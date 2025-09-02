Las necesidades de la guerra impulsan la innovación médica en Israel

Desde el estallido del conflicto Israel enfrentó una crisis sanitaria sin precedentes, lo que ha provocado un auge de innovaciones en rehabilitación que prometen mejorar la atención médica a nivel mundial. Foto: Maguen David Adom

El 8 de octubre de 2023, tan solo un día después de que Hamás invadiera el sur de Israel en una oleada de asesinatos y secuestros que dejó miles de muertos y heridos, para el personal del Centro Médico Sheba de Tel Aviv ya era evidente que el país necesitaba urgentemente innovaciones médicas para gestionar la crisis.

La mayoría de los heridos que llegaban a los hospitales de Israel habían sufrido lesiones en las extremidades o traumas sicológicos, la mayoría eran jóvenes, y simplemente no había suficientes expertos en ninguno de los dos campos para atender a la abrumadora cantidad de heridos en esta repentina emergencia.

Esto desencadenó una serie de acontecimientos que, en el último año y medio, ha llevado a la irrupción de nuevas tecnologías sanitarias en Israel, diseñadas para abordar cualquier problema, desde trasfusiones de sangre de emergencia sobre el terreno hasta aplicaciones para la rehabilitación física, e inteligencia artificial para el diagnóstico de traumas. “Esta crisis generó un impulso a la innovación. Nos estimuló a trabajar más duro y con mayor rapidez. Es un pequeño rayo de esperanza en una situación tan difícil y dolorosa”, afirma Avner Halperin, director ejecutivo de Sheba Impact, la división de comercialización y emprendimiento de Sheba, quien moderó una sesión sobre “Innovación en tiempos de guerra, soluciones en tiempos de paz” en la reciente conferencia Biomed Israel.

Desde entonces, la necesidad de este tipo de innovaciones no ha hecho más que crecer. En marzo de este año, el Ministerio de Defensa de Israel anunció que más de 16.000 soldados habían resultado heridos en la guerra. Esta cifra no incluye las lesiones de civiles.

Solo Sheba ha tratado a unos 2116 soldados y civiles. Poco después del inicio de la guerra, duplicó con creces su capacidad de rehabilitación con un nuevo centro para atender heridos de guerra.

Impulso a los emprendedores

El 7 de octubre supuso un duro golpe para Israel como nación, desde todo punto de vista. Pero en una respuesta típicamente israelí de startups, el desastre y la crisis también han sido el catalizador del crecimiento, no solo en tecnologías de defensa militar —que sin duda experimentaron un gran desarrollo durante la guerra— sino también en tecnologías médicas.

«El 8 de octubre ya teníamos claro que el mayor desafío al que nos enfrentaríamos sería la rehabilitación física y mental», afirma Halperin. «Muchas de las personas que ingresaban al hospital presentaban lesiones importantes, como mutilaciones o falta de extremidades. No teníamos suficientes cuidadores. Y muchas de las lesiones se producían en jóvenes muy motivados con sus necesidades de rehabilitación. Nos dijeron que no se conformaban con una o dos horas al día, sino que querían trabajar todo el día en su rehabilitación».

En aproximadamente una semana, Sheba ya había lanzado una convocatoria de colaboración a startups que pudieran desarrollar soluciones tecnológicas o adaptar las existentes para acelerar o crear una rehabilitación más efectiva. Ochenta y cinco startups respondieron, y Sheba comenzó a trabajar de inmediato apoyando a las más prometedoras.

«Fue un proceso deliberado, enfocado y estructurado que comenzó desde el inicio de la guerra, algo nunca antes visto en Israel ni en ningún otro lugar del mundo», afirma Halperin, quien comenzó su carrera como director ejecutivo de la empresa de dispositivos médicos EarlySense y se unió a Sheba hace tres años.

Para diciembre de 2023, Sheba se había asociado para ayudar a fundar la Incubadora de Resiliencia de Sderot, cerca de la frontera con Gaza, con el fin de desarrollar nuevas tecnologías de rehabilitación.

Un cambio rápido

Halperin cree que lo que da a las empresas israelíes una ventaja a nivel mundial es su rapidez de adaptación. Después del 7 de octubre, muchas empresas hicieron precisamente eso. «Israel es muy eficiente en su respuesta a la innovación, y tiene la capacidad de reaccionar velozmente», explica. «Se volvió aún mejor y más rápido después del ataque».

Un ejemplo es Kemtai, una startup creada para ofrecer a los usuarios un entrenador personal a domicilio; tras el 7 de octubre dio un giro rápido para crear una aplicación de rehabilitación física. La aplicación original analizaba los movimientos del usuario y proporcionaba retroalimentación. La nueva solución realiza un análisis con IA de los movimientos e indica qué se necesita mejorar. «Es un software bastante bueno», dice Halperin.

En otro caso, dos compañeros de trote —un médico de Sheba y un profesor de la Universidad de Tel Aviv— ya estaban colaborando en una tecnología para restaurar la sensibilidad táctil en los pacientes; cuando estalló la guerra aceleraron su trabajo. Su empresa, Tengable, ha desarrollado un nanogenerador triboeléctrico autoalimentado (Teng) que se implanta bajo la piel, y se conecta al nervio sensorial sano más cercano para estimularlo y restaurar la sensibilidad táctil del paciente. «Esta es la bioconvergencia del futuro: introducir un sensor en el cuerpo y conectarlo a las neuronas para que las personas puedan recuperar el sentido del tacto».

