La telaraña del califato islámico chiita se ha derrumbado

Jomeini formó una red terrorista transnacional que, según la propaganda de estilo mafioso, se denominó “Frente de Resistencia”. Jamenei la amplió y Hezbolá se convirtió en el principal centro de sus operaciones terroristas.

En una semana, se cumplirá el aniversario del 7 de octubre, cuando grupos terroristas dentro de la Media Luna Chiita cometieron crímenes contra la humanidad en Israel, asesinando brutalmente a 1.200 personas. Tal vez en la historia de Irán, las invasiones árabes (entre 632 y 654 d.C.), la invasión mongola (1219) o el ascenso de los clérigos chiítas (1979) sean hechos dolorosos y bien recordados.

Pero para el pueblo de Israel, presenciar una escena tan horrorosa y agonizante después del Holocausto (entre 1941 y 1945) fue inimaginable.

Desde el principio, cuando el clérigo chiíta en Irán perseguía el poder y la riqueza, podemos referirnos al discurso de Jomeini de 1961, donde, como el soldado de Nasser, habló contra el Sha y mencionó el nombre de Israel. Desde el día en que el Sha de Irán reconoció de facto a Israel hasta el invierno de 1979, aproximadamente 18 años y medio, el clérigo chiíta se dedicó a construir redes terroristas y a entrenar terroristas.

El libro de Jomeini, ‘Velayat-e Faqih’, se publicó en Beirut en 1970. Toda su ideología destructiva se basó en la enemistad hacia Israel y Estados Unidos. Después de obtener el poder en Irán, los clérigos chiítas cometieron todas las atrocidades contra Israel y Estados Unidos. Cada año, cientos de israelíes inocentes e indefensos fueron asesinados por la red terrorista de la República Islámica.

Washington carecía de una política clara e informada hacia la República Islámica, y a menudo hacía la vista gorda ante muchas realidades. Creía erróneamente que los llamados reformistas eran diferentes de los de línea dura. Sin embargo, en el verano de 2000 –un año antes del 11 de septiembre–, esos mismos reformistas concedieron a Hassan Nasrallah un doctorado honorario en la Universidad Tarbiat Modares de Teherán.

NASRALLAH fue la misma persona que ridiculizó la antigua civilización de Irán, refiriéndose a esas redes terroristas islámicas como la “civilización islámica”. Sin embargo, Irán, antes del surgimiento del Islam, era un imperio. Nasrallah es quien llamó a Jomeini y Jamenei, el primer y segundo líderes supremos de Irán, verdugos locos y sedientos de sangre, los descendientes del Profeta del Islam. Por supuesto, todas estas palabras se dijeron a cambio de dinero, y nunca hubo una diferencia real entre reformistas y partidarios de la línea dura en el avance del terrorismo islámico.

Siempre que una rama terrorista, como los hutíes, Hamás o las Fuerzas de Movilización Popular, necesitaba ayuda, Hezbolá estaba allí para ayudar. Incluso durante la era de Rafsanjani (1993), en Sudán, Hezbolá, la Fuerza Quds y Al Qaeda formaban un triángulo impío, e Irán se convirtió en un campo de entrenamiento y santuario para los terroristas islámicos, lo que finalmente llevó a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Una vez más, Estados Unidos no logró comprender la realidad sobre el terreno, aferrándose a las sonrisas engañosas de los reformistas, un mero espejismo.

Pasaron los años y Jamenei instaló un reloj electrónico de cuenta regresiva para la destrucción de Israel en las ciudades iraníes. El comandante de la fuerza aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica posó frente a las banderas de la red terrorista, pero los medios de comunicación mundiales siguieron afirmando que la República Islámica no estaba detrás de los acontecimientos.

Sin embargo, después de un año, la niebla de la confusión se ha disipado y se ha hecho evidente que la fuente de todos estos crímenes y perversidades es el tesoro del régimen de Velayat-e Faqih en Teherán. Por esta razón, el pueblo israelí se ha dado cuenta de que el pueblo de Irán es amigo, partidario y simpatizante de Israel, y que la República Islámica es un ocupante de Irán y no tiene nada que ver con la historia y la civilización de Irán.

