La inteligencia de las FDI revela: Los protocolos comprometedores del eje terrorista

Documentos revelados por primera vez por la inteligencia de las FDI señalan una serie de comunicaciones y reuniones entre altos funcionarios de Hamás y representantes de Hezbolá e Irán, que condujeron a una cooperación secreta con el régimen de Assad. Hamás consideraba a Siria como «una base de operaciones y un espacio para la construcción y el despliegue».

Casi un año después de la caída del régimen de Assad el 8 de diciembre de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) revelaron hoy (viernes) nuevos documentos que indican que Hamás ha trabajado durante años para mantener estrechos vínculos con el régimen sirio, a pesar de su negación pública de dichas acciones.

Los documentos, que incluyen cartas, protocolos y comunicaciones internas, fueron publicados por la Dirección de Inteligencia (Inteligencia de las FDI) en el sitio web de las FDI, y muestran conexiones directas entre altos funcionarios de Hamás, incluidos Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, y el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, así como representantes de la Guardia Revolucionaria iraní.

En una carta enviada por Sinwar a Haniyeh en julio de 2022, enfatizó que Hamás «nunca decidió boicotear al régimen sirio en la práctica» y afirmó que la dirigencia del movimiento abandonó Siria debido a «limitaciones de tiempo y a la situación». Declaró que los sirios los habían tratado «de la mejor manera posible desde el principio».

Sinwar aclaró la importancia estratégica de renovar la conexión con Damasco, a la que se refirió como «un escenario esencial para nosotros como base de refugio y espacio para la construcción y el despliegue», señalando que esto permitiría a Hamas integrarse en el «Eje de Jerusalén» – el eje iraní.

Un mes después, en agosto de 2022, tuvo lugar una reunión entre altos funcionarios de Hamás, Hezbolá y Saeed Izadi, representante de la Guardia Revolucionaria iraní, quien posteriormente fue abatido en la Operación León Ascendente. En la reunión se discutió la formulación de un mecanismo para reanudar las relaciones con Assad y las maneras de mitigar las críticas públicas a la cooperación.

Según el acta de dicha reunión, se decidió invitar a otras figuras árabes palestinas a reunirse con Assad, con el fin de «difuminar el protagonismo de Hamás en el proceso». Además, se determinó que, a partir de ese momento, «las reuniones con el presidente sirio no serían cubiertas por los medios de comunicación».

En otra carta de septiembre de 2022, Haniyeh agradeció a Nasrallah su mediación en la reunión con Assad e incluso solicitó que se transmitiera un mensaje al presidente sirio sobre la liberación de los prisioneros palestinos detenidos en Siria, «para mitigar las críticas a la reanudación de la relación». Sin embargo, Haniyeh enfatizó que esto no era una exigencia, sino solo una solicitud, «y no una condición para continuar la colaboración».

Además, se presenta un artículo escrito por un jeque vinculado a la dirección de Hamás, en el que critica duramente a los países árabes que condenan la cooperación con Assad: «Esperan que Hamás se oponga a Irán en Irak, a Bashar al-Asad en Siria, a los hutíes… Esto supone un retroceso estratégico que conducirá al colapso de Hamás».

La inteligencia de las FDI concluye que, si bien Hamás condenó públicamente a Assad tras las masacres, en secreto trabajó para estrechar lazos y dependía de Siria como un pilar fundamental del eje iraní. Esta revelación, como subrayan las FDI, pone de manifiesto el profundo temor de Hamás a la caída del régimen de Damasco, considerado un punto clave en la infraestructura de influencia regional de Irán.