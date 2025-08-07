La lista de personal de la UNRWA incluye a muchos terroristas de Hamás

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos envió una lista de trabajadores al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí la semana pasada, que incluía numerosos nombres de terroristas de Hamás, según declaró el domingo Amir Weissbrod, subdirector general de la división del ministerio para la ONU y organizaciones internacionales.

«Nada nuevo bajo el sol con UNRWA», escribió Weissbrod en X.

El diplomático señaló que algunos de los empleados fueron identificados como terroristas por Israel ya en 2011. «No se hizo nada al respecto y siguen empleados», continuó.

Weissbrod proporcionó tres ejemplos de terroristas en la nómina de UNRWA. • Mohammad Abi Itiwi, según el diplomático, figura como conductor de la UNRWA a pesar de haber participado en el secuestro de jóvenes israelíes de un refugio antiaéreo cerca del kibutz Reim durante la masacre liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Abu Itiwi fue asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel en agosto de 2024, pero aún conserva su empleo y percibe ingresos, escribió Weissbrod.

Naji Abdullah Abu Aziz es director de escuela durante el día y miembro de la unidad de fabricación de productos químicos de Hamás por la noche, continuó el diplomático.

“Mostré información sobre [Aziz] varias veces en mi cuenta, y esta información también se le proporcionó al Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Socorro de Emergencia, Tom Fletcher”, declaró Weissbrod.

Israel informó a la ONU sobre las actividades terroristas de Aziz en 2011 y de nuevo en 2024, pero aún trabaja para la UNRWA, lamentó el funcionario israelí.

Khalid Said El-Masry también figuraba como director de escuela de la UNRWA, a pesar de que las fuerzas de seguridad israelíes encontraron un túnel debajo de su escuela. Weissbrod informó a la agencia sobre la pertenencia de El-Masry a la organización terrorista Hamás, pero su condición de empleado no ha sido eliminada, añadió.

Estos son «solo una pequeña muestra de los muchos ejemplos que demuestran por qué cualquier gobierno responsable que no quiera que el dinero de sus contribuyentes llegue a Hamás no debería financiar a la UNRWA», declaró Weissbrod.

El diplomático acompañó su mensaje con cuatro fotos que demostraban la doble afiliación de los terroristas a la UNRWA y a Hamás.

La administración Trump declaró al Congreso la semana pasada que la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) debía ser desmantelada debido a sus vínculos con el terrorismo.

“La administración ha determinado que la UNRWA está irremediablemente comprometida y ahora busca su desmantelamiento total”, escribió el Departamento de Estado de EE. UU. al Congreso, según The Washington Free Beacon.

Una investigación interna de la ONU concluyó que al menos nueve empleados de la UNRWA “probable o muy probablemente” participaron directamente en los ataques terroristas liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Israel, que ha mantenido durante mucho tiempo que la agencia tiene vínculos terroristas, afirma que muchos más empleados de la UNRWA están vinculados con Hamás y otros grupos terroristas palestinos.

El 31 de julio, las víctimas de los ataques terroristas de Hamás y Hezbolá, y sus familiares, presentaron una demanda contra la UNRWA por ayudar a los grupos y fomentar el terrorismo.

Los demandantes solicitan una indemnización monetaria no especificada, tanto compensatoria como punitiva, a la agencia de las Naciones Unidas, según informó The New York Times el sábado.

Un caso similar se viene tramitando desde el año pasado en un tribunal federal de Manhattan.