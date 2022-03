La fabricada “historia palestina” desmontada

Israel Noticias

Según el argumento, los palestinos, en virtud de que son descendientes de los cananeos, o los filisteos, o los jebuseos, son la verdadera nación nativa que surgió orgánicamente de esta tierra.

El conocido erudito de los movimientos nacionalistas, Anthony Smith, una vez hizo una diferenciación entre dos tipos de métodos para construir la identidad nacionalista. El primer método es determinar una agrupación nacional sobre la base de una cultura e historia compartidas. El segundo método es utilizado por naciones que no tienen una historia tan común y, por lo tanto, necesitan inventarlo todo desde cero.

En su libro From Jerusalén to Mecca and Back, el profesor Yitzhak Reiter señala que la historia no siempre es exacta. En los casos más extremos, es una fabricación. El caso de Saeb Erekat, el jefe del equipo negociador palestino [sic], parece ser uno de estos casos.

Erekat, quien en febrero de 2014 le dio una cátedra a la entonces ministra de Justicia, Tzipi Livni, de que él y sus antepasados ​​cananeos vivieron en Jericó hace 3.000 años antes de la llegada de Josué y sus hijos, no es el primer palestino que se reinventa a sí mismo una línea directa que conecta a los cananeos desde los días bíblicos a los palestinos de hoy. Muchos palestinos le precedieron. Algunos de ellos se vieron a sí mismos como los descendientes de los jebuseos. Otros se lanzan como descendientes de los antiguos filisteos.

El núcleo de la propaganda árabe durante años se ha basado en la afirmación de que el pueblo palestino se ha estado asentando en el Israel actual durante miles de años, mucho antes de que los judíos llegaran como “ocupantes”. Según el argumento, los palestinos, en virtud de que son descendientes de los cananeos, o los filisteos, o los jebuseos, son la verdadera nación nativa que surgió orgánicamente de esta tierra. Entonces, como ahora, según el argumento, están siendo ocupados por los judíos.

Los palestinos no solo niegan, borran y distorsionan la historia judía, que a veces llegan a ser absurdos, sino que también inventan miles de años de una nueva historia propia. De repente, los cananeos bíblicos son árabes, Jesús es un palestino que predicó las virtudes del islam y no del cristianismo [a pesar de que vivió aproximadamente 574 años antes del nacimiento de Muhammad y aproximadamente 614 años antes de la creación de la fe islámica. — ed], ¿y Moisés? Bueno, Moisés era un musulmán, después de todo.

Todo lo que uno necesita saber es que las raíces de las familias palestinas actuales se encuentran muy lejos de aquí, una breve lectura de documentos históricos, testimonios de expertos y publicaciones nuevas y antiguas, así como citas encontradas en Internet de fuentes árabes es todo lo que uno necesita saber para ver que las raíces de las familias palestinas se encuentran muy lejos de aquí y que la narrativa que Erekat ha vertido, es un imaginario.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Salma Fayumi, residente de Kafr Qasim que demostró su destreza en la cocina en el exitoso programa “Master Chef”. Fayumi ciertamente no tuvo la intención de entrar en el tumultuoso debate de dónde se originaron los palestinos, pero puede haberlo hecho sin saberlo al mostrar con orgullo su plato de Kushari que preparó, “cocina egipcia hecha de arroz y lentejas”.

“Mi familia vino de Egipto, de Faiyum, y soy Salma Fayumi de Fayum”, dijo la cocinera de Kafr Qasim.

Fathi Hamad, el ministro del interior en el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, quien pidió ayuda egipcia durante las operaciones de las FDI [Fuerza de Defensa de Israel] en el área en marzo de 2012, ciertamente no tenía intención de arruinar las teorías de Erekat sobre Reclamaciones de tierras con base cananea. Sin embargo, no puede haber una mala interpretación de sus declaraciones recientes.

“Cuando pedimos su ayuda, es para que podamos continuar con la jihad”, dijo. “Alabado sea Aláh, todos tenemos raíces árabes y todos los palestinos en Gaza y en toda Palestina pueden probar sus raíces árabes, ya sea en Arabia Saudita y Yemen, o en cualquier otro lugar. Tenemos vínculos de sangre”.

“Hablando personalmente, la mitad de mi familia es egipcia”, dijo. “¿Dónde está tu misericordia? Hay más de 30 familias en la Franja de Gaza con el apellido Al-Masri, ‘Egipcio’. Hermanos, la mitad de los palestinos son egipcios y la otra mitad son saudíes. ¿Quiénes son los palestinos? Tenemos muchas familias llamadas Al-Masri cuyas raíces son egipcias. Provienen de Alejandría, El Cairo y Aswan. Somos egipcios. Árabes. Somos musulmanes”.

