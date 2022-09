Los conversos quieren volver mientras los judíos se van de Palma de Mallorca

Ynet Español- adaptado por Mark Mysler

Descendientes de judíos obligados a convertirse al cristianismo hace 600 años en la ciudad turística española mantuvieron sus tradiciones judías en secreto; ahora, los descendientes de conversos buscan volver al judaísmo, pero no todos son bienvenidos.

“Íbamos a la iglesia todos los domingos, pero en casa una vela ardía toda la semana. Era una vela para el Santo Shabat”, dijo Pinchas, de la familia Piña, descendiente de judíos de Palma de Mallorca que fueron obligados a convertirse al cristianismo durante la Inquisición hace 600 años.

Cuando la investigadora de pequeñas comunidades judías, Ayelet Mamo Shay, le preguntó cómo descubrió su judaísmo, respondió con confianza que siempre lo había sabido. Su abuela les gritaba que no mezclaran la carne con la leche e incluso usaba un cuchillo especial para sacrificar los pollos de una manera particular. Piña nos cuenta que él mismo sacrifica pollos con el mismo “cuchillo especial”.

La ciudad turística española es actualmente el hogar de 50 familias. Dentro de esta minúscula comunidad se han desarrollado conflictos internos entre aquellos cuyos antepasados ​​se habían resistido a convertirse al cristianismo y los conversos que ahora han decidido volver al judaísmo. Después de siglos de conversiones forzadas, la disminución de la comunidad, estos conflictos internos están poniendo en peligro la continuidad de la comunidad.

Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares en España, cuenta con una rica historia judía, repleta de altibajos. Algunos afirman que los judíos llegaron allí desde la destrucción del segundo templo en el año 70 EC. Los nativos de la isla incluyen al renombrado posek, Simeon ben Zemah Duran, 1391-1444 (conocido como Rashbatz), reconocido entre los mejores rabinos de Argelia. La historia de la comunidad se vuelve interesante (y algunos dicen oscura) durante la Inquisición y la expulsión de los judíos de España en 1492.

En 1435, la comunidad judía de 4000 miembros de la isla se vio obligada a convertirse al cristianismo. No ha habido una comunidad abiertamente judía en la isla desde entonces. Las sinagogas se convirtieron en iglesias y cruces adornaron las puertas de la antigua judería. Cualquier converso sorprendido guardando las mitzvot era expulsado.

Ayelet Mamo Shay -mujer de negocios, periodista e investigadora profesional de pequeñas comunidades judías de todo el mundo- ha estudiado la historia de la comunidad judía de Mallorca y visita a menudo la isla. Ella explica que 15 familias están clasificadas como “chuetas”, un término despectivo que se usa para referirse a las familias que se convirtieron al cristianismo y que fueron efectivamente marginadas de la comunidad cristiana local.

“Cualquiera con los nombres de Aguiló, Bonnin, Cortès, Fortesa, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya/Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola o Valls estaba condenado a una vida de penuria y exclusión social y económica. Aunque no podían vivir como judíos, se vieron excluidos de la comunidad cristiana y solo se casaban entre ellos”, dice Mamo Shay.

La vida judía continuó en secreto. La arquitectura de la isla da testimonio de pasadizos secretos desde las casas de las familias hasta las iglesias que solían ser sinagogas. Los edificios traicionan varias características de la comunidad de la época; extrañas costumbres de encender velas, ayunar en días que no se corresponden con el calendario católico, así como rituales y costumbres relacionados con el comer y preparar la comida.

Los descendientes de estas familias contaron estos recuerdos a Mamo Shay, quien también se desempeña como presidenta de la Cámara de Comercio de Gibraltar-Israel, fue informada de estos hechos por los descendientes de esas familias, a quienes entrevistó como parte de su investigación.

Mamo Shay nos dice que el tema de los conversos retornados es ampliamente conocido entre las comunidades locales. “Tuvimos una comida maravillosa preparada para nosotros por el ex chef del rey de España, que desciende de una familia conversa. Me dijo que dejó el prestigioso puesto porque quería volver a sus raíces judías. Dijo: ‘Me siento terrible cocinando carne de cerdo’. También me contó sobre los rituales secretos practicados por su familia, como sumergirse en agua y separar la leche de la carne”.

Los judíos han ido regresando a Mallorca durante los últimos siglos. Durante muchos años, la comunidad judía operó separada de la de los chuetas, que ahora reclaman el nombre. Hasta hace siete años, la comunidad judía de Mallorca contaba con 100 judíos y 30 retornados, armados con registros genealógicos de siglos de antigüedad que detallaban los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios de las iglesias católicas locales que demostraban sus raíces judías.

