La increíble historia del iraní chiita que hoy es judío israelí

A menudo pensamos, al caminar por la calle en Israel, qué historias llevan sobre sus hombros y en su corazón y mente las personas con las que nos cruzamos. A simple vista, no necesariamente pueden revelar algo especial. Pero si uno conversa y se adentra en sus mundos, siente que cada uno merecería un libro. Y eso es lo que sentimos sin duda al conocer al Dr. Daniel Dana, abogado internacional de 78 años, miembro del Colegio de Abogados de Israel.

El Dr. Dana nació el 22 de noviembre de 1945 en Teherán, Irán, en el seno de una familia musulmana chiita. En determinado momento en su vida, ya fuera de Irán, se convirtió al Cristianismo, pero hace ya décadas cambió de rumbo y adoptó el Judaísmo. Desde hace 30 años vive en Israel. Hoy reside nada menos que en la calle Kóresh de Jerusalem, o sea la que lleva el nombre en hebreo del rey Ciro recordado por su buena actitud con los judíos de su país.

Vivió en Irán hasta tres años antes de estallar la revolución islámica en febrero de 1979. Había recibido una beca quien aún llama “Su Majestad la Reina”, en referencia a Fara Diba, la esposa del Sha Reza Pahlevi de Irán, para realizar un doctorado en París y luego regresar a su país. Viajó a Francia junto a su esposa y sus dos hijos pero tres años después el Ayatollah Ruollah Joméini llegó al poder y Daniel Dana se abocó, desde el exterior, a organizar actividades en su contra.

Ya antes de llegar al cambio trascendental en su vida, conocer su historia es para hacer una película. Había sido durante diez años oficial de Policía en Irán, además de campeón de gimnasia representando a Irán en los Juegos Olímpicos en Moscú en 1973. Y luego fue un activo opositor al régimen islámico.

Esto es un resumen de su historia, tal cual nos la cuenta el Dr. Daniel Dana.

P: Dr. Dana, es difícil decidir por dónde empezar, con todo lo que ha hecho y los sobresaltos que ha tenido en su vida. Evidentemente, su actividad contra Joméini es clave.

R: Sí, así lo siento. Pasaron ya 45 años desde la revolución islámica. Recuerdo claramente la vida maravillosa que teníamos antes. Pero lamentablemente, el terrorismo, basado en la República Islámica, llegó y destruyó todo. Fue mala suerte.

P: Al recibir la beca, su intención era regresar a Irán al terminar el doctorado. ¿Cómo evolucionó todo?

R: Yo trabajaba con la oposición contra Joméini, y debido a mi experiencia como policía en Irán durante 10 años, establecí la primera organización paramilitar contra la República Islámica en París, y más tarde en toda Europa, y realicé más adelante numerosas operaciones militares contra el régimen.

P: Entonces tuvo claro que no podría volver…

R: Por supuesto. Terminé mi doctorado y al mismo tiempo actué como líder de la oposición para la generación joven y los estudiantes. Participé en numerosas operaciones militares contra el régimen. Me condenaron a pena muerte en tres ocasiones por mi actividad política y militar. En ausencia, por supuesto, estando yo en Francia.

P: ¿A qué se refiere cuando dice que hizo varias operaciones militares contra Jomeini mientras estaba en Francia?

R: Hice muchas cosas en Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Organicé diferentes organizaciones militares contra el régimen islámico. Esta es la razón por la que un tribunal revolucionario me condenó en ausencia a tres penas de muerte.

P: ¿Quiere decir que cosas que usted organizó se concretaron en Irán?

R: Así es. Organicé en distintas partes del mundo asociaciones, grupos de personas para luchar contra el régimen.

P: ¿Hasta cuándo permaneció en Francia?

R: Hasta el 20 de marzo de 1986. Pero no pude trabajar como abogado debido a mis actividades contra el régimen y conflictos con la policía, no les interesaba que actuáramos seriamente contra el régimen en Irán. Y esa es la razón por la que el sistema no estaba contento conmigo. Tenía otros motivos, por ejemplo, el hecho que mi ex esposa era prima del ministro de Asuntos Exteriores del régimen, lo que causaba problemas y no me sentía seguro en casa ni en la sociedad. Y decidí acabar conmigo mismo. Esa es la razón por la que fui a Irán y les dije: «Sí, estoy listo para ser ejecutado».

