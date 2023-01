Las joyas de la Córdoba judía, de la sinagoga a la casa de Maimónides

La Vanguardia, España- por Manuel Rus

La huella hebrea en Córdoba es sutil pero penetrante, como un buen perfume que permanece en el olfato sin saturarlo. Seguir su rastro implica caminar despacio por las estrechas calles de la judería, dejándose envolver por la belleza de sus recónditos patios, sus plazuelas y callejones, sus arcos y azulejos, su sinagoga, sus muros enjalbegados y punteados por macetas con flores que son una explosión de color. En cualquier esquina hay un detalle que merece la pena disfrutar en el silencio que a menudo reina en este laberinto de origen medieval. Crédito foto: Boris Breytman

¿Por dónde empezar nuestro retorno al pasado? Las marcas de la Red de Juderías de España -asociación a la que, junto a otras 20 ciudades, pertenece Córdoba-, señalan aquellos lugares imprescindibles que nos hablan de la riqueza del patrimonio judío cordobés.

Una buena opción para comenzar nuestro paseo por la Córdoba sefardí es hacerlo desde la orilla del Guadalquivir más alejada de la ciudad vieja. Cruzar el río a través del majestuoso puente romano del siglo I a.C. ofrece la mejor vista de la mezquita-catedral; por detrás de esta y a su izquierda se extiende el barrio judío, acogedor de día, misterioso de noche y siempre fascinante. Olvide las prisas: recorrer a paso ligero el casco histórico de la vieja Corduba de los romanos es un pecado contra Yavé, Júpiter, Alá y Dios.

Por la puerta grande

Si le pilla mejor, no está nada mal adentrarse en la aljama cordobesa atravesando la puerta de Almodóvar, el único acceso a la ciudad que se conserva de los nueve construidos por Abderramán I, el primer emir independiente de Córdoba, que gobernó entre el año 756 y el 788. La puerta que vemos hoy es en su mayor parte un trabajo cristiano del siglo XIV; la vigila desde el ajardinado exterior una estatua de Séneca, el filósofo estoico nacido aquí en el año 4 a.C., cuando los judíos llevaban ya más de un siglo viviendo en Hispania.

Si, como una Alicia viajera, cruzamos al otro lado del espejo, encontramos enseguida la calle Judíos, que discurre paralela a los lienzos de muralla conservados, a los que se adosan las casas del lado oeste de la angosta vía; en algunas paredes se aprecian unos entrantes semicirculares de medio metro de altura, que se supone servían para facilitar el paso de los carros. Recorrer este eje del barrio nos lleva a varios de los puntos esenciales de nuestro itinerario, como la sinagoga.

La sinagoga de Córdoba, una pequeña joya

Construida en estilo mudéjar entre 1314 y 1315 (ya bajo la dominación cristiana), es la única sinagoga medieval conservada en Andalucía, y una de las tres que hay en España (las otras dos son la Tránsito y la de Santa María la Blanca, ambas en Toledo). Conocemos su fecha de edificación por una inscripción de su interior en la que un tal Isaac Moheb declara haber sido su alarife (arquitecto y constructor). Gracias a las restauraciones, sus salas preservan parte de la exquisita decoración de las paredes, pintadas en su día en rojo y verde.

Su pequeñez se debe a las limitaciones de espacio del emplazamiento, y al hecho de que los judíos no podían levantar lugares de culto que igualaran o superaran en tamaño a los de los cristianos. Desde finales del siglo XIII, un fuerte sentimiento antisemita se extendía por los reinos de la península Ibérica. En 1272, Alfonso X de Castilla ordenó que se cerrara y delimitara el barrio de los hebreos de Córdoba, en poder de los cristianos desde que Fernando III la tomara en 1236. Esa decisión formó la judería que hoy conocemos.

Haciendo memoria en la casa de Sefarad

Justo al lado de la sinagoga se halla un lugar imprescindible de nuestro paseo: la casa de Sefarad, fruto de una iniciativa privada que pretende difundir la cultura sefardí y salvar del olvido la memoria de los judeoespañoles medievales. Conserva parte de su estructura original, del siglo XIV, en la que destaca un precioso patio interior; en sus cinco salas de exposición se presentan diversos aspectos de la cultura y la vida cotidiana, y acoge eventos y conciertos durante todo el año.

Antes de seguir, un poco de historia: Sefarad era el nombre dado por los hebreos a la península Ibérica, y los sefardíes son los descendientes de los judíos expulsados de esta a finales de la edad media. La tragedia fue gestándose durante el siglo XIV, azotado por crisis económicas, luchas de poder y pestes mortíferas. Se consideraba a los judíos propiedad de los reyes, que los protegían por su utilidad: muchos eran cultos y prósperos, así que pagaban impuestos, activaban el comercio y servían como consejeros. En tal contexto, atacar a los hebreos era atacar a los monarcas, y eso fue utilizado por nobles levantiscos, que azuzaban a un pueblo empobrecido.

