Las últimas voluntades y testamentos de los “mártires”

UnidosxIsrael (Fuente: Israel Hayom)

Más de la mitad de los terroristas palestinos detrás de los recientes ataques han dejado escritos, tanto en forma de documentos como en línea, que buscan explicar sus actos e incluso instan a sus «hermanos y hermanas» a seguir sus pasos. En la foto: el testamento manuscrito de Fadi Abu Shkhaydam, quien asesinó a Eliyahu Kay en la Ciudad Vieja de Jerusalén | Foto: MEMRI

La Policía de Israel y la agencia de seguridad Shin Bet todavía están actuando con cautela y no están llamando a los últimos ocho ataques con puñaladas y disparos en Jerusalén, y docenas de otros ataques e intentos de ataques en todo el país en las últimas 10 semanas, una ola de terrorismo. El público israelí, por otro lado, se ha visto obligado a reconocer que la «shahada», la muerte de un mártir, está experimentando un renacimiento en la sociedad palestina.

Los numerosos ataques terroristas han llevado a un mayor enfoque en el «shahid» y sus cualidades en los medios de comunicación palestinos y las redes sociales. Este enfoque nunca cambió, pero ahora ocupa más espacio. La cita pertinente del Corán también se publica con frecuencia: «Y no digas de aquellos que son asesinados en el camino de Alá, ‘Están muertos’. Más bien, están vivos, con su señor, y tienen provisión».

Ahora Israel Hayom está exponiendo la voluntad de los terroristas, tanto los que murieron durante los ataques como los que los vivieron, y sus motivos. Los testamentos nos enseñan sobre la dura terminología que surge de sus últimas cartas y publicaciones en las redes sociales, lo que dejan atrás.

El ex mufti de Jerusalén, el jeque Ikrama Sabri, explicó durante la Segunda Intifada que «el musulmán ama la muerte y el martirio como los judíos aman la vida». Los testamentos de los dos últimos shahids que, lamentablemente, lograron llevar a cabo sus planes, ilustran el comentario de Sabri. Ambos querían morir. Mohammed Shawkat Salima, quien el sábado pasado cayó sobre el joven Haredi Avraham Elmaliach cerca de la Puerta de Damasco en la Ciudad Vieja de Jerusalén y lo hirió gravemente antes de que las fuerzas de seguridad le dispararan fatalmente, publicó en su antigua página de Facebook una publicación en la que se definía como »mártir en lista de espera».

«Que Alá me lleve pronto a él», escribió Salima junto a una foto de otro palestino, Sab Abu Abid, que murió en enfrentamientos con las FDI en 2017.

Fadi Abu Shkhaydam, que asesinó a Eliyahu Kay cerca del Muro Occidental, también recibió un disparo mortal. Antes de partir para llevar a cabo su planificado ataque, dejó un testamento mucho más detallado que el de Salima, en el que aseguraba que «después de años de trabajo, estudio y docencia, no queda más remedio que dejar que el barco dicho en nuestra sangre y sirva como un ejemplo práctico en el campo de la yihad».

Hasta hace poco, Abu Shkhaydam, miembro de Hamas, tenía una relación de trabajo con miembros de alto rango del Waqf musulmán en el Monte del Templo y hace solo cuatro meses terminó de realizar un curso ofrecido por el Waqf titulado «El Batallón de Resiliencia y Ribat».

También se preocupó de integrar «ribat», un término islámico que describe ocupar el lugar de uno en el frente de una guerra santa contra los infieles, en su testamento, en el que escribió: «El mejor camino para nosotros a la luz del abuso de nuestra mezquita [Mezquita de Al-Aqsa – NS] es redimirla con nuestra sangre. No tenemos una vida honorable mientras nuestra mezquita sufra un fracaso tras otro y mientras los ataques contra ella aumenten. Por lo tanto, prepárense para ribat, para yihad, para el sacrificio, y para dar tu vida y deshacerte de las ataduras de este mundo».

Las declaraciones escritas que dejó el asesino son inusuales en comparación con las voluntades de otros asesinos de su perfil, porque Abu Shkhaydam fue más allá de los antecedentes y la explicación de su acción planificada y de hecho instruyó a los cientos de alumnos que dejó atrás para que se prepararan para actos similares en el futuro.

Tampoco están solos Abu Shkhaydam y Salima. Una mirada a docenas de testamentos revela no solo los motivos de los terroristas, sino también su necesidad de compartir sus «legados» con grandes audiencias y ganar legitimidad para sus actos.

Para las fuerzas de seguridad de Israel, los testamentos son un tesoro que les permite aumentar la precisión del sistema que rastrea a cientos de miles de usuarios de Internet y participantes de las redes sociales cada día, con la esperanza de frustrar ataques similares. Las autoridades creen que de esta forma se han evitado cientos de ataques.