El que más urgentemente buscó clavar un clavo en el ataúd del debate sobre los orígenes cananeos de los palestinos es el ex MK Azmi Bishara, el fundador cristiano israelí árabe del partido Balad. Huyó de Israel después de ser sospechoso de espiar y ayudar a Hezbolá. En el prefacio de la famosa obra Imagined Communities de Benedict Anderson, Bishara escribe: “El nacionalismo árabe moderno hace parecer el hecho de que se creó en el siglo XIX, al igual que otros movimientos nacionales, se resta de su valor o su justicia”.

“Se siente obligado a nacionalizar la historia de los pueblos de habla árabe y convertirla en una historia nacional que se remonta a antes de la época del Islam hasta los tiempos contemporáneos…”, escribió.

“Debido a la necesidad de competir con el sionismo, el movimiento nacional palestino ha anclado sus orígenes con los de los cananeos”, escribió Bishara. “Al hacerlo, logra su propio punto de partida único en el pasado que precede al de las tribus hebreas, que el sionismo reclama como sus descendientes naturales”.

Búscalo en el Corán

El profesor Rafi Israeli, un erudito del Medio Oriente y experto en el Islam de la Universidad Hebrea, ha escrito más de 20 libros sobre los árabes y el Islam. El vínculo que los palestinos han tratado de crear con los antiguos cananeos es “absurdo”, afirma.

“Los primeros orígenes de los árabes que vinieron a este país se encuentran en la península arábiga”, dijo. “Los primeros vinieron de allí. Ahora están de pie sobre sus cabezas. En lugar de decir que son árabes que emigraron a Canaán y la convirtieron en un país musulmán, se han convertido en nativos cananeos”.

“Incluso sus apellidos árabes dan pistas claras de que emigraron aquí”, dijo el profesor. “En Umm al-Fahm, hay cuatro grandes clanes que se originaron en Egipto. En la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno puede encontrar el Barrio Marroquí, que fue el hogar de los musulmanes que vinieron del norte de África, el Magreb, y se establecieron en la Tierra de Israel”.

“Además, el Imperio Otomano transfirió poblaciones de un lugar a otro para reforzar su control sobre esas áreas”, dijo. “Tomemos, por ejemplo, a los circasianos, a los musulmanes de los caucus que fueron traídos aquí y se han establecido aquí desde entonces”.

“Los palestinos realmente no tienen raíces aquí”, dijo el profesor. “Ellos lo saben muy bien, así que están tratando de inventar orígenes por sí mismos. Siempre que se ofrecen críticas históricas o arqueológicas de este disparate, los estudiosos de todo el mundo insisten de inmediato en que se respete la narrativa. No les importa ni un poco si hay una verdad histórica allí. Si no desmitificamos esto, se aceptará como un hecho. Si repite una mentira miles de veces, finalmente se acepta como verdadero, por lo que no debemos hacerlo. No te quedes callado”.

El título del noveno libro del profesor Nissim Dana, está dedicado a nuestras narrativas religiosas en competencia con los palestinos, puede traducirse al inglés como “¿Para quién es esta tierra?”. Un nuevo examen del Corán. Durante años, Dana se desempeñó como jefa del departamento no judío del Ministerio de Asuntos Religiosos. Hoy en día, es el jefe del Departamento Multidisciplinario de Estudios Sociales y de Humanidades de la Universidad de Ariel.

Para aquellos que no están familiarizados con el libro más sagrado del Islam, las conclusiones de Dana podrían ser una sorpresa.

“En el Corán, que según el Islam es la palabra de Dios cuya santidad no se puede minimizar ni sobrepasar, hay 10 pasajes que afirman que Alá legó la tierra al pueblo judío”, dijo Dana. “En todos estos casos, está escrito que no solo existe el derecho sino la obligación impuesta a los Hijos de Israel de heredar la tierra. Por otra parte, en el Corán no se menciona la posibilidad de legar la tierra a los musulmanes, Árabes, palestinos, o cualquier otra nación que no sea llamada el pueblo judío”.

“Además, la afirmación actual va en torno a que las naciones de las que fue conquistada la tierra por el pueblo judío (los cananeos, los jebuseos, los anakitas) eran árabes, no concuerdan con el hecho de que, de acuerdo con el Islam, a los israelitas se les ordenó por Alá que conquistaran la tierra de esas naciones después de que estas la habían contaminado al adorar a los ídolos”.

En su libro, Dana cita el texto original en árabe e incluye su propia traducción y la interpretación del texto. También ofrece una sinopsis de docenas de trabajos académicos dedicados a comprender el Corán. Según el profesor, la mayoría de estos trabajos apoyan la conclusión que refuerza la afirmación del pueblo judío de un vínculo histórico con la Tierra de Israel.

