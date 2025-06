La lógica estratégica detrás de la guerra entre Israel e Irán

La guerra entre Irán e Israel se hizo cada vez más inevitable a medida que la República Islámica avanzaba con su programa nuclear y continuaba emitiendo declaraciones, al más alto nivel, sobre sus intenciones genocidas contra el Estado judío. Crédito foto: Avash Media

La aceleración del proyecto de armamento de Irán dejó a Israel sin otra opción que activar sus planes militares preventivos. La guerra comenzó con un impresionante ataque israelí. A pesar de estar involucrado en múltiples frentes, la capacidad de Israel para proyectar su poder eficazmente a grandes distancias quedó claramente demostrada, lo que ha reforzado aún más su disuasión.Viajes a Israel

Irónicamente, la guerra actual comenzó con el brutal ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, un agente [proxy] iraní, que desde entonces ha pagado un alto precio. Hezbollah, el principal agente [proxy] de Teherán, también se ha visto gravemente debilitado, lo que provocó la caída del régimen de Assad en Siria, otra derrota iraní. Irán optó por intervenir directamente con bombardeos de misiles contra Israel en dos ocasiones, en marzo y octubre de 2024. En respuesta, la Fuerza Aérea Israelí inutilizó los sistemas de defensa aérea iraníes. Tras estos ataques, los cielos iraníes quedaron vulnerables y sus aliados no pudieron hacerle pagar un precio a Israel. [A partir de allí] El ataque israelí contra la infraestructura nuclear iraní era solo una cuestión de tiempo.

Hasta ahora, la Operación León Ascendente se ha centrado principalmente en los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán para eliminar la amenaza existencial que representaba Irán para Israel. Logró decapitar a los altos mandos del Ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria en un intento de sembrar confusión a nivel de mando y retrasar una respuesta organizada. Gran parte de la infraestructura nuclear iraní se encuentra en ruinas. Fordow, la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, sigue operativa y se requieren más esfuerzos para inutilizarla. Sin embargo, cada instalación cuenta con un punto de acceso por el que los comandos pueden entrar para completar la operación. Uno de los logros más importantes de Israel ha sido la eliminación de científicos nucleares clave que trabajaban en el desarrollo de armas, un acto que inevitablemente retrasará cualquier intento futuro de restaurar las capacidades de Irán.

Sería ingenuo creer que el conocimiento acumulado en Irán puede ser borrado mediante una acción militar. La estrategia israelí de “cortar el césped” solo puede debilitar las capacidades actuales con poco efecto sobre las intenciones hostiles. Si un Irán hostil reanuda sus esfuerzos nucleares, Israel no tendrá más remedio que volver a visitar esas instalaciones (como ocurre en Irak y Siria, donde previamente eliminó infraestructuras nucleares). La estrategia de Israel es ganar tiempo neutralizando las amenazas emergentes.

A pesar de lo que afirman algunos expertos, el cambio de régimen no es un objetivo de la Operación León Ascendente. Israel aprendió a las malas en el Líbano en la década de 1980 que el cambio de régimen es una tarea compleja y arriesgada. El historial de Estados Unidos —un país mucho más poderoso que Israel— en Afganistán e Irak no hizo más que reforzar esta lección. A diferencia de el Líbano, Afganistán e Irak, Irán no está bajo ocupación extranjera, lo que le otorga al régimen mucha mayor libertad para reprimir a la población. Además, hasta el momento Israel ha actuado con cautela, absteniéndose de atacar a las altas esferas del liderazgo político iraní o a la infraestructura de exportación de petróleo que sustenta al régimen. Que se cruce este umbral dependerá de la evolución de la dinámica entre ambas partes.

Otro factor que influye en la posible escalada es Washington. Parece que Estados Unidos dio luz verde a Israel, considerando que una operación podría superar la dilación iraní en las conversaciones bilaterales. El presidente Donald J. Trump dejó claro que había dado a Teherán un plazo de 60 días, que ya ha vencido. Sin embargo, está listo para reanudar las negociaciones ahora que Israel le ha dado una mejor mano. Aún no está claro si Washington irá más allá del suministro de municiones y la defensa de Israel para desempeñar un papel más activo en los ataques contra Irán, y en particular contra Fordow, como desea Jerusalén. Lo que el impredecible Trump hará a continuación es una incógnita. Hasta ahora, parece estar disfrutando de las hazañas del ejército israelí. Favorece a los aliados fuertes que le sirven de látigo.

Israel no se opone a un acuerdo estadounidense con Irán, siempre que sea verificable y de buena fe. Sin embargo, dicho acuerdo podría no ser viable si Teherán se niega a desmantelar su programa de misiles balísticos y a detener sus actividades desestabilizadoras en la región. No se puede confiar en este régimen. El largo historial de engaños del régimen iraní está bien documentado. Incluso el OIEA, de carácter vegetariano, finalmente ha encontrado que Irán viola sus compromisos con el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear. Además, cualquier acuerdo que no suponga una capitulación total solo servirá para fortalecer al régimen y silenciar a la oposición. Solo cabe esperar que Washington comprenda las complejidades de la situación y no se deje influenciar por el sueño de un premio Nobel.

Israel no tiene interés en prolongar la guerra más allá de lo necesario para eliminar la amenaza nuclear. Por el contrario, Irán busca reducir sus pérdidas y ganar tiempo ofreciendo nuevas negociaciones con Estados Unidos. La estrategia más eficaz que Estados Unidos puede adoptar para doblegar a Irán es negociar y, al mismo tiempo, sumarse a los esfuerzos militares israelíes, debilitándolo aún más.

Esta postura producirá el resultado negociador más favorable.

El mundo debería agradecer a Israel por finalmente tomar la iniciativa para librar a la región y mucho más allá de la amenaza nuclear islamista iraní. Durante demasiados años, Occidente ha sufrido la tendencia, casi como el avestruz, de ignorar la amenaza islamista de Teherán. Israel no espera gratitud, solo ser eximido de las críticas hipócritas proferidas por el solo hecho de tomar medidas necesarias para asegurar su supervivencia.

Fuente: JISS – The Jerusalem Institute for Strategy and Security