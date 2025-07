Lo difícil de ser judío en Camboya

La comunidad judía en Camboya es una comunidad pequeña, que se formó sobre todo durante el siglo XX, llegando mayormente desde Francia. Como en todos lados, en sus locales la policía aumentó su presencia a posteriori del 7 de octubre. A pesar de las dificultades, se destacan los esfuerzos por preservar la herencia judía.

El registro histórico de una presencia judía en Camboya no es rico, pero existe. Incluso antes del establecimiento del Estado de Israel, y especialmente en las décadas de 1950 y 1960, los comerciantes, empresarios y diplomáticos judíos llegaron a Camboya desde varios países, en general de Francia (judíos del norte de África que emigraron a Francia, junto con judíos franceses), pero también de otros lugares.

No establecieron una comunidad grande y organizada en el sentido familiar, con sinagogas o instituciones educativas, sino que se dispersaron principalmente en la ciudad capital de Phnom Penh. Allí se dedicaron al comercio, textiles, diamantes y consultoría. Algunos de ellos se han integrado bien en la sociedad camboyana e incluso han desarrollado vínculos con las autoridades locales. Los diarios y varios testimonios de ese período describen reuniones sociales, comidas privadas de Shabat y días festivos que se celebraban de manera modesta, en un formato familiar. No era una comunidad que se destacara por su presencia, sino más bien una colección de individuos y familias que vivían sus vidas a la sombra de la cultura local, manteniendo una cierta afinidad con su identidad judía.

Esta relativa calma fue brutalmente interrumpida por el ascenso al poder del régimen de los Khmer Rouge en 1975. Los años oscuros del genocidio (1975-1979) no perdonaron a nadie. Los extranjeros, incluidos los pocos judíos que quedaban, fueron expulsados o asesinados, y la comunidad, si es que se puede llamar así, fue completamente aniquilada. Cualquier documentación o memoria de la vida judía fue destruida, y Camboya entró en un largo período de aislamiento y rehabilitación.

Fue sólo a fines de la década de 1990 que la presencia judía en Camboya comenzó a renovarse. Esta no es una comunidad de descendientes de judíos que vivieron allí en el pasado, sino más bien una comunidad de emisarios de Jabad y empresarios israelíes y judíos de todo el mundo que llegaron a raíz de oportunidades comerciales, proyectos humanitarios o simplemente por curiosidad y aventura.

Crear algo de la nada

La actividad judía en Camboya se concentra actualmente en la capital, Phnom Penh. Hace dieciséis años, el rabino Benzi Botman y su esposa Mashi establecieron allí una casa de Jabad. Cuando llegaron por primera vez a Phnom Penh, no había nada allí, y se dieron cuenta de que tenían que crear algo de la nada. No tenían prisa por tomar decisiones apresuradas y lo hicieron después de vivir allí durante unos cuatro años, para conocerlo más lentamente, conocer gente nueva y hacer contactos. En este punto, decidieron comprar un terreno en el que construyeron un edificio alto con una vista impresionante: la Casa Jabad en Phnom Penh, Camboya.

Cuando llegaron a la ciudad, tenían una visión clara: establecer un hogar cálido y abierto para cada judío, ya fuera un turista, un hombre de negocios, un diplomático o un residente permanente. Hoy, están cumpliendo esta visión mientras viven en Phnom Penh con sus nueve hijos, la mayoría de los cuales nacieron en Camboya. No hay duda de que la Casa Jabad en Phnom Penh es hoy el corazón palpitante de la comunidad judía local, y sirve a una amplia variedad de personas.

Muchos israelíes vienen a Camboya por motivos de negocios (bienes raíces, importación y exportación, turismo) o como parte de viajes largos. En los últimos años, la comunidad de empresarios judíos de todo el mundo (Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa) que se establecieron en Phnom Penh de forma permanente o por largos períodos ha crecido gradualmente. Trabajan en una variedad de campos y buscan una conexión con su judaísmo.