“Incluso Muhammad ibn Jarir al-Tabari, quien es reconocido por los judíos como el Rashi de los musulmanes y uno de los exegetas más distinguidos de la historia del Corán, toma este enfoque e incluso delinea las fronteras de la Tierra de Israel que se extendía desde Éufrates a la orilla Este del Río Nilo”.

“En cuanto a Jerusalén, a partir del Capítulo 2, Verso 142 en adelante, en el Corán, la ciudad fue mencionada en el contexto de la dirección en que se debe girar para orar”, dijo Dana. “Pero eso fue para atraer a los judíos a convertirse al Islam, ya que la dirección correcta para que los musulmanes oren es la Kaba en La Meca. Con respecto a la famosa historia sobre el ascenso al cielo del profeta Mahoma, después de su viaje de una noche de La Meca a Jerusalén en el lomo de un animal salvaje conocido como ‘al Burak’, el Corán tiene algo que decir sobre esto”.

“El Corán menciona el testimonio de Aisha, la amada esposa del profeta, quien dijo que ella y su esposo permanecieron juntos toda la noche en que supuestamente subió al cielo”, dijo Dana. “Entonces, según Aisha, todo el episodio no fue más que un sueño que se soñó en la noche. No fue realmente un ascenso a los cielos”.

“Ibn Taymiyyah, el erudito, filósofo y teólogo islámico que murió en 1328, denunció como una mentira la afirmación engañosa de que Muhammad dejó evidencia de su visita al Monte del Templo”, dijo Dana. “Los establos de Salomón, que los musulmanes de nuestra generación han convertido en una mezquita, son citados específicamente por uno de los más grandes eruditos del Islam, Ibn Khaldun, como parte del Templo”.

El nuevo examen de Dana del Corán lo lleva de regreso a la misma conclusión. “No hay base para el reclamo palestino que los identifica como descendientes de los cananeos”, dijo. “Los musulmanes que viven aquí en la época contemporánea y cuyos antecesores se convirtieron en musulmanes en el 622 se originaron en la península arábiga. La afirmación de que son los descendientes de los cananeos es similar a un autogol en el fútbol, ​​ya que el Corán dice que Alá ordenó que los cananeos sean expulsados de la Tierra Santa después de que profanaron la tierra”.

Inmigración masiva

La narrativa palestina tal como la define Erekat, la que reclama una presencia palestina continua aquí desde el período cananeo, no resiste la prueba de la evidencia histórica y los testimonios. El Dr. Shaul Bartal, un erudito del Medio Oriente que enseña en la Universidad Bar-Ilan, dice que en muchos libros de historia palestina, se pone gran énfasis en “la conquista árabe de Palestina” en 638, una conquista que durante 1.300 años “convirtió a Palestina en Territorio islámico”.

Bartal dijo que las olas de inmigración de la Península Arábiga y las posteriores llegadas de árabes de Transjordania y Siria fueron las que llevaron al asentamiento continuo de árabes en este país. “Incluso en Ram’Allah, la capital administrativa de la Autoridad Palestina, los orígenes de las familias árabes se remontan a los que vinieron de Jordania a fines del siglo XV”, dijo.

Un estudio de investigación en el que Bartal es coautor del Dr. Rivka Shpak Lissak muestra que los cuatro clanes principales que conforman la población de Umm el-Fahm – Makhagna, Jabrin, Mahamid y Aghbari – remontan sus raíces a las familias que inmigraron en el siglo XVII en adelante, desde Arabia Saudita, Yemen y Siria. Fue solo después, durante el siglo XIX, cuando muchas familias de Egipto y Transjordania se unieron a ellas.

Varias fuentes históricas indican que en siglos anteriores, amplias franjas de la Tierra de Israel fueron abandonadas y dejadas desoladas. Bartal y otros repasaron estos estudios. Charles William Eliot, presidente de la Universidad de Harvard, visitó el país en 1867. Durante su viaje, describió a Galilea como un lugar de vacío y miseria.

En su famoso libro “Inocentes en el extranjero”, Mark Twain recuerda no haber visto un alma viva durante su viaje. En 1874, el reverendo Samuel Manning escribió: “¿Pero dónde estaban los habitantes?” En 1857, James Finn, quien se desempeñó como cónsul británico en Jerusalén, observó que, en gran medida, el país estaba vacío de habitantes. Incluso una enciclopedia alemana que se publicó en 1827 describe al país como “una tierra desierta en la que bandas de ladrones árabes vagan por todas partes”.