En 1391 se produjo una oleada de ataques sangrientos a las juderías de muchas ciudades y pueblos, que ya hizo huir a numerosos hebreos. El proceso culminó en 1492, con la expulsión decretada por los Reyes Católicos, que en pleno nacimiento del absolutismo deseaban tener bajo su control una población lo más homogénea posible, también en lo religioso. Por el camino, mucho dolor, persecuciones y decenas de miles de conversiones, sinceras o no.

Los sefardíes se repartieron por el norte de África, el Mediterráneo oriental y algunos puntos de Europa, donde conservaron sus costumbres y su lengua, el judeoespañol o ladino, que aún perdura en muchas comunidades. La mezcla de estas gentes con las poblaciones de sus lugares de exilio ha dado lugar a una cultura variada y original, hoy parte esencial del judaísmo.

Ilustres judíos cordobeses

Al final de la calle Judíos se abre la plazuela de Tiberiades, dominada por una estatua de Moisés ben Maimón (más conocido como Maimónides) instalada en 1964. Este sabio nacido en Córdoba en 1138 y muerto en El Cairo en 1204, fue enterrado (según la tradición) en Tiberiades, a orillas del mar de Galilea, y de ahí el nombre de la plaza. ¿Quién fue Maimónides? Un renacentista previo al Renacimiento, médico, astrónomo, matemático, filósofo, rabino y escritor, el pensador judío más importante de la edad media y uno de los más influyentes de la historia. En el barrio hay también una coqueta plaza con su nombre, rodeada de más que centenarias casas solariegas. Una de ellas es la sede del Museo Taurino.

Otro hebreo importante de la Córdoba musulmana fue Hasday ibn Shaprut, que tiene en la aljama una calle con su nombre. Nacido en una familia rica de Jaén en 910 y cultísimo, llegó a ser médico personal y ministro de Abderramán III, además de jefe de las comunidades judías de Al Ándalus. Su dominio del hebreo, el árabe y el latín lo convirtió en el interlocutor de los diplomáticos extranjeros que visitaban la corte cordobesa. Se le considera el impulsor de la edad de oro de la cultura judía en Al Ándalus, una época de relativa tolerancia segada con la llegada de los fanáticos almohades a mediados del siglo XII.

Comiendo a lo sefardí

No faltan en el barrio buenas tabernas y restaurantes donde saborear la deliciosa comida cordobesa, con platos estrella como el rabo de toro, el salmorejo o las berenjenas fritas. Pero ya que estamos donde estamos, ¿por qué no probar la cocina sefardí? Casa Mazal (en hebreo significa casa de la cultura) ofrece una carta basada en la tradición culinaria judeoespañola y en la arábigo-andalusí, y lo hace en una antigua casa con patio que conserva elementos del siglo XIV. No sirven platos que contengan cerdo y preparan comida kosher, es decir, elaborada según los preceptos del judaísmo.

Las mejores digestiones se hacen caminando, así que a la calle, que aún quedan cosas por ver en la aljama: los restos del castillo de la Judería, una fortaleza almohade a la que aprovecharon para instalarse los judíos que se asentaron en Córdoba a partir de su retorno a manos cristianas. La agradable plaza de Judá Leví, abierta a mediados del siglo pasado para dar un respiro a los caminantes entre tanta callejuela, y así llamada en honor del poeta Yehudah ben Samuel ha-Levi (1070-1141), nacido en Tudela y que dedicó sus mejores versos a Córdoba. La no muy conocida capilla de San Bartolomé (siglo XV), un bellísimo ejemplo de lo mejor del gótico-mudéjar. O el Zoco Municipal de Artesanía, situado en un edificio mudéjar de dos plantas y con un patio porticado, donde los artesanos locales venden cerámica, orfebrería, cuero…

Y no solo en la judería

Hay algunos ejemplos de la herencia hebrea fuera del barrio que hemos recorrido. Como la cruz del Rastro, que se alza frente al puente de Miraflores para conmemorar la matanza de judíos y conversos ocurrida en 1473. O la casa del Judío, una de las más hermosas de Córdoba: debe su nombre al empresario francés Elie J. Nahmias, de origen sefardí, que en 1968 se enamoró de la ciudad andaluza y compró esta propiedad para reformarla al estilo de sus antepasados.

Una de las fachadas de esta mansión da al Museo Arqueológico, donde se exhibe la única lápida hebrea encontrada en la capital del viejo emirato de Córdoba. Es de mediados del siglo IX y da cuenta de la muerte de Yehudah bar Akon, uno más de los muchos judíos que vivieron en la ciudad desde la época romana hasta el año 1492, dejando un rastro cultural que hoy rememoran eventos anuales como Otoño Sefardí en Córdoba (con una amplia programación de actividades), o el Festival Internacional de Música Sefardí, que se celebra cada mes de junio en el Real Jardín Botánico de Córdoba.