Un matrimonio separado por la revolución

P: Tantas cosas a la vez que se mezclan las preguntas. ¿Su esposa era prima del Canciller de Joméini?

R: Sí, y esa es la razón por la que mi familia se destruyó. Nos habíamos casado seis años antes de la revolución. Ella era licenciada en psicología en la universidad. Yo estaba totalmente en contra de la revolución y su primo fue… nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Me invitó en varias ocasiones para actuar junto a él contra el Sha, pero yo lo había rechazado. Eso causó problemas familiares y provocó el divorcio. Así que nuestra familia quedó completamente destruida.

P: Me imagino que si ella se casó con usted, no tenía entonces una identidad islamista radical…

R: No, para nada. En ese entonces, nos amábamos, teníamos una relación maravillosa, tuvimos dos hijos hermosos. Mi hija es asesora legal y abogada ahora en París y mi hijo es médico. Ambos son maravillosos, y ella también lo era. Pero su primo se convirtió en el constructor de la República Islámica, era agente de la CIA y trabajaba representando a Jomeini ante la administración estadounidense. Es por eso que es la razón por la que no estaba contento con él, nos peleamos, y, lamentablemente, perdí mi relación familiar, a mi esposa, y nos separamos.

P: ¡Qué mosaico complejo! ¿Ella regresó a Irán?

R: No, todavía está en Francia.

Los problemas como refugiado político…y el cambio en Israel

P: Una de sus “paradas” fue Australia…y allí tuvo varios problemas tengo entendido.

R: Así es. Le cuento ante todo que yo estuve un tiempo en Australia, justo cuando Joméini ordenó matar al escritor Salman Rushdie, autor de “Los versos satánicos”, por lo cual yo me puse a traducir el libro al persa. Quería contarle a mi gente, a los iraníes, por qué Salman Rushdie había sido condenado a muerte. Al servicio de inteligencia de Australia no le gustó la idea de permitirme continuar con el trabajo y me aconsejaron que lo dejara. Les pregunté: ¿Por qué? Me dijeron que traductores al japonés, turco, sueco y otros, habían sido asesinados y probablemente musulmanes podían hacer lo mismo conmigo, simplemente por ser traductor de Salman Rushdie. Les respondí, recordándoles que yo mismo había sido policía en Irán, que ellos tienen que cuidarme y que yo continuaría con la traducción.

P: Me imagino que esa fue una clara fuente de tensión.

R: Sin duda ninguna. Tuvimos conflictos. Me enviaron a Tasmania para hacer mi posgrado y trabajar como abogado allí. Estuve en Tasmania durante 14 meses y luego recibí una beca para realizar una investigación de posgrado invitado por la Universidad Hebrea de Jerusalem. Llegué a Israel el 20 de noviembre de 1994. Ocho semanas después, quise viajar a Francia para visitar a mis hijos por dos semanas, y luego a los Estados Unidos para visitar a mi familia, mi hermano y hermana, pero el consulado estadounidense y el francés me aconsejaron que fuera a la embajada australiana porque había sido refugiado político en Australia y tenía pasaporte de refugiado político. Y para esta visa, fui a la embajada de Australia. En la embajada de Australia me confiscaron el pasaporte y mi documento de identificación, y tres semanas después, me dieron una carta en la que decían que era un riesgo directo para la seguridad nacional australiana. Por lo tanto, toda solicitud sería rechazada.

P: ¡Qué locura!

R: Eso significa que no tenía ninguna posibilidad…

P: Dr. Dana, el problema en Francia y en Australia, ¿Lo interpreta usted como que no querían problemas con el régimen islámico en Irán?

R: Sí, hubo cierta presión de la República Islámica al sistema australiano para que me expulsaran. Por ese motivo, cuando llegué a Israel el 20 de noviembre de 1994, no podía salir del país. Entonces solicité refugio político ante las Naciones Unidas.

P: ¿Obtuvo aquí ese estatus?

R: No, solicité el estatus de refugiado político en Israel por parte de las Naciones Unidas. Tres semanas después, la Sra. Herman del Alto Comisionado de las Naciones Unidas me dijo que ningún país me aceptaba. Le pregunté entonces qué hacer. Ella me presentó a la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, donde trabajé durante cinco años. Y unas semanas después, quien estaba al frente de la Embajada Cristiana Internacional, Jan-Willem van der Hoeven me presentó a Netanyahu, Primer Ministro de Israel, puesto que tenía una buena relación con él. Me prometió cuidar de mí y me quedé aquí como ciudadano en Israel desde hace ya 30 años.

