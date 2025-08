La maldad como enfermedad contagiosa

Khalil al-Hayya es uno de los actuales jefes de Hamas, que vive en Qatar desde hace mucho tiempo, y que representa a los terroristas en las negociaciones de un posible alto al fuego. Hace un mes hizo una declaración pública en la que manifestó textualmente:” Gaza se ha ofrecido a ser sacrificada por toda la nación musulmana, y merece, ante tal sacrificio que se la apoye totalmente”.

Estas palabras las pronunció en una fecha religiosa muy especial para los musulmanes, Eid al-Adha, una de las dos grandes festividades del islam junto con el Eid al-Fitr. Mientras que el Eid al-Fitr marca el final del mes sagrado del Ramadán, el Eid al-Adha, conocido como la Fiesta del Sacrificio, conmemora la devoción del profeta Ibrahim (Abraham), quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Esta segunda celebración, considerada la más solemne del calendario islámico, coincide con el final de la peregrinación a La Meca (Hajj) y se extiende durante varios días, reuniendo a familias y comunidades en torno a la oración, la caridad y el sacrificio ritual.

Varios palestinos que se atrevieron a expresarse públicamente se indignaron con al-Hayya que según las críticas los comparó con corderos yendo al matadero en la guerra con Israel y demostró un profundo desprecio por la vida de los civiles que están en Gaza.

Hamza Howidy,un joven gazatí de 26 años que sufrió torturas y prisión por oponerse a Hamas y que logró salir de Gaza antes del 7/10 dijo desde Alemania (donde reside ahora) que la declaración de al-Hayya no fue un desliz, sino que se quitó la máscara. Cuando dice que “Gaza se ofreció a ser sacrificada, lo que realmente está diciendo es que el pueblo de Gaza fue entregado, no a una causa, sino a los intereses de Irán y Qatar que ven a la sangre palestina como moneda de cambio. No quiero decirle a nadie en Occidente a quién tiene que apoyar, pero deberían dedicar más tiempo a leer sobre el conflicto antes de elegir a sus enemigos y héroes. Si supieran lo que Hamás les hizo a los palestinos, además de lo que les hizo a los israelíes el 7 de octubre, por ejemplo, y lo que nos hizo a los manifestantes en 2019, se darían cuenta de que están apoyando a terroristas, pero que gozan de buenas relaciones públicas”. Howidy es contundente cuando agrega que Hamas ha sacrificado a Gaza, no para dar libertad sino para beneficiarse de una guerra sin fin que les permite creer a al-Hayya y sus cómplices que son imprescindibles mientras están viviendo con lujos en Doha. Periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido que salir de Gaza, como Zaher Abu Hussein, Abu Karmel, Ihab Hassan, también se han manifestado sobre la brutal confesión del al-Hayya, señalando primero que Hamas ha entregado Gaza al servicio de Irán usando a los gazatíes como escudos humanos, han acusado a al-Hayya de representar a Irán y no a Gaza desde Qatar, y de comportarse como un psicópata. Fouad Alkhatib, que ahora vive en Estados Unidos dijo que “Hamas es una organización terrorista medieval que no le importa sacrificar a toda Gaza. Quien apoya a este grupo extremista islámico de matones y asesinos es anti palestino y no tiene derecho alguno de hablar de lo que vive nuestro pueblo”. ¿Estas son voces aisladas? No. Son voces ignoradas por quienes prefieren mostrar la realidad que les conviene desde sus medios de difusión o sus gobiernos, en lugar de aceptar que ha habido tres revueltas en Gaza desde 2019, dos antes de 2023 y una este año, y que todos los que se rebelaron contra la barbarie han sido asesinados junto a sus familias, y algunos pocos han podido salir. ¿Eso no lo saben The Guardian, CNN, New York Times, gobiernos europeos? Sí lo saben y vemos un día sí y otro también, cómo hablan y actúan.

