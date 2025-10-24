La batalla de Hamás contra los “clanes rebeldes” de Gaza frente a la opinión pública palestina

Un análisis de los medios de comunicación árabes, la cobertura internacional y las redes sociales muestra opiniones palestinas contradictorias sobre el afán de Hamás por imponer el control: aclamado por sus partidarios como una medida policial, condenado por otros como represión. En la foto, el clan Abu Shabab (FB)

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza el 10 de octubre, Hamás ha comenzado a desplegar sus efectivos armados en zonas públicas para demostrar su control y presencia en las calles de Gaza. Como parte de este esfuerzo, han estallado violentos enfrentamientos entre las fuerzas de Hamás y varios “clanes rebeldes”, a los que Hamás acusa de colaborar con Israel y de saquear la ayuda humanitaria que entra en la Franja. Los informes indican docenas de muertos en estos enfrentamientos, así como ejecuciones públicas de presuntos colaboradores pertenecientes a estos “clanes rebeldes”.

Entre los clanes con los que Hamás está rindiendo cuentas [1] se encuentran:

El clan Doghmush, del barrio de Sabra, al sur de la Ciudad de Gaza. Es un clan grande y poderoso que posee un armamento considerable. El grupo armado está liderado por Mumtaz Doghmush.

El clan Helles, una familia numerosa y armada del barrio de Shuja’iya, al este de la Ciudad de Gaza. El grupo armado está liderado por Rami Helles. El clan está mayoritariamente afiliado a Fatah.

El clan al Mansi, del norte de Gaza. El grupo armado está liderado por Ashraf al Mansi.

El clan Abu Shabab, de la zona de Rafah. Pertenece a la tribu Tarabin. El grupo armado está liderado por Yasser Abu Shabab, quien cuenta con unos 400 miembros armados.

El clan al Mujaida, de la zona de Khan Yunis. El clan mantiene una larga disputa con la administración de Hamás.

El clan al-Astal: un clan numeroso en las zonas de Khan Yunis y Rafah. El grupo armado está liderado por Hussam al Astal.

Simultáneamente, el Ministerio del Interior de Hamás en Gaza anunció el lanzamiento de una campaña para imponer el orden público en las calles y erradicar la anarquía. El alto funcionario de Hamás, Ahmad Yousef, exasesor de Ismail Haniyeh, declaró en una entrevista con Al Arabiya el 13 de octubre que algunas familias de Gaza habían cooperado con Israel durante la guerra y recientemente habían intentado imponer su poder en las calles. Por lo tanto, afirmó, no queda otra opción que combatirlos por la fuerza.

El Dr. Alaa al Din al Aqluq, jefe del Comité para la Reconciliación Tribal en Gaza, realizó comentarios por teléfono el 15 de octubre en una entrevista con el canal Al Mashhad, con sede en Dubái, tras los recientes enfrentamientos entre Hamás y varios clanes armados en la Franja. Al Aqluq condenó las acciones de los grupos armados, que, según él, habían optado por rechazar el consenso palestino. Tras sus comentarios, los líderes de los clanes en Gaza emitieron un comunicado denunciando las actividades de los clanes, declarando que lo que se necesita ahora en el ámbito palestino es el restablecimiento de la ley y el orden público.[2]

Por otro lado, tras la ejecución del prisionero liberado Hisham al Saftawi, del centro de Gaza, su familia denunció el hecho. Según la familia, decenas de agentes armados de Hamás allanaron su domicilio, violaron la dignidad de las mujeres del hogar y lo asesinaron a tiros. La familia declaró que exigiría responsabilidades a Hamás “por todos los medios” y que no abrirá una carpa de luto hasta que los implicados en su asesinato sean entregados.[3]

Tras los violentos incidentes en la Franja, la oficina del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, emitió un comunicado el 14 de octubre condenando los hechos, calificándolos de “crimen” y una flagrante violación de los derechos humanos. Estos crímenes, según el comunicado, perjudican los intereses nacionales palestinos, retrasan la reconstrucción de la Franja, consolidan el gobierno de Hamás y, por lo tanto, obstruyen el establecimiento de un Estado palestino. Fatah también emitió una condena, afirmando que Hamás está haciendo todo lo posible para consolidar su control sobre Gaza, causando un daño directo al tejido social palestino.[4] El Dr. Mahmoud al Habbash, asesor de Abbas en asuntos religiosos, también condenó las acciones de Hamás, escribiendo en su página de Facebook: “Este es Hamás, cometiendo otro crimen. Este es el mensaje que envía: asesina y gobierna al público palestino a su antojo”.[5]

El seguimiento de las reacciones del público palestino en redes sociales y medios de comunicación tradicionales a la luz de los violentos enfrentamientos en la Franja revela lo siguiente:

Los palestinos expresan preocupación, miedo e incertidumbre sobre el futuro. Tras dos años de guerra en Gaza, comienza una nueva guerra, esta vez entre Hamás y los clanes. Muchos temen que este conflicto pueda intensificarse pronto, llevando a la anarquía. Algunos afirman que se trata de un complot israelí destinado a sembrar la inestabilidad en el ámbito palestino. Habitantes entrevistados por la BBC el 15 de octubre dijeron: «Esta vez, la gente no huía de los ataques israelíes, sino de su propia gente». Otro residente de Gaza condenó las ejecuciones de Hamás por ser contrarias al islam, que prohíbe el derramamiento de sangre musulmana. «Hamás gobierna mediante el caos y la ausencia de ley», expresó. Actualmente no existe ninguna autoridad gubernamental a la que se pueda acudir en busca de ayuda o presentar una queja.

Algunos palestinos creen que estos incidentes violentos solo agravan el sufrimiento de Gaza en lugar de aliviarlo tras dos años de guerra. Un residente de Gaza entrevistado por el canal de televisión Awda declaró: «La situación actual es desesperada debido a la pobreza. No hay comida ni estabilidad».

Los partidarios de Hamás en la Franja consideran estas acciones como un paso necesario para restablecer el orden público. Por ejemplo, la residente de Gaza Suzanne Rahmi escribió: «Los necesitamos [a Hamás]. Queremos que se queden en Gaza para siempre. Son nuestros hombres y nuestros leones. Sin ustedes estaríamos perdidos. Que Dios los proteja».

Los críticos, por otro lado, ven los acontecimientos como un ajuste de cuentas, un uso excesivo de la fuerza, y quieren que se centre la atención en cuestiones más urgentes como el fin de la ocupación y el alivio del sufrimiento de la población de Gaza, en lugar de involucrarse en luchas internas de poder. Según este grupo, las acciones de Hamás perjudican la lucha palestina para alcanzar sus objetivos clave.

Algunos habitantes de Gaza publicaron llamamientos en X pidiendo que se les “salve de la campaña de venganza de Hamás”. Afirmaron que el acuerdo de alto el fuego no se aplica a los clanes de Gaza: Israel ha detenido la guerra, pero Hamás la continúa.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=8Md1Domo8CQ

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ACIGue1rwNc

[3] https://www.eremnews.com/news/arab-world/lsqbikl

[4] https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2025/10/15/قوى–الامن–الفلسطيني–حماس–تريد–كسر–شوكة–العائلات–في–غزة’; https://www.wafa.ps/Pages/Details/133892

[5] https://www.facebook.com/dr.mahmoudalhabbash/posts/1361773275311408?ref=embed_post

Fuente: JISS – The Jerusalem Institute for Strategy and Security