“Los palestinos”, declara Bartal, “no son los ‘agricultores que han vivido en Palestina durante generaciones’, sino los inmigrantes que llegaron recientemente. Fue solo hacia las últimas etapas del siglo XIX que el país comenzó a florecer gracias al surgimiento de una nueva presencia, el sionismo, y los sorprendentes resultados. En 1878, la población del país contaba con 141,000 musulmanes que vivían aquí permanentemente, con al menos el 25 por ciento de ellos considerados inmigrantes recién llegados que provenían principalmente de Egipto”.

“Varios estudios realizados durante un lapso de años por Moshe Brawer, Gideon Kressel y otros académicos muestran claramente que la mayoría de las familias árabes que se asentaron en las aldeas a lo largo de la llanura costera y el área que más tarde se convertiría en el Estado de Israel proceden de Sudán, Libia, Egipto, y Jordania”, dijo Bartal. “Otros estudios muestran que las oleadas de inmigrantes llegaron aquí en tropel desde países árabes durante el período del Mandato británico”.

Quizás el libro más famoso sobre el tema, “From Time Immemorial”, que fue escrito por Joan Peters, encontró que “no había una situación por la cual una nación árabe que ha existido” desde tiempos inmemoriales “haya sido apartada y echada a un lado, sino más bien un estado de cosas completamente contrario: una nación – el pueblo judío – cuya presencia atrajo a los árabes al país, y la tierra de los judíos, que estaba destinada a servir de hogar para ellos, les fue arrebatada con la llegada de los inmigrantes árabes”.

Los inmigrantes árabes se sintieron atraídos por la tierra porque el asentamiento judío provocó el desarrollo de oportunidades económicas y el mejoramiento del saneamiento y la medicina. En 1948, los árabes del Mandato Británico de Palestina sumaban 1.3 millones de personas, mientras que la comunidad judía contaba con solo 600,000 personas, a pesar de las enormes olas de aliá.

En 1939, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dijo que la inmigración de árabes a Palestina desde 1921 estaba superando a la inmigración de judíos durante ese mismo período. Winston Churchill, quien luego se convertiría en primer ministro de Gran Bretaña, comentó sobre las olas masivas de inmigración árabe al territorio durante ese tiempo. “A pesar de que nunca fueron perseguidos, las masas de árabes entraron al país y se multiplicaron hasta que la población árabe creció más de lo que todos los judíos del mundo podrían agregar a la población judía”, observó Churchill.

En “From Time Immemorial”, Peters cita una extensa investigación que realizó para demostrar que entre los que decían ser árabes palestinos se encontraban los Balcanes, griegos, sirios, latinos, egipcios, turcos, armenios, italianos, persas, kurdos, alemanes, Afganos, circasianos, bosnios, sudaneses, samaritanos, argelinos, Motawile y tártaros.

Una educación de mentiras

Ninguno de estos hechos se registra con los palestinos. El vínculo imaginario entre los cananeos y los palestinos como supuesta prueba de un reclamo palestino más fuerte y legítimo de la tierra ha sido inculcado en las aulas por medio de libros de texto emitidos por la Autoridad Palestina. Ido Mizrahi, un funcionario del gobierno en el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que ha investigado la incitación palestina, se encontró que a los niños de segundo grado hasta la preparatoria en Cisjordania [ sic ] y Gaza se les enseña que los cananeos eran árabes.

“Los árabes cananeos fueron los primeros en vivir en Palestina”, lee un libro de texto de segundo grado en el sistema escolar palestino. El objetivo de la lección está claramente establecido. “Es para que el estudiante cree un vínculo entre el territorio y los cananeos que vivían allí”.

En un libro de texto educativo utilizado por estudiantes de séptimo grado, a los niños se les enseña que “los palestinos cananeos son los que inventaron el antiguo alfabeto”.

Según Mizrahi, si bien la identidad cananea no ocupa una parte importante del material de aprendizaje que se les da a los niños, estos mensajes cortos y repetidos a menudo llevan a una conclusión: este país fue establecido por los árabes mucho antes de que llegaran los judíos.

Tal vez un examen de los colores de la bandera nacional palestina contará la verdadera historia. Bartal señala que “a la bandera le falta su propia singularidad”.

“El blanco simboliza el califato omeya (650-750 ad), el negro representa la dinastía abasí, y el verde representa al Islam, así como el califato chiíta fatimí, mientras que el rojo es el color de los hachemitas, los descendientes del profeta Muhammad”, dijo Bartal.

“Muchos países árabes tienen banderas idénticas o casi idénticas”, dijo. “Jordania, Irak hasta 1958, los países del Sáhara occidental, Kuwait y Sudán [todos tenían los mismos o casi los mismos diseños]. La similitud se deriva del hecho de que esta bandera representa el nacionalismo árabe, y no hay nada allí que vincule a los palestinos con los cananeos bíblicos”.