Los crímenes de Hamás de los que nadie habla

Mientras la atención internacional se centra en la guerra de Irán, el grupo terrorista palestino Hamás ha intensificado su represión contra el pueblo palestino como parte de su esfuerzo para reafirmar agresivamente su control sobre la Franja de Gaza. Crédito foto: Said Khatib/AFP, vía Getty Images

Las medidas de Hamás violan el plan del presidente estadounidense Donald J. Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que estalló el 7 de octubre de 2023 cuando el grupo terrorista respaldado por Irán invadió Israel y asesinó a más de 1.200 israelíes y extranjeros.

Según el plan de paz de Trump, anunciado a finales del año pasado:

«Hamás y otras facciones acuerdan no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, directa, indirecta o de cualquier forma. Todas las infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, serán destruidas y no se reconstruirán. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá poner las armas definitivamente fuera de uso mediante un proceso acordado de desmantelamiento…»

Sin embargo, la Administración Trump y su recién creada «Junta de Paz» no han llamado la atención a Hamás por su continuo incumplimiento de los términos del plan de alto el fuego. Evidentemente, Hamás ha interpretado este silencio como una luz verde para proseguir con su esfuerzo por rearmarse, reagruparse y reconstruir su régimen matando, torturando y exprimiendo económicamente a los residentes de la Franja de Gaza.

Los crímenes de Hamás contra los palestinos no sorprenden a nadie. Este es el modelo de Gobierno que ha utilizado desde que arrebató violentamente la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina en 2007.

Ranjan Solomon escribió este mes en Middle East Monitor:

«Hamás gobierna desde dentro de un enclave destrozado de dos millones de personas. La Junta de la Paz gobierna desde una mesa de conferencias en Washington.»

«Hamás recauda shekels en impuestos sobre bienes de contrabando; la Junta no tiene una fuente de ingresos independiente.»

«Hamás integra a 10.000 policías en las estructuras propuestas; la Junta aún debe esperar a que los países comprometan personal para una fuerza de estabilización.»

«Hamás nombra gobernadores y alcaldes; la Junta espera informes.»

Hamás está reconstruyendo su maquinaria financiera recaudando impuestos, tasas y gravámenes aduaneros sobre las mercancías que entran en la Franja de Gaza. El dinero no se invierte en la reconstrucción. En su lugar, se destina a reconstruir las capacidades militares del grupo terrorista.

El mes pasado, Reuters citó una evaluación militar israelí que advertía de que Hamás está cimentando su control sobre la Franja de Gaza colocando a leales en puestos clave del Gobierno, recaudando impuestos y pagando salarios a sus operativos. Según el informe:

«Oficiales militares israelíes dicen que Hamás, que se niega a desarmarse, ha estado aprovechando un alto el fuego de octubre [2025] para reafirmar el control en zonas desalojadas por las tropas israelíes…».

«Hamás ha nombrado a cinco gobernadores de distrito, todos ellos vinculados a sus Brigadas armadas al-Qassam, según dos fuentes palestinas con conocimiento directo de sus operaciones. También ha sustituido a altos cargos de los ministerios de Economía e Interior de Gaza, que gestionan la fiscalidad y la seguridad, dijeron las fuentes.»

La semana pasada, agentes de policía de Hamás reaparecieron en las calles de la Franja de Gaza con sus vehículos, en otra señal de que el grupo terrorista ha vuelto a gobernar el territorio.

Hamás, además, ha asesinado, detenido, agredido, o citado para ser interrogados a decenas de palestinos por supuestamente hablar en contra del grupo terrorista.

Un reciente vídeo que circula por las redes sociales muestra a terroristas de Hamás disparando a un hombre no identificado en la ciudad de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, e impidiendo después que reciba tratamiento médico.

El activista político nacido en Gaza Hamza Howidy escribió la semana pasada:

«Desde que comenzó la guerra con Irán, los matones de Hamás han intensificado su brutal, salvaje y bárbara campaña contra los propios residentes de Gaza. Las personas de esta foto son sólo algunas de las muchas que han sido ejecutadas, fusiladas, secuestradas o brutalmente torturadas en las últimas semanas. La lista de atrocidades crece día a día, y el puro sadismo exhibido va más allá de lo comprensible (incluso para quienes nacimos y crecimos en Gaza y vimos de cerca la brutalidad de Hamás durante años). Pensábamos que ya habíamos visto el límite de su depravación. No hay suelo para esa gente.»

«He compartido muchas de estas historias, y en muchos casos fueron confirmadas posteriormente por periodistas y activistas dentro de Gaza o gazatíes en la diáspora. ¿El «delito» que cometieron esas personas? Decir sus propias opiniones.»