Conversión o regreso al Judaísmo

P: Usted me contó antes de la entrevista que también se convirtió al Judaísmo. ¿Cómo llegó a eso?

R: El 30 de abril de 2000, me desperté en mi cama con la pierna izquierda paralizada. Estuve hospitalizado durante dos semanas, sufrí una trombosis y, debido a que tenía anemia, el profesor Edelson en el hospital Shaarei Tzedek escribió una carta: esta es una anemia de tipo talasemia, típica de los judíos de Oriente Medio. Me sorprendió.

P: A ver si le entendí bien. ¿De hecho ahí se enteró que era judío?

R: Yo no tenía ni la menor idea de que era judío. Este profesor Edelson, un experto en anemia de tipo talasemia, escribió un informe que decía que este tipo de talasemia pertenece sólo a judíos de Oriente Medio. Eso fue extremadamente sorprendente para mí. Me hice un análisis de sangre y resultó que el 76% de mi sangre es judía. Inicié entonces la conversión.

P: Imponente… ¿Esa revelación se combinó con algo que sentía ya?

R: Sí, mi buena suerte fue que cuando fui a la Embajada Cristiana Internacional un par de semanas después, quería estudiar hebreo en un curso del Colegio de Abogados de Israel, en el Centro Gerard Bechar. Conocí a una mujer, de origen egipcio, quien se convirtió en mi amada esposa. Durante 27 años, ella fue mi maravilloso ángel. Lamentablemente falleció hace dos años… Ella me ayudó en la vida, fue mi maravillosa consejera, mi apoyo y un verdadero ángel. Ella hizo que fuera más fácil quedarme en Israel y entender el valor de vivir aquí.

La revolución y el Irán de hoy

P: Cuando combatió contra el régimen islámico en Irán, a pesar de saber quién era Jomeini, ¿Podía imaginar que la República Islámica se convertiría en lo que es ahora? La cabeza del terrorismo en la región, dedicando tantos recursos a desestabilizar la región. ¿Lo podía concebir ya entonces?

R: Yo entendí lo malo de la revolución islámica porque sabía qué es el Islam. Ya a los 5 años había estudiado el Islam. Mi abuela me enseñó desde los cinco años a leer el Corán y a seguir siendo fiel musulmán porque quería que me convirtiera en un ayatolá. Desde los cinco años, me inculcó la enseñanza coránica, la ideología y teología islámica, hasta los 15 años. De los 5 a los 15 años fui un musulmán extremista. A los 15 años, mi abuela falleció, yo era alumno de secundaria, me interesaba mucho la historia de Irán. Cuando profundizo más en la historia persa, entiendo que hay un conflicto entre el concepto islámico y el nacionalismo iraní. Al concluir la escuela secundaria, no era un verdadero musulmán. Cuando terminé la facultad de Derecho, me convertí en agnóstico, no musulmán, con la particularidad de haber estudiado teología islámica, Derecho islámico, cultura islámica, historia islámica, tanto en la escuela secundaria como en estudios complementarios y más tarde en la universidad. Yo vi lamentablemente el Islam extremista, basado en la barbarie. Y la ideología chiíta que se instaló en Irán es mucho peor. Esta es la razón por la que frente a la República Islámica, fui el primer iraní en rechazar con firmeza a Jomeini y a la República Islámica.

La historia personal y el odio iraní a Israel

P: Usted hizo un cambio radical. Y eso influyó también en su vida familiar. No debe haber sido sencillo.

R: Así es. Crecí en una familia chiíta, pero siempre problemática y no estaba contento con la sociedad. Ahora, toda mi familia está en Europa, Estados Unidos y Siria. Mis padres fallecieron, pero los demás están dispersos.

P: Y usted es el único en Israel…

R: Así es.

P: ¿Cómo se siente ahora, con ese odio intenso del régimen que gobierna su país natal, hacia Israel, que es hoy su país?

R: Como experto en Derecho islámico, en política y operaciones militares, puedo decirle que Irán pronto estará libre del mal del Islam. Irán será el primer país musulmán que expulsará al Islam de manera total, global, estricta y completa de Irán. Irán será el primer país de la sociedad islámica, de 54 países musulmanes que son miembros de las Naciones Unidas, el primero en expulsar al Islam y seguirá algún tipo de democracia o judeocristianismo o libertad de elección o lo que sea, pero no el Islam.