El alcance del trabajo de localización y rastreo es enorme, especialmente en momentos de tensión alrededor del Monte del Templo. En un solo día después del ataque a tiros en el Monte en julio de 2017, más de 500.000 puestos de los territorios de la Autoridad Palestina y el mundo árabe se elevaron discutiendo la situación en el Monte. Muchos pretendieron o pidieron directamente ataques terroristas.

Los testamentos, sin embargo, suelen contar una historia que no es religiosa ni nacionalista, sino de angustia personal que llevó al atacante a llevar a cabo su plan. Se cree que Mohammad Younis, quien la semana pasada chocó con su automóvil contra un guardia de seguridad en el puesto de control de Te’enim, discutió con su padre antes de tomar su automóvil sin permiso y decidir convertirse en mártir.

Otras veces, el motivo es la venganza o la identificación con otros shahids, lo que el Shin Bet llama «ataques de imitación» o «infección». En el caso de Tharwat Ibrahim Salman Al-Shawari, de 72 años, madre de cinco hijos que intentó atropellar a los soldados cerca de Halhul, la atacante tuvo la sensación de que su muerte se acercaba. Les había dicho a sus parientes que si iba a morir, sería mejor hacerlo como shahid en lugar de «en la cama», como ella lo llamaba.

Un 50% de los terroristas que realizaron atentados o intentaron hacerlo en los últimos años dejaron algún tipo de voluntad. El motivo más común documentado en los testamentos es la situación de la Mezquita Al-Aqsa y el deseo de defenderla de la «invasión judía», una referencia a las visitas judías al Monte. En la sociedad palestina, los shahids de Al-Aqsa son considerados la élite, celebridades en todos los sentidos, y se garantizan a sí mismos un lugar de honor en el panteón de mártires palestinos. Sus testamentos son los populares.

Este es el tipo de fama que le llegó a Abu Shkhaydam, quien escribió a sus «hermanos y camaradas en la dawa y la actividad islámica» que «nuestras benditas palabras y dawa, con las que hemos estado ocupados desde que éramos jóvenes, exigen que sacrifiquemos y da nuestra vida para que nuestras palabras no se queden muertas o sin vida». (Traducción cortesía de MEMRI).

Abu Shkhaydam incluso apeló directamente a sus estudiantes: «En cada reunión lamenté [escuchar] que alguien me había llevado al Paraíso atacando [al enemigo]. Les contaba historias sobre ellos, desde los amigos del Profeta hasta los leones» del Islam de nuestro tiempo. Viva Alá. Nunca dejé de llorar cuando les hablaba de ellos, pero me preparaba y me preparaba para unirme a ellos y seguir su camino… Les ordeno a cada uno de ustedes que se adhieran a este camino.»

Uno de los «leones del Islam» sobre el que enseñó a sus alumnos fue Mesbah Abu Sabih, quien dejó atrás una escalofriante voluntad propia. Abu Sabih, conocido por sus admiradores como el «león de Al-Quds», asesinó a Levana Malichi y Yosef Kirma en un ataque a tiros en la estación de tren ligero en Bar Lev Blvd. en Jerusalén en octubre de 2016.

Abu Sabih también era miembro de Hamas. También quería evitar que los judíos visitaran el Monte del Templo. Al igual que Abu Shkhaydam, enseñó el Corán en una mezquita y los escritos que dejó antes de que le dispararan fatalmente mientras realizaba su ataque predijeron lo que vendría, pero no fueron identificados a tiempo.

‘Ha comenzado una revolución en Jerusalén’

Abu Sabih, a quien Abu Shkhaydam admiraba, admitió que envidiaba a los shahids y quería ser como ellos. Entre otras cosas, escribió que «la mezquita de Al-Aqsa está inundada de sangre», «fue quemada todos los días durante 47 años y espera a alguien que la apague… no abandone la mezquita de Al-Aqsa». En su testamento, suplicó: «El Día del Juicio, se nos preguntará qué hicimos por Al-Aqsa para mantenerla como parte de la fe de todos los musulmanes del mundo».

Sin Al-Aqsa, advirtió: «Habrá sangre. Hay hombres que redimirán a Al-Aqsa con su sangre. Jerusalén se encuentra en la boca de un volcán que está a punto de estallar. La mezquita de Al-Aqsa está cerrada y los asesinos de los niños lo invaden todos los días «. Pero, escribió, «en Jerusalén, ha comenzado una revolución que no es solo una revolución de rocas».

Abu Sabih, que era un tipo violento con un pasado criminal, y Abu Shkhaydam, supuestamente más culto y gentil, escribieron cosas casi idénticas. También lo hizo Mohammed Tarayreh, de 19 años, quien asesinó a Hillel Yaffa Ariel, de 13, mientras dormía en su cama en su casa en Kiryat Arba en junio de 2016.