República Islámica del terror

DESPUÉS de un año de dolor y sufrimiento soportado por el pueblo de Israel, Oriente Medio también se ha dado cuenta de que en todos los actos criminales, la Fuerza Quds, el CGRI y el Ministerio de Inteligencia de la República Islámica se unieron a estos grupos terroristas contra el Estado judío. Mientras este régimen siga existiendo, escenas tan desgarradoras se repetirán. Tal vez, después de destruir los brazos terroristas de la República Islámica, Israel también se enfrente a la causa raíz para impedir que Irán adquiera armas nucleares, o de lo contrario representará una amenaza para toda la humanidad.

Sin embargo, Israel, con persistencia, liderazgo fuerte, inteligencia precisa y motivación patriótica, se ha levantado para destruir la red terrorista transnacional de la República Islámica. Si bien ni Estados Unidos ni Europa estuvieron de su lado, ahora ha quedado claro después de un año que su tigre de papel se ha derrumbado uno a uno a medida que comienza el otoño, y en cuestión de meses, Hezbolá ha sido relegado al basurero de la historia.

Ahora, el mundo está esperando el final de la historia. Sin duda, según el juicio de la historia, este arduo viaje continuará y esta red de cartón mojado caerá. Jamenei está perdiendo gradualmente la capacidad de reconstruir y activar a Hamás y Hezbolá. Aunque Hezbolá, una organización mafiosa criminal involucrada en todo, desde el tráfico de drogas hasta el juego y el tráfico de personas y armas, ya no tiene fuerzas para reconstruirse.

Oriente Medio también se ha dado cuenta de que dondequiera que la República Islámica pusiera un pie, no siguió nada más que destrucción, devastación, explosiones y terror. Yemen, Líbano, Siria, Irak, Irán… todos fueron consumidos por las llamas del salvajismo del clérigo chií. Pero Oriente Medio está esperando un renacimiento, e Israel brillará como la mayor potencia de la región. El futuro de Irán, después del colapso del régimen clerical, es un renacimiento.

La república terrorista de Jomeini en Teherán se formó en presencia de Yasser Arafat. Sus miembros fueron entrenados en campos terroristas palestinos. Sin embargo, el futuro de Oriente Medio brillará más con la amistad entre Irán e Israel.

Irán en aguas turbulentas

Hoy en día, el régimen de Irán se encuentra en una situación precaria, sin saber cómo proceder. Incluso ahora que Israel ha lanzado un ataque aéreo en el Líbano y ha eliminado a Nasrallah, el régimen de Irán, a pesar de estar bajo una inmensa presión, carece de la capacidad para enfrentarse a Israel en una guerra.

Jamenei tiene miedo de entrar en una guerra con Israel. Sabe que el pueblo iraní no lo apoya. La generación más joven, en particular, ha celebrado las muertes de terroristas islámicos como Haniyeh y Nasrallah. La Fuerza Quds, el Ministerio del Interior y el CGRI no son más que un grupo de matones sin habilidad y con el cerebro lavado.

Si Jamenei entra en guerra con Israel, perderá y su régimen ilegal se derrumbará. Prefiere permanecer deshonrado y desacreditado, escondido en un rincón, lanzando amenazas vacías, pero evitando un conflicto directo con Israel. Es plenamente consciente de que Jerusalén destruiría sus instalaciones nucleares y de misiles. Al final, Jamenei no es más que un mulá delirante, salvaje y cobarde.

Finalmente, el títere de Jamenei, Nasrallah, fue eliminado el 27 de septiembre, y seguramente Jamenei morirá e Israel permanecerá orgullosamente en pie. Las políticas destructivas de Jamenei (la cabeza del pulpo en Teherán) no irán a ninguna parte.

La eliminación de Hamás y Hezbolá es una gran victoria para Israel. El tigre de papel y la telaraña del califato islámico chiíta se derrumbaron. El mundo del siglo XXI será un lugar más seguro después de la abolición de los terroristas islámicos.

El autor es un analista de contraterrorismo e investigador de estudios de Oriente Medio con sede en Washington, con un enfoque particular en Irán y los conflictos étnicos en la región. El artículo fue publicado en The Jerusalem Post