Fue un placer estar presente en una cena del viernes con miembros de la comunidad e invitados ocasionales de los Estados Unidos, Gibraltar, Francia y, por supuesto, Israel. El ambiente fue especialmente divertido. Me alegró ver e incluso hablar con turistas que, a pesar de que no son religiosos ni observantes de la tradición en absoluto, fue una experiencia muy positiva para ellos. Algunos de ellos incluso dijeron que su opinión sobre los emisarios de Jabad había sido diferente durante toda su vida, y ahora, después de la hospitalidad, su opinión ha cambiado completamente para mejor.

El rabino Botman me señaló que debido al hecho de que ahora es la temporada de lluvias, no muchos turistas vienen a Camboya, pero ciertamente han recibido a unas 150 personas para una cena de Shabat e incluso a 300 personas en la víspera de un día festivo. Está acostumbrado a acercarse a todas y cada una de las mesas durante la comida, sentarse y hablar con los comensales con paciencia y sonrisas, mientras pregunta por su bienestar, su nombre, su lugar de residencia, etc. Durante la comida, los trabajadores de Jabad, los jóvenes locales, todos los cuales eran bastante amables y vestían uniformes, nos sirvieron la comida. No podía ignorar el eslogan en la parte posterior de la camisa que llevaban puesta: “No dejamos atrás a ningún judío”.

Batallas en la zona fronteriza

El enfrentamiento militar entre Tailandia y Camboya no se siente en la capital, Phnom Penh, al menos en esta etapa. La tensión, tras una larga disputa sobre la cuestión de la soberanía en ciertos territorios, se centra en la zona fronteriza entre los dos países. “En general, no tiene un impacto directo en lo que está sucediendo aquí, la gente aquí casi no habla de eso. No sentimos nada porque está sucediendo a cientos de kilómetros de aquí. Rezo para que todo se calme y que llegue un momento en que ‘la nación no levante una espada contra una nación'”, dijo el rabino Botman.

Cuando le pregunté al rabino sobre el antisemitismo en el lugar, especialmente después del 7 de octubre de 2023, afirmó que antes de esa fecha casi no había antisemitismo en el lugar, pero que desde entonces ha habido personal de seguridad encubierto alrededor del edificio.

Los turistas no sólo vienen a comer a Phnom Penh, sino que también ayudan a preparar un minián para las oraciones de Shabat y festividades, y si es posible, también entre semana. La sinagoga es un lugar impresionante por su belleza. Cuando atravesé sus puertas, sentí que estaba en un período diferente de mi vida. El diseño especial, los símbolos judíos, el salón y el ambiente se combinan bien y crean una armonía fascinante. Junto con las oraciones, también hay lecciones de Torá, conferencias y actividades para niños, y a menudo incluso hay noches de canto con una guitarra y un buen ambiente.

En la mayoría de las sinagogas que he visitado en todo el mundo, la sección de mujeres está arriba y la sección de hombres está abajo. El rabino y su esposa invirtieron esfuerzos y pensaron en encontrar una solución creativa, para no continuar con el mismo patrón de siempre, y decidieron colocar la sección de mujeres justo en el corazón de la sinagoga. Era importante para ellos que las mujeres también sintieran que eran parte de la oración, y por lo tanto estaban cerca del Arca Sagrada y los rollos de la Torá, e incluso podían ver correctamente ya que la partición estaba hecha de vidrio unidireccional.

Para el beneficio de los visitantes de la Casa Jabad, hay Internet gratuito en el lugar y la opción de llamar a la familia en Israel de forma gratuita. El edificio también cuenta con un restaurante kosher a precios asequibles para viajeros israelíes y judíos, así como una pequeña tienda kosher que inunda a todos los turistas de Israel con un fuerte anhelo por el sabor israelí y los productos que todos conocemos. También hay dormitorios para mochileros y habitaciones más lujosas para gente de negocios.

La carne y el pollo kosher son importados por el rabino de Tailandia, Vietnam y Sudáfrica. Un mohel no está disponible, por lo que se vuela desde países cercanos si es necesario. La última vez que necesitaron los servicios de un mohel, trajeron uno de Hong Kong.

