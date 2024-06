La sorprendente historia de la relación secreta saudita-israelí

Israel Hayom (traducido por UnidosxIsrael)

A primera vista, Israel y Arabia Saudita parecen ser enemigos jurados. No comparten fronteras, valores o cultura, y durante décadas, los funcionarios saudíes incluso han hecho afirmaciones incendiarias sobre los judíos. Sin embargo, a puerta cerrada, los dos países llevan años colaborando en secreto, impulsados ​​por un pragmatismo compartido y la necesidad de contrarrestar amenazas comunes.

Participación saudita en la Guerra de Independencia de 1948

Incluso antes de que Israel se convirtiera en un país, David Ben-Gurion estaba buscando aliados potenciales, incluida Arabia Saudita. Los sauditas eran vistos como pragmáticos que no querían que otros países árabes tuvieran demasiado poder en la región, y la presencia de un estado amigo como Israel podría potencialmente promover los intereses de Arabia Saudita. Sin embargo, el rey Ibn Saud rechazó todo intento de establecer contacto e incluso envió tropas a luchar contra Israel en su guerra de independencia.

Guerra civil yemení

El primer hito significativo en la relación secreta se produjo a principios de la década de 1960, cuando estalló la guerra civil en Yemen. Los rebeldes acababan de derrocar al gobierno y el país estaba sumido en el caos. La mayoría de los países de la región, incluidos Arabia Saudita e Israel, no eran partidarios de los rebeldes. Arabia Saudita silenciosamente abrió su espacio aéreo a los aviones israelíes que arrojaron ayuda a los combatientes del gobierno yemení. Esta fue la primera vez que los intereses sauditas e israelíes se alinearon y no sería la última.

Resolución de Jartum, los «3 no»

En 1967, toda la Liga Árabe adoptó formalmente la Resolución de Jartum, también conocida como los «3 No»: no paz con Israel, no reconocimiento de Israel y no negociaciones con Israel. Sin embargo, detrás de escena, Israel estaba trabajando horas extras para tender puentes con los saudíes. Transmitieron información sobre intentos locales de derrocar al gobierno saudí y advirtieron a los sauditas sobre un complot para asesinar al rey jordano.

Pragmatismo saudí

Los saudíes, conocidos por su pragmatismo, finalmente se dieron cuenta de que Israel había llegado para quedarse. En 1977, el rey saudí admitió que ya nadie intentaba borrar a Israel del mapa. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, sin embargo, guardó silencio, esperando que los sauditas dieran el primer paso.

La fallida propuesta saudita de paz

En 1981, el príncipe saudí envió a Israel una propuesta concreta: si Israel se retiraba de todos los territorios que adquirió durante la Guerra de los Seis Días y entregaba Jerusalén como capital de un Estado palestino, la región estaría en paz. Sin embargo, el primer ministro israelí rechazó la oferta inmediatamente, citando preocupaciones sobre la seguridad de Israel y la importancia de Jerusalén.

La coalición anti-Sadam de la Guerra del Golfo

Una década más tarde, los sauditas y los israelíes se encontraron nuevamente del mismo lado, ambos siendo atacados por Saddam Hussein, quien había invadido Kuwait. Arabia Saudita se unió a una coalición de más de 30 países para presionarlo a que se fuera, y cuando Saddam disparó contra Israel, el Estado judío no tomó represalias, impidiendo que los Estados árabes de la coalición tuvieran que elegir bando.

La Conferencia de Paz de Madrid

Más tarde ese año, los saudíes y los israelíes se sentaron en la misma sala por primera vez en la Conferencia de Paz de Madrid, un esfuerzo conjunto de Estados Unidos y la URSS para poner fin al conflicto árabe-israelí. Aunque de la conferencia no surgió la paz, la relación entre Arabia Saudita e Israel se estaba mejorando y, a puerta cerrada, seguían hablando de proyectos conjuntos que generarían dinero si lograban concretar una solución al conflicto palestino-israelí.

Segunda propuesta saudí fallida de paz

En 2002, los saudíes repitieron su oferta de 1981: retirarse de todos los territorios conquistados en 1967, entregar Jerusalén y el mundo árabe haría la paz. Una vez más, el gobierno israelí rechazó la oferta, citando preocupaciones sobre la seguridad y la Segunda Intifada en curso.

Coalición anti-Irán

Fue necesaria otra guerra para que el Estado judío volviera a la mesa de negociaciones. Cuando el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, secuestró a dos soldados israelíes en 2006, Israel respondió con una demostración masiva de fuerza. La guerra reveló que Hezbollah era más fuerte y poderoso de lo que nadie había pensado, colocando a Arabia Saudita e Israel en el mismo barco precario, directamente amenazados por la República Islámica de Irán. Esta amenaza compartida finalmente reunió a los dos países para discutir cómo detener al régimen iraní.

Los Acuerdos de Abraham de 2020

En 2020, Estados Unidos negoció un acuerdo histórico entre Israel y varios países árabes, dos de los cuales tienen frontera con Arabia Saudita: los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Aunque los sauditas no eran parte del acuerdo, hubo indicios de que ellos también podrían normalizar las relaciones con Israel, permitiendo que los acuerdos se llevaran a cabo e insinuando que se llegaría a un acuerdo de normalización una vez que Israel resolviera sus problemas con los palestinos.

Movimiento hacia la normalización saudita-israelí

En 2023, los saudíes declararon abiertamente que estaban dispuestos a normalizar los lazos con Israel, lo que indicaba que los dos países estaban cada vez más cerca de oficializar su relación. La única pregunta era qué haría falta para cerrar el trato.

Motivo detrás del 7 de octubre

Muchos analistas han sugerido que el devastador ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 fue diseñado para frustrar un posible acuerdo entre Israel y los saudíes, mientras el mundo árabe criticaba duramente la respuesta de Israel al grupo terrorista.

Condenas de la guerra de Gaza

La guerra entre Israel y Hamás ha costado decenas de miles de vidas, y todo el mundo árabe ha criticado duramente la respuesta de Israel, y algunos países condenaron el «bombardeo indiscriminado de civiles palestinos inocentes en Gaza».

Defender a Israel contra el ataque de Irán

Sin embargo, cuando Irán atacó a Israel en abril de 2024, varios países árabes, incluidos algunos sin vínculos públicos con el Estado judío, salieron en defensa de Israel, transmitiendo inteligencia, permitiendo a Israel usar su espacio aéreo o incluso ayudando activamente a rastrear e interceptar el Misiles iraníes. Esto sugiere que la relación saudita-israelí puede tener raíces más profundas de lo que se pensaba anteriormente.

¿Se vislumbra en el horizonte una alianza saudí-israelí?

La relación entre Arabia Saudita e Israel ha sido un secreto a voces durante años, y ambos países reconocen los beneficios mutuos de una alianza. Mientras el régimen iraní continúa amenazando la estabilidad regional, el incentivo para que los dos países oficialicen su asociación nunca ha sido mayor. La única pregunta es cuándo finalmente darán el paso y harán pública su cooperación de larga data.