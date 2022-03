Las sinagogas de Kiev, tesoros del judaísmo

Enlace Judío México- por Luis Gerardo Huitron

Como sabemos, las hostilidades del gobierno ruso han generado movimientos migratorios en los que comunidades enteras han buscado salir de Ucrania. Dentro de esta movilización, la gente ha tenido que desprenderse de sus pertenencias y abandonar sus lugares de origen. Esta historia es conocida dentro del pueblo judío y, desgraciadamente, se ha repetido en varias ocasiones.

Para el caso de la comunidad judía de Kiev, capital ucraniana, ha comenzado de nuevo la preocupación de la migración con todo lo que ello conlleva. Y es que una de las problemáticas colaterales de las guerras es el abandono de los edificios, mismos que pueden representar un bien cultural o religioso. En esta entrega les haré una descripción breve de dos tesoros arquitectónicos que se encuentran en Kiev. Se trata de dos sinagogas que fueron construidas contemporáneamente hacia finales del siglo XIX y que hoy se encuentran en una situación latente de peligro por la guerra.

La sinagoga Coral de Brodsky

Es un templo conformado arquitectónicamente por tres naves, es decir tiene planta basilical. Fue erigida hacia finales del siglo XIX en el estilo de los revivals, mismo que hemos tratado en entregas anteriores. Particularmente la estética de este templo corresponde al llamado “neo-románico”, es decir, una propuesta estilística que rescata los valores arquitectónicos que utilizados en Europa entre los siglos V y VIII de la era común. Dentro de la Historia de los Estilos, el románico sirvió de antecedente para el gótico, razón por la cual ambas corrientes comparten arcos ojivales y columnas de interpretación clásica. La sinagoga de Brodsky tiene una fachada muy interesante. Una escalinata nos conduce al pórtico de entrada conformado por tres arcos de medio punto que en las enjutas tienen dos medallones con la estrella de David. Sobre el porche aparece un entablamento con unos pequeños arcos ojivales que nos remiten a las arcadas góticas. Esta sinagoga es considerada por muchos como la más grande de la capital ucraniana.

El interior del templo se conforma por una nave central y dos laterales. En el pasillo central se encuentra una bimá muy sencilla y un Arón HaKodesh de gran valor estético e histórico, toda vez que es de estilo neoclásico tallado en madera. El hejal se conforma de un nicho central que resguarda los rollos de la Torá, flanqueado por columnas de orden clásico. También tiene un entablamento de metal dorado que muestra los leones del reino de Israel y de Yehudá. Los pasillos están divididos por una serie de pilares cuadrados que tienen labrados molduras de estilo románico y gótico. La planta baja de las naves laterales es para los hombres y la planta alta está reservada para las mujeres.

Sinagoga Coral de Kiev

No muy lejos de ahí se encuentra la Gran Sinagoga Coral de Kiev que fue levantada entre 1894 y 1895. Este templo antecedió a la sinagoga de Brodsky. El edificio fue erigido en un estilo muy particular que funde elementos estéticos del mundo medieval europeo con otros del arte ruso. El arquitecto que la construyó fue Nikolay Gardenik, quien diseñó una fachada que se compone de una entrada principal en arco ojival. Las ventanas también son ojivales y se disponen en par, elemento arquitectónico muy utilizado durante el medioevo. El segundo nivel también tiene ventanas ojivales y la estructura se remata con unas cúpulas de cebolla que corresponden más con una estética del mundo ruso.

La historia de este templo es muy particular. Después de su construcción tuvo que ser restaurado hacia 1916. Dicha restauración contempló también una ampliación, toda vez que la comunidad judía creció. Sin embargo, las leyes del momento limitaban y oprimían a la comunidad judía, aspecto que llevó a que esta sinagoga fuera por muchos años la única en funcionamiento en todo Kiev.

Posteriormente, el templo fue abandonado debido a los conflictos bélicos hacia 1929. La sinagoga fue confiscada por las autoridades soviéticas y, durante la ocupación nazi, el edificio se transformó en un establo para las tropas alemanas. El culto se reinstauró hacia 1945 y comenzaron las labores de restauración. El templo regresó a su antiguo brillo cuando se electrificó de nuevo y se reparó la bimá. El hejal fue intervenido y se abrieron dos vidrieras que lo flanquean hasta el día de hoy. Cabe mencionar que el Arón HaKodesh actual data de 1945 y tiene un diseño muy particular ya que además del nicho para la Torá y de las características columnas, tiene dos alerones de madera labrada que le dan mayor esplendor y presencia. La galería de las mujeres fue rescatada y se restauraron los medallones simbólicos del friso que separa el primer y el segundo nivel.

Si bien el edificio fue rescatado en 1945, su propiedad fue devuelta a la comunidad judía hasta 1992. Probablemente en este momento se instalaron los interesantes vitrales que vemos hoy en día, mismos que representan los elementos del judaísmo como la menorah, la estrella de David, el shofar y la iconografía de la ciudad de Jerusalem.

Sin duda, ambas sinagogas representan un valor artístico e histórico no solo para la comunidad judía, sino para los habitantes de Kiev. A las luces del siglo XXI, no podemos evitar citar en nuestra memoria las escenas de la Segunda Guerra Mundial con el acervo artístico judío hecho pedazos y, así como es preocupante la situación humana en el actual conflicto bélico, también nos resulta inquietante el futuro del patrimonio. No queda otra cosa más que reparar en el comportamiento de los gobiernos y recordar que las historias de guerra, migración y destrucción sí se pueden repetir.