Omar Al-Abed, un residente de Kobar que apuñaló a tres miembros de la familia Salomon cuando estaban reunidos alrededor de la mesa de Shabat en su casa en Halmish, dejó una «última voluntad y testamento» en Facebook una hora y 40 minutos antes de salir a matar. Sus escritos también se ocuparon del «amargo destino de Al-Aqsa».

«La mezquita está siendo profanada y dormimos», reprendió Al-Abed. «Es una vergüenza para nosotros sentarnos y no hacer nada. Ustedes, que sacan armas solo en bodas y celebraciones, ¿no se avergüenzan de ustedes mismos?… Todo lo que tengo es un cuchillo afilado y está respondiendo al llamado de Al-Aqsa. Voy al Paraíso, mi hogar está allí. No quiero nada más allá de eso. Alá juzgará a quien no haga mi voluntad. Ponga una banda de Al-Qassem alrededor de mi cabeza y en mi pecho, una imagen de Abu Amar [Yasser Arafat]. Los llevaré a la tumba conmigo«.

‘La soga está alrededor de mi cuello’

Pero no se trata solo de Al-Aqsa. Ibrahim Halas, quien en abril de 2020 atropelló a un oficial de policía en un puesto de control en Abu Dis y recibió un disparo mortal en la escena, relacionó su acto con problemas criminales, escribiendo: «Pusieron al mundo entero en mi contra, arruinaron mi vida. La soga ya está alrededor de mi cuello. Desde que era joven, bebí alcohol y usé drogas, pero soy una persona honesta y justa y quiero divorciarme de mi esposa por estas razones, que me han llevado al límite».

Nimer Mahmoud Jamal, que tenía 37 años cuando asesinó a tres israelíes en Har Adar en septiembre de 2017, también lo hizo por problemas personales. Tuvo una larga serie de delitos violentos, principalmente violencia doméstica, y en su testamento le dijo a su esposa que no debería preocuparse por sus acciones. «No tienes nada que ver con lo que estoy a punto de llevar a cabo. Yo era un mal marido y un mal padre y tú eras una buena esposa y una madre cariñosa. Traté de enmendar mis caminos, pero nunca pude. Te mereces un mejor vida que la vida que tuviste conmigo».

También hay atacantes inspirados por el deseo de imitar o vengarse. Ayman Kurd, de 20 años, quien apuñaló a dos policías cerca de la Puerta de Damasco después de que su primo Ramzi muriera en un tiroteo en Hebrón, le escribió a su madre: «Asegúrate de que no hice esto por nadie, sino por mi propia voluntad. Pensé sobre eso incluso antes de que mi ‘hermano’ Ramzi muriera como un mártir… Entiérrame en el cementerio de los shahids cerca de mi hermano Ramzi «. Kurd incluso pidió que se celebrara su muerte: «Quiero que me den una fiesta».

Anhelo de morir

Abada Abu Ras, hijo de un alto funcionario de Hamas que fue deportado a Londres a principios de la década de 1990, fue responsable de un apuñalamiento terrorista en Givat Zeev en enero de 2016. Dos semanas antes había escrito: «Anhelo un evento en el que perderé mi vida». Abu Ras publicó una foto de su inspiración: Mohand Halabi, quien asesinó a Nechemia Lavi y Aharon Benita tres meses antes.

Fuad Abu Rajab a -Tamimi de Issawiya, en Jerusalén oriental, que abrió fuego contra dos agentes de policía y murió en el lugar, dejó una explicación de que quería convertirse en mártir. «Mi muerte fue para santificar y glorificar a Allah… No esparzan el odio en los corazones de mis hermanos después de mi muerte. Que descubran la religión y su propio camino, para que puedan morir con el propósito de ser un shahid y no como venganza.»

Qutaiba Zahran, de 17 años, de la región de Tulkarem, quien apuñaló a un oficial de la policía fronteriza cerca de Tapuah Junction y fue asesinado a tiros en el acto, escribió una publicación larga en Facebook titulada «La voluntad de un shahid», en la que se despidió de su familia y explicó que el ataque que estaba a punto de perpetrar era para vengar la sangre de los «shahids de Palestina».

Los muchos testamentos y publicaciones que preparan los atacantes muestran que la mayoría asume que morirán tratando de llevar a cabo sus planes. El mensaje pegadizo que Yasser Arafat hizo popular hace años, «Millones de shahids están marchando hacia Jerusalén», está siendo expresado nuevamente ahora. Si este es el caso, es difícil discutir la disuasión y, lo que es más, la sociedad palestina en su mayor parte abraza a los mártires e incluso los elogia. En una realidad como esta, el enfoque principal de las fuerzas de seguridad es prevenir ataques a través de la inteligencia humana y los medios electrónicos, y estar alerta, como hemos visto en la Puerta de Damasco.