majdal Shams estallaron celebraciones, y la gente manifestó su optimismo ante el cambio.

El júbilo no duró mucho. Las relaciones entre los drusos sirios —que representan alrededor del 3 % de la población del país— y los islamistas que ahora ostentaban el poder se tensaron, aunque los enfrentamientos armados ocasionales se resolvieron rápidamente antes de que pudieran escalar.

«Al principio, mucha gente sintió alivio cuando cayó el régimen en Siria, pero luego todo cambió», dijo Butsama, una joven drusa del Golán de 20 años que pidió que no se revelara su apellido.

La ruptura definitiva de las relaciones se produjo en julio de 2025, tras estallar combates armados en la provincia de Suwayda, en el sur de Siria, entre habitantes drusos y clanes beduinos, en un contexto de secuestros recíprocos. Sharaa envió fuerzas a la zona, aparentemente para sofocar los enfrentamientos, pero estas se alinearon de facto con los clanes y perpetraron matanzas masivas en lo que los lugareños denominan ahora «el 7 de octubre druso».

Más de 2.000 personas perdieron la vida en el transcurso de varios días, entre ellas 789 civiles drusos, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Un comité creado por el gobierno sirio afirmó haber documentado la muerte de 1.760 personas.

En aquel momento, se acusó a las fuerzas gubernamentales y a sus aliados de ejecutar a civiles y cometer otros abusos. En un vídeo procedente de Suwayda, se observa a hombres armados con uniforme militar preguntando su identidad a un hombre desarmado. Cuando este responde que es sirio, los hombres armados le exigen: «¿Qué quieres decir con sirio? ¿Eres suní o druso?». Al declarar el hombre que es druso, los individuos abren fuego y lo matan.

Las masacres provocaron una profunda indignación entre los drusos de Israel, cuyos líderes instaron al gobierno a intervenir en el conflicto para proteger a sus hermanos sirios.

Israel respondió lanzando ataques aéreos contra el sur de Siria y Damasco, con el objetivo declarado de forzar la retirada de las fuerzas que atacaron a civiles drusos.

En una aldea de Galilea, los drusos locales establecieron un centro de operaciones para organizar el envío de medicamentos, alimentos y suministros a Siria. Los residentes continúan monitoreando las amenazas que enfrentan los drusos que viven en Siria.

Muchos drusos consideraron que los ataques del gobierno en Sweida eran una extensión de la ola de violencia sectaria que había estallado previamente en la costa siria. Los enfrentamientos entre las fuerzas del nuevo gobierno y los leales a Assad derivaron en asesinatos por venganza dirigidos contra miembros de la minoría alauí, a la que pertenece Assad.

Tras la violencia en Sweida, Sharaa prometió hacer rendir cuentas a los responsables y reafirmó su compromiso de proteger los derechos de las minorías de Siria.

Los países occidentales, con los que el gobierno de Sharaa ha logrado estrechar vínculos, parecen haberse sentido satisfechos con sus promesas.

El mes pasado, Estados Unidos retiró a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo —dando así un paso más hacia el levantamiento de las severas restricciones económicas impuestas a Damasco— en una medida interpretada como un voto de confianza hacia Sharaa.

Sin embargo, la comunidad drusa no otorga mucha credibilidad a las promesas de Sharaa.

Adham Safadi, residente de Majdal Shams que perdió a su hija en un ataque con cohetes de Hezbolá, calificó a Sharaa de «lobo con traje».

«Solo cabe esperar que se deshagan de él antes de que él se deshaga del traje», afirmó.

Khateeb calificó el derramamiento de sangre en Sweida como «el catalizador más importante» del cambio de perspectiva de los drusos.

«De repente, la cuestión ya no era solo ‘¿a quién somos leales?’, sino también ‘¿quién nos protege realmente cuando estamos en peligro?’», afirmó. «Un vínculo histórico con Siria no significa necesariamente que el futuro será como ellos esperaban».

Este cambio de actitud se ha manifestado de forma más concreta en las cifras de ciudadanía. Israel ha ofrecido la ciudadanía plena a los drusos del Golán desde 1981, pero durante tres décadas las naturalizaciones fueron escasas.

Las solicitudes de ciudadanía israelí por parte de los drusos empezaron a aumentar en 2021, alcanzando una cifra de entre 500 y 600 anuales entre 2022 y 2024.

En 2025, la tendencia se disparó, con 3.750 personas solicitándola. Para marzo de 2026, aproximadamente el 40 % de los drusos que residen en las cuatro localidades del Golán ya eran ciudadanos israelíes naturalizados, según datos del Ministerio del Interior.

«Aquí estamos bien»

Para la generación más joven de drusos del Golán, la situación sigue siendo «extremadamente complicada», señaló Butsama, quien en otoño comenzará a estudiar ingeniería mecánica en el Technion (Instituto de Tecnología de Israel), en Haifa.

«Llevamos toda la vida con una crisis de identidad», comentó. «Tenemos familia aquí y tenemos familia en Siria. Creo que casi todos los hogares de la zona tienen parientes a ambos lados de la frontera».

Sin embargo, la tragedia en el campo de fútbol y la masacre de Sueida transformaron «los sentimientos y la ideología de la gente», afirmó.

Otro residente, que trabaja en una pizzería local y pidió mantener el anonimato, señaló que, a pesar del elevado coste de la vida en Israel, «aquí estamos bien. Aunque abrieran la frontera, yo me quedaría aquí mismo. Aquí te respetan y te dejan tranquilo».