A Khalil al-Hayya le resultó tan satisfactorio agredir a su propia gente hace un mes, que esta semana decidió redoblar la apuesta y despacharse con un vecino de Gaza. El domingo, en una de sus alocuciones se dirigió a “los líderes y el pueblo egipcio” y les preguntó:” ¿Están sus hermanos gazatíes pasando hambre cuando están en la frontera con Egipto, al lado de ustedes?” A Egipto no le gustó la pregunta, porque no se esperaba que alguien de Hamas dijera la verdad, así que contestó a través de la prensa que “Egipto no acepta ningún cuestionamiento de su rol ni sobre su firme postura sobre el tema palestino ni sobre sus esfuerzos para terminar la guerra y que la ayuda llegue a los gazatíes”. Pero al-Hayya, envalentonado por estar muy cuidado en su refugio qatarí, también dijo el domingo que el pueblo jordano debería movilizarse y mostrar su solidaridad con los palestinos, lo que obviamente motivó la réplica jordana señalando que “el pueblo jordano no recibe órdenes de nadie, sea quien sea incluyendo facciones palestinas”.

Mientras lo que le queda de liderazgo a Hamas se enfrentó en el mismo día con Egipto y Jordania, nadie, insisto, nadie, en Europa, América del Norte, Central, del Sur, y Lejano Oriente replicó ni un segundo sobre la realidad que hemos descrito. Si se pidieran cuentas a los medios o los gobiernos por haber permanecido mudos ante las despreciables palabras de al-Hayya contra los propios palestinos hace un mes, hubieran contestado que la disidencia en Gaza es mínima y que todo lo que pasa es culpa absoluta de Israel, borrando de su retórica obviamente el 7/10 y los secuestrados aún en cautiverio. Pero las dos partes describieron realidades que destruyen la política de incriminación contra todos los habitantes de Israel de parte de la Unión Europea y de las izquierdas latinoamericanas. Al-Hayya confesó que a Hamas no le ha importado la vida de los gazatíes y la han sacrificado desde que tomaron el poder. Y los gazatíes que quisieran vivir al menos en paz temporaria o tregua, odian a la dictadura, lo cual no quiere decir para nada que tengan el más mínimo aprecio por Israel ni sus habitantes.

Y el reclamo de al-Hayya a Egipto no ha sido otra cosa que dejar al rey desnudo como en la obra famosa de Ionesco. Y bien desnudo. Egipto tiene graves responsabilidades que ya hemos detallado en su momento, desde la construcción de los túneles en Gaza pasando por el inmenso ingreso de armas para Hamas. Y ahora, Hamas le ha echado en cara la falta de ayuda humanitaria. Y eso no lo soporta. Si ya se logró tener a Israel como único culpable, ¿cómo se atreve un terrorista a demostrar que hay otros que sí son culpables y responsables de una sumatoria de barbaridades que no cesan?

El eventual alto al fuego se dilata no sólo porque Hamas lo rechaza, sino por algo más profundo que el negociador terrorista al-Hayya ha dicho ya hace un mes: Hamas ha decidido hace rato sacrificar a todo Gaza si eso es funcional a sus intereses. Al-Hayya además dijo este domingo pasado que “es inadmisible que los países árabes no invadan y destruyan Israel”. Y sí, para Hamas es inadmisible porque significa que no lo están acompañando con el objetivo que tiene su propia existencia que es el exterminio y desaparición de Israel.

En ese contexto, los más notorios que han respondido a Hamas en lugar de los países árabes, son Francia e Inglaterra que quieren hacer una suerte de espectáculo en la ONU en setiembre reconociendo a un Estado palestino. En lugar de obligar a Hamas a aceptar un alto al fuego, le dan fuerza para mantener civiles secuestrados vivos unos pocos, asesinados los más. ¿Eso es lo que quieren? Aunque digan que no es la intención, la realidad muestra otra cosa, y entre lo que muestra, es que es más fácil contagiarse la maldad que combatirla.