En el edificio de Jabad hay una mikve para mujeres y una mikve para hombres que también se utilizan para sumergir platos. Un cementerio judío está a unos 40 minutos en coche de la Casa de Jabad. El rabino Botman dice que no fue fácil conseguir una parcela de tierra, ya que los lugareños en Camboya tienen miedo de los muertos, los espíritus y las energías malignas, por lo que no estaban dispuestos a enterrar a los muertos cerca de ellos. Después de bastantes búsquedas, el rabino encontró un cementerio y compró un terreno allí para una parcela separada para los judíos, y hoy diez personas están enterradas en ese lugar.

Un doloroso recordatorio de los horrores del pasado

Era importante para mí visitar también los campos de exterminio y mirar a los ojos el pasado traumático de Camboya. El Centro Genocida Choeung Ek, cerca de la capital, es un recordatorio vívido e impactante del genocidio cometido por el régimen comunista de los Khmer Rouge de 1975 a 1979. El lugar, que fue el sitio de ejecuciones masivas de prisioneros traídos de la prisión S-21 (Tuol Slang), revela el alcance del horror.

En Cheung Ek, caminé por tierra donde todavía se pueden ver restos de huesos y ropa emergiendo del suelo. La estupa central, que contiene miles de cráneos y huesos de las víctimas, es un poderoso monumento visual que no deja lugar a dudas sobre el desastre. No hay pantallas táctiles ni reconstrucciones complejas. En cambio, hay un sendero definido, acompañado de una guía de audio informativa, que me llevó a través de fosas comunes expuestas, árboles en los que se aplastaron bebés y letreros que describen los horrores del asesinato.

Visitar Choeng Ek no es fácil, pero es esencial para comprender la compleja historia de Camboya y conectarse con la memoria humana universal. El lugar funciona como un memorial y un centro educativo que tiene como objetivo conmemorar a las víctimas y garantizar que estas atrocidades no sean olvidadas.

¿Una comunidad transitoria?

La comunidad judía en Phnom Penh es pequeña y se enfrenta a los desafíos naturales de una comunidad ubicada en un país remoto. Debido a la distancia geográfica, no es fácil obtener productos kosher, libros sagrados y maestros certificados, pero en el léxico del rabino Benzi Botman, la palabra “difícil” no existe. Él cree que todo es posible.

Los productos kosher se importan en abundancia y no les falta de nada. También tienen una gran cantidad de libros sagrados, y él afirma que tienen una de las bibliotecas de libros sagrados más grandes e impresionantes de Asia (fuera de Israel), y está muy orgulloso de eso. Los jóvenes maestros vienen de Israel todos los años para enseñar hebreo y se integran maravillosamente en la vida de la comunidad.

Lo desafié y argumenté que la comunidad allí es una comunidad transitoria, y que una gran parte de la población judía es temporal: turistas, emisarios y hombres de negocios que vienen por períodos limitados. No hay duda de que tal situación dificulta la construcción de una comunidad estable con raíces profundas. Pero resulta que en lo que respecta al rabino, esto tampoco es un problema. Siempre crean algo de la nada, organizan eventos, crean oportunidades e inician reuniones para crear un lugar divertido, unificador y agradable para todos los que quieran sentirse como en casa, incluso cuando están a muchos kilómetros de su hogar real.

En un entorno no judío, mantener la tradición y la educación judías requiere esfuerzo y dedicación. No hay escuela judía en Phnom Penh, porque el pequeño número de niños no lo justifica, pero el rabino Botman enseña a sus hijos por la mañana, su esposa enseña a las niñas y por la tarde todos estudian por Zoom en una escuela de Jabad del movimiento mundial de Jabad. En este marco educativo, conocen a diferentes niños de todo el mundo, por lo que aprenden sobre diferentes culturas y diferentes estilos de vida, e incluso comparten experiencias comunes.

La Casa Jabad que opera allí es una prueba del poder del espíritu judío para renovarse y florecer incluso en los lugares más remotos. El encuentro con los judíos en Phnom Penh es un vistazo a una conmovedora historia de supervivencia, renovación y conexión, que nos enseña que incluso después de graves convulsiones, la chispa de esperanza nunca se extingue.

(*) Empresaria, autora, conferencista internacional e investigadora de comunidades judías de todo el mundo