Safadi señaló que los jóvenes no solo se quedaban en Israel, sino que también contribuían a sus fuerzas armadas.

«Para los nacidos antes de 1967, los vínculos familiares con Siria hacían que la gente temiera solicitar la ciudadanía israelí», explicó Safadi, de 50 años. «Pero hoy en día, más jóvenes se alistan voluntariamente en las FDI y en la policía», puestos que requieren la ciudadanía.

En marzo, el sargento de primera clase Maher Khatar, de 38 años y miembro del Cuerpo de Ingenieros de Combate, murió junto con el sargento de estado mayor Or Demry cerca del puesto avanzado de Tzivoni, uno de los cinco puestos establecidos por las FDI en el sur del Líbano tras la firma del acuerdo de alto el fuego con Hezbolá en noviembre de 2024. Ambos fueron alcanzados por un proyectil de mortero o un misil disparado por Hezbolá mientras salían a bordo de excavadoras D9 para rescatar un tanque que había quedado atrapado. El de Khatar fue el primer funeral militar celebrado en la localidad.

El propio Safadi es paramédico de Magen David Adom. Al visitar el campo de fútbol donde impactó un cohete de Hezbolá a primera hora de la tarde del 27 de julio de 2024, recordó cómo acudió apresuradamente al lugar tras recibir la llamada de emergencia.

Habían pasado apenas un par de minutos desde que el cohete Falaq-1, de fabricación iraní, impactara en el campo de fútbol cuando Safadi llegó al aparcamiento. Lo único que veía a su alrededor era una densa humareda.

Relató que rezaba para que su hija Venes, de 11 años, hubiera cambiado de opinión después de haberle dicho que iba a ir al campo de fútbol.

Cruzó la puerta de acceso al terreno de juego, miró hacia la derecha y la vio tendida entre Alma Fakher Eldin y otra amiga, Iseel Nasha’at Ayoub, ambas de 12 años.

(Fila superior, de izquierda a derecha) Ameer Rabeea Abu Saleh, 16 años; Iseel Nasha’at Ayoub, 12 años; Hazem Akram Abu Saleh, 15 años; Milad Muadad Alsha’ar, 10 años. (Fila intermedia, de izquierda a derecha) Alma Ayman Fakher Eldin, 11 años; Naji Taher Alhalabi, 11 años; Johnny Wadeea Ibrahim, 13 años; Yazan Nayeif Abu Saleh, 12 años. (Fila inferior, de izquierda a derecha)

Fajer Laith Abu Saleh, 16 años; Venes Adham Safadi, 11 años; Nathem Fakher Saeb, 16 años; quienes fallecieron en un ataque con cohetes de Hezbolá contra Majdal Shams el 27 de julio de 2024.

Safadi sabía que no había nada que pudiera hacer para salvar a las tres niñas. Pidió una manta para cubrirlas y luego procedió a atender a los heridos. Ocho minutos más tarde, cuando los soldados de las FDI llegaron al lugar para prestar ayuda, él regresó para sentarse junto a su hija.

«Nuestra familia era muy feliz antes de esta tragedia», dijo Safadi. «Ahora, ni siquiera soy capaz de celebrar en las bodas. Digo felicidades y me marcho. Mi esposa es una madre destrozada y aquí hay 12 familias en duelo. Todo Majdal Shams vive ahora con este dolor. Es un pueblo de luto; la gente está destrozada».

Safadi contó que, muchas tardes, las familias en duelo se reúnen en el campo de fútbol renovado. Ahora hay árboles recién plantados, flores y monumentos conmemorativos en honor a los 12 niños.

El refugio antiaéreo que antes se encontraba junto al campo de fútbol ha sido trasladado a un parque infantil adyacente. El día del ataque, los niños solo tuvieron seis segundos para llegar a él a salvo —dijo Safadi— y no lo lograron.

«Quienquiera que estuviera de un lado del campo sobrevivió», recordó Safadi. «Y quienquiera que estuviera del otro lado, murió».

Para honrar la memoria de las víctimas, las familias afectadas han creado una organización benéfica dedicada a la educación y el deporte en la comunidad. Ya han concedido 100 becas académicas para ayudar a los jóvenes residentes a cursar estudios superiores.

Safadi afirmó que, a pesar de la tragedia, se considera un optimista y espera que las fronteras cerradas que actualmente dividen a su comunidad se abran pronto de par en par.

«Quiero que los israelíes vean a los libaneses y a los sirios, y sepan que los árabes no son terroristas», dijo. «Mi sueño es tener fronteras abiertas: que los sirios y los libaneses puedan venir aquí y ver cómo es la vida realmente. Queremos fronteras abiertas, pero sin terrorismo y sin guerra».

En junio, al-Sharaa declaró en una entrevista que su país trabajaba en un acuerdo de seguridad con Israel, el cual, según afirmó, podría allanar el camino hacia una paz integral entre ambos vecinos.

Por otra parte, el 26 de junio, Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco —mediado por Estados Unidos— destinado a preparar el terreno para un eventual acuerdo de paz.

«Si hay paz, creo que la gente se sentirá aún más libre para definir su identidad sin miedo ni presiones», dijo Khateeb. «Uno puede ser druso, respetar sus raíces, a su familia y su vínculo histórico con Siria, y al mismo tiempo sentir un sentido de pertenencia al país donde vive».

Safadi caminó hacia el monumento conmemorativo donde la gente acude a encender velas.

«¿Qué puedo decir? No hay nada que decir». Hizo una pausa. «Nada, salvo la palabra paz».