P: Es usted muy optimista, Dr. Dana. Comparta conmigo las razones de ese gran optimismo. ¿Cómo llega a esa conclusión?

R: Estoy en contacto diario con la oposición iraní en todo el mundo. Fui activo y tengo vínculos en todas partes y me comunico a diario con diferentes fuentes de información y fuentes de actividad política y militar.

P: Es bueno saberlo, pero me sorprende lo que dijo porque en los últimos 10, 15 años, cada vez que hubo un período de agitación en Irán, la “Revolución Verde” y otras, hubo un gran clamor en Irán y luego lograron reprimir todo…

R: Si Dios quiere, pronto tendremos buenas noticias: caerá este sistema y se implementará la libertad de elección y las naciones hermanas de Irán e Israel crearán un nuevo Estado Unido en el Medio Oriente. Y la misericordia de Dios entre Irán e Israel pronto traerá muchas buenas noticias para el Medio Oriente y frenará el terrorismo en la región.

P: ¿Cree que es algo que veremos en esta generación? ¿Es algo que sucederá desde dentro de Irán?

R: Yo lo siento, estoy seguro. Irán pronto terminará como hermana gemela de Israel y surgirá una nueva vida en Irán basada en la segunda democracia del Medio Oriente. La primera democracia del Medio Oriente, desde hace 76 años, es Israel. La segunda será Irán.

P: Ojalá, ¡Inshallah! Hasta que eso ocurra, como ciudadano israelí nacido en Irán, ¿Cómo vive la situación actual? Este período de espera a los misiles iraníes, Hezbolá y demás…

R: Olvídese de eso, es un “bluff”, no pueden hacer nada. La máxima expresión será repetir lo que hicieron el 14 de abril. Todos lo hemos visto. No lograron nada. No son un grupo de personas capaces. Torturan a iraníes inocentes y, si Dios quiere, pronto haremos lo posible para poner fin al sistema.

P: Desearía tanto que tenga razón…Para terminar, una pregunta que me parece importante. ¿Qué piensa acerca de Israel? ¿Qué piensa del país, la gente que forma parte de él?

R: Es una pregunta maravillosa. Me encanta. Israel es la única democracia en el Medio Oriente. En primer lugar, Israel desde el año 67, d. E. C., en tiempos de Tito, el hijo de Vespasiano, que ordenó destruir completamente Israel y expulsar a todos los judíos de su patria, de Israel, hasta el 15 de mayo de 1948, la nación de Israel fue reestablecida, 1881 años después. Durante 76 años, la única democracia de la región, demostró que el poder de la civilización entre un grupo de salvajes es Israel. Como dijo Jabotinsky hace 128 años, uno de los pioneros de Sión: trajimos el poder del modernismo y la democracia a la zona salvaje. Esta es la razón por la que soy 100% optimista con respecto a Israel, la única democracia del Medio Oriente. Y no olviden que hace 2700 años, éramos iraníes puros, pero no musulmanes.

P: Y usted destaca esto también por la relación con los judíos.

R: Exacto. El Islam no es iraní y los iraníes no pueden ser musulmanes. 2700 años, teníamos una maravillosa relación con el judaísmo, a través de los hijos del rey Ciro. Hace 2500 años, tenemos historia. Somos los hijos del rey Ciro. Tarde o temprano, si Dios quiere, estableceremos la mejor relación con Israel, como la que tuvimos con el Sha. Como primer país musulmán apoyado por Turquía, establecimos y aceptamos la independencia de Israel. Queremos seguir la misma estrategia que siguió el Sha. Y la detuvimos en 1979. Queremos continuar con la misma estrategia. El mejor amigo de Israel en Medio Oriente es Irán. Juntos, de la mano, queremos establecer un nuevo Medio Oriente, poner fin al terrorismo y establecer una amistad para todas las naciones, no sólo Irán e Israel. Ambos países, de la mano, podrán cambiar la fea cara de Medio Oriente y del mundo. Esto es lo mínimo que puedo compartir con usted.

P: Muchísimas gracias por su tiempo y por ese impresionante optimismo de su mensaje final.

R: Gracias a usted por su interés.