El hombre que los guió de regreso al judaísmo es el rabino Nissan Ben Avraham, un nativo de Mallorca descendiente de la familia conversa Aguiló, quien también “retorno”. El rabino Ben Avraham enfatiza que él también siempre supo de sus raíces judías.

“Era más evidente cuando me golpeaban en la escuela en la década de 1970, durante el régimen de Franco. Durante los 500 años transcurridos desde la expulsión de los judíos de España y las conversiones forzadas, todas las religiones distintas del catolicismo quedaron oficialmente prohibidas. En la década de 1970, se comenzaron a permitir otras religiones, pero incluso eso fue de manera informal. Cuando era adolescente, me sorprendió descubrir una comunidad judía. Era una congregación reformada de judíos de Inglaterra. Alquilaron una habitación en un hotel que usaban como sinagoga. Empecé a asistir a los servicios semanales y a jugar al bridge allí. Esto fue hace 50 años”, dice Ben Avraham.

En 1977, a los 17 años, hizo Aliyah. Como su ascendencia judía es solo del lado de su padre, se sometió a una conversión hallachic legal judía estricta supervisada por el entonces rabino jefe Shlomo Goren. “El proceso de conversión en Israel era mucho más simple en ese entonces. Sería imposible hoy. Conocí al rabino principal que me preguntó de dónde era. Le dije que era de España. Me preguntó dónde estaba en España. Cuando le dije Mallorca, inmediatamente me dijo ‘¡Ah, eres un Chueta!’. Ese fue el rabino Goren. Estaba bien informado sobre la historia del pueblo judío. Mi ‘cumpleaños’ de conversión es el 10 de Nissan”, el día que comencé el proceso.

Fue un largo proceso antes de que el rabino Ben Avraham se convirtiera en rabino de Mallorca. “Hace unos 19 años, se me acercó una organización llamada ‘Amishav’, dirigida por el rabino Eliyahu Avichayil, que buscaba ‘judíos perdidos’ de todo el mundo. Me dijeron que había conversos en España que querían volver. Me sorprendió. Me crié allí. No hay judíos allí. Me dijeron que estaba equivocado y que había más judíos que habían mantenido su religión en secreto.

“Fuimos a España y encontré más gente en Mallorca además de Granada, Córdoba y Barcelona interesada en volver a sus raíces. Nos pusimos en contacto con un grupo en Mallorca que quería volver al judaísmo y comencé a visitar esas comunidades.

“Amishav se separó y se fundó una nueva organización, llamada ‘Shavei Israel’. El rabino Avichayil murió hace unos años y su organización dejó de existir. Estuve en estrecho contacto con él durante muchos años. Me hospedaba en las noches de Seder. La separación fue muy difícil. Hice el trabajo legal para Shavei Israel hasta 2017. Aparecía durante dos semanas en Granada, Sevilla y Mallorca”.

Hace un año, la comunidad de Mallorca lo invitó a servir como rabino de su comunidad. “Ahora, estoy dos semanas aquí en Israel, dos semanas en Mallorca. Estoy casado, con hijos y nietos. Mi madre y mis hermanos, que no son oficialmente judíos, viven en Mallorca”.

Él dice que en algunos casos las personas han estado separadas del judaísmo durante 600 años. “Las revueltas de 1391 en España hicieron desaparecer comunidades enteras, como las de Sevilla y Granada. En Mallorca, 300 fueron asesinados y otros 700 fueron obligados a convertirse al cristianismo”.

Las familias no se asimilaron por completo y los símbolos judíos no desaparecieron por completo. “Mallorca tiene la ventaja de ser una isla. Está cerrado. No había libertad de movimiento, entonces la comunidad se encerraba en sí misma en cuanto a los matrimonios y seguían viviendo dentro del barrio judío”.

El rabino Ben Avraham explica que probar la ascendencia judía no es tarea fácil para los descendientes de conversos. “El registro de nacimientos y defunciones recién comenzó en 1550, por lo que tenemos una brecha de 1490 a 1550. Es muy difícil verificar qué sucedió en esos años. Sin embargo, si encuentran a alguien con su apellido que fue ejecutado años después por la Inquisición por ser judío, eso prueba su conexión”.

Él estima que “hay alrededor de 1000 personas que son judías halájicamente, pero muy pocas realmente regresan. Ahora estamos organizando un grupo que no tiene la intención de hacer Aliyah que será escuchado por un beth din, un tribunal rabínico del judaísmo. Es bueno que se estén convirtiendo formalmente. Los chuetas se casaron entre ellos hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la disminución del antisemitismo, sumado a la asimilación, hizo que la comunidad comenzara a abrirse. La ascendencia judía es más difícil de rastrear en esta etapa”.

