La nanomedicina israelí, libre de fármacos, ofrece nuevas esperanzas en la lucha contra el cáncer de mama agresivo

Científicos del Technion detienen tumores «triple negativos» en modelos de ratones hembra; las partículas están hechas de materiales que organismos reguladores internacionales ya consideran seguros para los humanos.

En un avance revolucionario, científicos del Instituto Tecnológico Technion-Israel han desarrollado nanopartículas capaces de tratar tumores agresivos de cáncer de mama triple negativo sin quimioterapia ni fármacos, lo que podría abrir el camino a un tratamiento libre de químicos para esta enfermedad mortal.

En un estudio revisado por pares y publicado en la revista ACS Nano, las nanopartículas desarrolladas en el laboratorio por los investigadores lograron detener el crecimiento de los tumores en ratones hembra.

El proyecto fue liderado por el candidato a doctorado Ofri Vizenblit, con la colaboración de Rawan Mhajne, bajo la supervisión del profesor adjunto Assaf Zinger, director del Laboratorio de Nanoingeniería Bioinspirada del Technion en la Facultad de Ingeniería Química Wolfson.

«Logramos diseñar nanopartículas que obtuvieron los mismos resultados que algunos tratamientos avanzados de inmunoterapia que se utilizan actualmente», declaró Zinger a The Times of Israel por teléfono.

«Tuvimos un éxito significativo».

Zinger afirmó que espera que la tecnología avance hasta la fase de ensayos clínicos en humanos.

Cómo el cáncer de mama secuestra el cuerpo

El cáncer de mama triple negativo es una de las formas más agresivas de cáncer de mama. Se denomina triple negativo porque carece de tres marcadores celulares específicos: estrógeno, progesterona y una proteína conocida como HER2.

Sin estos marcadores, el cáncer no se puede tratar con terapias hormonales convencionales. Sin embargo, se puede tratar con quimioterapia, inmunoterapia y ciertos inhibidores que impiden que las células cancerosas se reparen.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022, aproximadamente 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en todo el mundo y 670.000 fallecieron.

La Asociación Israelí contra el Cáncer informa que alrededor de 4.500 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año en Israel y que aproximadamente 900 mueren a causa de la enfermedad.

Si bien el cáncer de mama triple negativo representa aproximadamente el 13% de todos los casos de cáncer de mama, es responsable del 40% de la mortalidad relacionada con esta enfermedad, según los Institutos Nacionales de la Salud.

Zinger explicó que las células cancerosas emplean diversas estrategias para evadir el sistema inmunitario del paciente.

Una de sus tácticas consiste en reclutar glóbulos blancos, conocidos como macrófagos, que normalmente combaten bacterias, virus y otras infecciones en el organismo.

El tumor secuestra estos macrófagos para que lo alimenten y contribuyan a su crecimiento en lugar de combatirlo.

Las nanopartículas únicas desarrolladas por los investigadores, llamadas MPsomes, se inyectan en el torrente sanguíneo. Estas circulan por el cuerpo, rodean los tumores e impiden que los macrófagos se acerquen.

De esta forma, otras células inmunitarias pueden entrar, atacar y reducir los tumores utilizando los mecanismos de defensa naturales del organismo.

En pruebas preclínicas realizadas en modelos de ratón y cultivos celulares, los MPsomes inhibieron el crecimiento tumoral sin causar ningún daño observable a los órganos vitales.

Los investigadores afirmaron que pueden fabricar un litro de estas nanopartículas MPsome en una hora. Además, las partículas están compuestas de materiales que organismos reguladores internacionales ya han clasificado como seguros, un factor que podría facilitar enormemente la transición a los ensayos clínicos en humanos.

«Llevo años trabajando en ello, pero aún no he encontrado un atajo para llegar a los ensayos clínicos», declaró Zinger. «Esa es una de mis mayores frustraciones. Sabemos cómo curar el cáncer en ratones. Ahora centrémonos en las personas».

“Este estudio del equipo de investigación del Dr. Assaf Zinger en el Technion adopta un enfoque innovador para el tratamiento del cáncer de mama ‘triple negativo’”, declaró el profesor Avi Schroeder, del Departamento de Ingeniería Química del Technion, a The Times of Israel.

Schroeder, quien no participó en la investigación, explicó que, en lugar de analizar las células cancerosas, el equipo de Zinger desarrolló nanopartículas “únicas” que “actúan contra las células ‘auxiliares’ en el microambiente tumoral, reduciendo así el apoyo al crecimiento del cáncer y, en última instancia, provocando la regresión del tumor”.

Añadió que cree que “estos prometedores hallazgos brindan nuevas esperanzas a las pacientes que luchan contra el cáncer de mama y otros tipos de cáncer”.

El grupo de investigación de Zinger está desarrollando actualmente otras nanopartículas para tratar enfermedades neurodegenerativas pediátricas, traumatismos craneoencefálicos y cáncer de ovario. Afirmó que se centra en la detección precoz del cáncer, «porque la detección no es invasiva».

Cuanto antes se detecte el cáncer, añadió, mayores serán las probabilidades de curación.

«Cada año», dijo Zinger, «invito a una persona que lucha contra el cáncer, alguien que padece la enfermedad o que la ha superado, a hablar con mis estudiantes, a motivarlos e inspirarlos. Esto los conecta con el campo y les muestra por qué trabajan. Esta es nuestra vocación».