La tecnología aún se encuentra en una fase inicial, pero los resultados son prometedores.

Colaboraciones inesperadas

La crisis dio lugar también a colaboraciones y colaboraciones inusuales. La empresa de software Microsoft y el equipo de investigación y desarrollo de inteligencia artificial del gigante contable KPMG se unieron a los médicos de Sheba para crear Mentaily, un sistema de diagnóstico de IA que utiliza lenguaje natural para diagnosticar problemas siquiátricos o sicológicos.

«Esto nos ayuda a superar el principal desafío en la etapa postraumática: identificar, del casi millón de personas que actualmente corren riesgo de sufrir estrés postraumático en Israel, al 10% que requiere una intervención profesional», explica Halperin. El 90% de las personas expuestas a eventos traumáticos los superan por sí solas o con el apoyo de amigos y familiares, pero un 10% requiere intervención profesional. El reto es encontrarlos rápidamente.

Normalmente, el proceso de admisión por parte de un profesional de la salud mental puede durar varias horas. El uso de IA reduce significativamente ese tiempo, lo cual es fundamental cuando hay escasez de profesionales. «El mismo número de profesionales clínicos puede atender a más personas e identificar a quienes más lo necesitan».

La solución se encuentra actualmente en fase de pruebas avanzadas con el Ministerio de Defensa y otras organizaciones. «Trabajar con Microsoft como socio aceleró el proceso. Lo que nos habría llevado cinco años lo logramos en uno», afirma Halperin.

Necesidades en el campo de batalla

En ocasiones, las nuevas tecnologías son resultado directo de las necesidades médicas en el campo de batalla.

Mientras servían como médicos del ejército al comienzo de la guerra de Gaza, dos médicos de Sheba y del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv identificaron la necesidad de mejorar significativamente la eficacia de las trasfusiones de sangre en el campo de batalla. Su innovación, aún en fase inicial, se llama Core-Blood. Sheba está creando una startup para respaldar la nueva tecnología.

También existe Rescue Heat, fundada por un médico sénior del Campus de Atención Médica Rambam en Haifa junto a dos reservistas, quienes comprendieron que la mayor amenaza de las heridas en el campo de batalla es la hipotermia, y que los tratamientos existentes simplemente no son suficientes.

La empresa está desarrollando un parche térmico que puede mantener caliente a una persona herida durante cuatro horas a una temperatura constante de 42 grados Celsius. Antes de la guerra, el parche era solo una idea; la guerra fue el impulso para convertirlo en un producto. El parche, con patente en trámite, está a la espera de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), pero ya se ha utilizado en zonas de combate en Gaza y el Líbano.

Entre las muchas otras empresas que desarrollan nuevos productos después del 7 de octubre se encuentran MyMove, que trata los “dolores fantasma” que aparecen tras la pérdida de extremidades; NexoBrid, que ha desarrollado un tratamiento para quemaduras a partir de la piña; Cognishine, que apoya a los terapeutas en la prestación de una atención eficaz para trastornos cognitivos, emocionales, del habla y del lenguaje; y MindTension, que se centra en la medición de las respuestas a diversas situaciones de estrés.

El covid-19 fue un detonante

Halperin cree que la singular respuesta innovadora de Israel a la guerra actual se debe en parte a las bases ya establecidas durante la pandemia de covid-19 de 2020-2022.

«Ahí fue donde vimos por primera vez este tipo de enfoque estructurado para la innovación médica», explica. «La crisis clave en aquel entonces eran los respiradores, los sensores y las soluciones de diagnóstico, y las startups israelíes se apresuraron a adaptar las tecnologías existentes para cubrir las carencias. La guerra es una crisis sanitaria muy diferente, pero el concepto es el mismo».

También cree que el covid provocó una escasez de profesionales de la salud mental tan drástica como la guerra. “Al igual que muchas naciones del mundo, Israel aún no ha logrado superar la carga que el covid-19 ha supuesto para la atención mental profesional”, admite.

Innovaciones que beneficiarán al mundo

Como ocurre con muchas innovaciones desarrolladas en respuesta a conflictos, el resultado final es que el mercado civil también se beneficia. “Toda tecnología de la que hablamos no solo es valiosa para las heridas de guerra, también tiene aplicaciones civiles a largo plazo”, afirma Halperin.

“Estamos absolutamente seguros de que la forma en que se administra sangre a una persona herida será relevante para la atención de emergencias. Así, el trabajo que realizamos en rehabilitación física será muy relevante para las poblaciones de la tercera edad. El producto de IA diseñado para el diagnóstico siquiátrico será relevante para la crisis de salud mental a nivel mundial”.

También añade que Tengable espera desarrollar una aplicación para ayudar a las mujeres que han tenido cáncer de mama y se han sometido a una mastectomía u otro tipo de cirugía mamaria a recuperar el sentido del tacto. “No se trata solo de tratar la pérdida de extremidades; hay otras aplicaciones más allá de la atención traumatológica”.

Este año, 150 startups participaron en la 22ª edición de Biomed Israel, conferencia de tres días que suele atraer a altos ejecutivos, investigadores e inversores de todo el mundo. Otros temas de las sesiones de este año incluyeron terapias contra el cáncer, hospitalización domiciliaria, avances en IA para el desarrollo de fármacos, el envejecimiento saludable y la salud femenina.