Los chuetas, sometidos a diversas formas de opresión en Mallorca, comenzaron a emigrar, lo que suscitó un debate sobre su judaísmo. En Israel, el rabino Nissim Karelitz abordó formalmente el asunto. “Estaba en la habitación cuando sucedió”, dice el rabino Ben Avraham. “Respondió afirmativamente cuando le preguntaron si los chuetas eran judíos. Se le preguntó si podían ser incluidos en un quórum de oración, un minyan, y dijo: “Sí, son judíos”. Le preguntaron si necesitaban una conversión estricta y él respondió que no era necesaria, pero posiblemente antes del matrimonio. El problema es que en Israel, el rabinato principal se niega a aceptar esta posición”.

En el Siglo de Oro anterior a la Inquisición funcionaban en Mallorca cuatro sinagogas. Todas fueron convertidas en iglesias. Hoy en día, solo una sinagoga, “Benjamin Klien”, llamada así por un miembro de la congregación británica, está operativa en la isla. El rabino Ben Avraham explica que Klien era un sobreviviente del Holocausto casado con una mujer yemenita del barrio Hatikva de Tel Aviv. La sinagoga utiliza el nosach sefardí (ritos de oración).

La membresía actual de la comunidad de Mallorca está compuesta principalmente por judíos del norte de África y América del Sur. Mamo Shay nos cuenta que en 2015 identificó a la comunidad como al borde de la extinción. “Celebré Rosh Hashaná allí hace siete años. Había muchos judíos, en su mayoría muy ancianos. Celebraron una comida festiva comunitaria con todos los símbolos judíos. Había 93 personas allí: 90 adultos y mis tres hijos. Cuando vi que allí no había niños, me di cuenta de que la comunidad estaba en riesgo de desaparecer”.

Mamo Shay nos dice que la generación más joven de la comunidad se va en busca de oportunidades académicas y profesionales y no regresa. Pero esta es solo una de las razones de la desaparición continua de la comunidad. “El tema de los conversos es complejo, porque a lo largo de los años no han sido tomados en cuenta. Ha creado mucho conflicto, tensión y animosidad. Los conversos sufrieron cuando eran judíos. Fueron obligados a convertirse al cristianismo y llevar una doble vida, y cuando quisieron volver, no fueron aceptados.

“La tensión centenaria entre los conversos y los judíos ha permeado la comunidad actual, causando que algunos dentro de la comunidad se vayan. El nuevo presidente de la comunidad es un converso”.

Mamo Shay nos cuenta que el expresidente de la comunidad, Avraham Ben Shilon, dice que la tensión entre los grupos provocó “un estallido inevitable y los conversos tomaron el control de la sinagoga”. En los últimos tres años, los dos grupos han estado completamente desconectados.

¿Por qué no se unen nuevos judíos a la comunidad para fortalecerla?

“Es un misterio. Durante la pandemia de COVID-19, los hijos de los miembros de la comunidad regresaron a casa, pero cuando las cosas se calmaron, todos se fueron nuevamente. Lamento decir que no hay liderazgo joven para facilitar la existencia continua de la comunidad. Es muy angustiante ver una comunidad que no puede sobrevivir”.

Según el rabino Ben Avraham, la comunidad es muy pequeña. “Menos de 10 de la comunidad de 50 miembros son conversos que ya se han convertido. Hay otros que están en proceso de conversión, que están esperando ser escuchados por beth din. Uno de ellos no necesita convertirse. Quiere el reconocimiento de su estatus judío, que es un proceso extremadamente complicado”.

El rabino Ben Avraham está de acuerdo. “Son definitivamente rechazados por ser conversos. ¿Qué puedo decir? Ha agotado a la comunidad. Algunas personas que se oponen a los conversos simplemente se han ido y no quieren ser parte de la comunidad. Mallorca tiene una cultura local muy rica. Descendientes de conversos de habla mallorquina comenzaron a llegar a la isla y provocó la Tercera Guerra Mundial. Se sienten mallorquines y tienen una cultura claramente identificable, pero no se aceptaba en la comunidad, creo que es una pena.”

Tal vez los israelíes que viven en la isla podrían dar una nueva vida a la comunidad que envejece. Ben Avraham dice que hay alrededor de 50 familias israelíes en la isla que no son formalmente parte de la comunidad. “Esto también es una pena. Los israelíes realizan actividades en la sinagoga: enseñan hebreo y organizan actividades festivas para niños en Purim, Tu Bishvat y Hannuka. Me gustaría que se involucraran más”.

Mamo Shay dice que algunos de los judíos de Mallorca que han optado por boicotear a la comunidad y celebrarán las fiestas en otros lugares este año. Y así, casi 600 años después de las conversiones forzadas en Palma de Mallorca, las fricciones amargas continúan hirviendo a fuego lento en esta pequeña comunidad isleña antigua.