«Lo que hace que esto sea aún peor que el propio sufrimiento de esas víctimas es el silencio de las personas que construyeron carreras enteras gritando sobre el sufrimiento palestino. Los mismos comentaristas, los mismos ‘defensores de los derechos humanos’, las mismas personas influyentes y los mismos medios de comunicación que pasaron meses posicionándose como la conciencia moral del mundo, convirtiendo el dolor palestino en influencia, seguidores y contratos de libros, se han quedado completamente a oscuras.»

«Los palestinos que mueren bajo las botas de Hamás son aparentemente el tipo equivocado de palestinos, demasiado incómodos, demasiado perturbadores para la narrativa, y demasiado vivos en formas que no sirven a ‘la causa'».

Comentando la reaparición de los policías de Hamás, otro activista político nacido en Gaza, Ahmed Fouad Alkhatib, escribió el 12 de marzo:

«Los terroristas de Hamás llevaron a cabo un desfile en sus camiones dentro de la zona de tiendas de campaña de al-Mawasi para los desplazados. Estos pistoleros son los mismos que están matando, secuestrando, torturando y disparando a los gazatíes todos los días; están haciendo notar su presencia para decir ‘¡cállate & páganos impuestos’! Se esconden en zonas de tiendas de campaña y utilizan a civiles como escudos para reducir la posibilidad de ser alcanzados por drones y ataques aéreos israelíes. Pregúntense: ¿por qué iba una organización terrorista a hacer desfilar a sus milicianos en medio de una ciudad de tiendas de campaña, si no estuviera escondida entre las tiendas o tratando de aterrorizar a sus habitantes?».

Alkhatib reveló la semana pasada que miembros de Hamás habían torturado recientemente a un amigo suyo que se atrevió a criticar al grupo terrorista:

«Las milicias fascistas de Hamás torturaron a mi querido amigo Ashraf Naser Shallah, que ha estado entrando y saliendo de los hospitales de la ciudad de Gaza en los últimos días. Le quitaron el teléfono, le robaron la cartera con documentos importantes y le amenazaron de muerte si seguía denunciando su terrorismo, el régimen iraní, la fraudulenta narrativa de la «resistencia», el deseo de paz con los israelíes y su negativa a ser carne de cañón de las fracasadas ideologías yihadistas que han destruido al pueblo palestino de Gaza.»

El 10 de marzo, terroristas de Hamás mataron a tiros a Asa’ad Abu Mahadi por motivos desconocidos. Su sobrino, Waseem Abu Mahadi, escribió el 10 de marzo:

«Mi tío, Abu Younis, ha muerto hoy en el hospital.»

«El domingo, un puesto de control de la milicia terrorista Hamás abrió fuego contra su vehículo civil mientras conducía con su hijo. Resultó herido de gravedad. Durante dos días luchó por su vida en el hospital. Hoy ha muerto».

«Mi tío no estaba implicado en política ni en ninguna facción. Era un hombre pacífico que quería a su familia e intentaba llevar una vida normal.»

«Después del tiroteo, nos dijeron que le habían disparado POR ERROR».

«Como si disparar al vehículo de un civil fuera sólo un desafortunado accidente. Como si otra vida palestina que desaparece en el caos de las milicias y las armas pudiera simplemente dejarse de lado.»

«Esto es lo que ocurre cuando el Estado de ley desaparece y las milicias terroristas ocupan su lugar.»

En otro incidente, miembros de Hamás agredieron a Mohammed Abu Amra en el interior del Hospital al-Aqsa de Deir al-Balah, donde lo ataron a la cama a pesar de estar herido, e impidieron que los equipos médicos completaran su tratamiento.

Mientras la atención del mundo siga centrada en otra parte, Hamás seguirá reconstruyendo su autoridad en la Franja de Gaza sin enfrentarse a un serio escrutinio internacional. Hamás parece creer que el tiempo juega a su favor. Cuanto más persista el silencio de la comunidad internacional, más fácil le resultará al grupo terrorista restablecerse como único poder legítimo.

Mientras algunas partes internacionales siguen buscando fórmulas diplomáticas y planes de paz para estabilizar la Franja de Gaza, Hamás ha dejado una cosa muy clara: no tiene intención de renunciar al terrorismo ni al poder. Hasta que esa realidad no cambie, ningún plan de paz tendrá posibilidades realistas de transformar el futuro de la Franja de Gaza.

Khaled Abu Toameh es un galardonado periodista afincado en Jerusalén.