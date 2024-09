La Autoridad Palestina presenta a los terroristas que perpetraron los ataques como civiles inocentes asesinados por Israel

En medio del reciente aumento del terrorismo proveniente de Cisjordania, que obligó a Israel a lanzar la Operación Campamentos de Verano para contrarrestar esta creciente amenaza terrorista, [1] la Autoridad Palestina (AP) y sus medios de comunicación siguen presentando las medidas antiterroristas de Israel en Cisjordania como una agresión brutal y arbitraria, [2] mientras retratan a los terroristas armados que fueron eliminados durante o como resultado de la actividad terrorista como civiles inocentes asesinados a sangre fría.

Como parte de esto, la agencia de noticias oficial de la AP, WAFA, presenta a cada combatiente muerto en el curso de la actividad terrorista o en enfrentamientos con las fuerzas israelíes como un «joven» o «civil» inocente, mientras que deliberadamente ignora la participación de estos individuos en el terrorismo y su pertenencia a organizaciones terroristas. WAFA incluso olvidó mencionar que algunos de estos individuos eran operativos del ala militar de Hamás, las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam, que volvieron a la actividad terrorista después de ser liberados de prisión en noviembre de 2023 como parte del acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes israelíes. Además, al informar sobre estos individuos, WAFA ignora el hecho de que las milicias armadas a las que pertenecen amenazan no solo a Israel sino también a la propia AP. [3] También ignora el hecho de que algunos de los terroristas eran ex miembros de los propios aparatos de seguridad de la AP. [4]

Sin embargo, la verdadera identidad de los terroristas queda claramente revelada en anuncios publicados por las propias milicias terroristas, que reivindican los atentados y glorifican a sus autores como «combatientes de la yihad» que fueron «martirizados» mientras llevaban a cabo «operaciones heroicas», y presentan fotografías de ellos sosteniendo armas y luciendo las insignias de esas organizaciones.

Cabe señalar que este tipo de informes por parte de la Autoridad Palestina no son nuevos; MEMRI ha publicado varios documentos al respecto. [5]

A continuación, se presentan algunos ejemplos recientes de informes de WAFA sobre terroristas muertos en el curso de acciones armadas, junto con los obituarios publicados sobre ellos por las milicias terroristas a las que pertenecían.

El 1 de septiembre de 2024, Muhannad Al-Asoud, miembro de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa y ex miembro de la guardia presidencial de la Autoridad Palestina, [6] mató a tiros a tres agentes de policía israelíes en el puesto de control de Tarqumiya, cerca de Hebrón, y fue eliminado por el ejército israelí tras una persecución. En su informe sobre el incidente, WAFA ignoró por completo el tiroteo y sus consecuencias, y se limitó a afirmar que «un joven» había sido «martirizado por el fuego de las fuerzas de ocupación israelíes… que sitiaron su casa». [7]

Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, por su parte, se atribuyeron la responsabilidad de los disparos y confirmaron que Al-Asoud había sido uno de sus agentes. Un aviso publicado en el canal de Telegram de la milicia describía el ataque y elogiaba a su autor, afirmando: “…Un combatiente [nuestro] llevó a cabo una operación heroica contra un vehículo de la policía sionista en el puesto de control de Tarqumiya, al oeste de Hebrón, que resultó en la muerte de tres agentes de policía… El héroe de esta operación ascendió al cielo después de ser asediado y [librar] resistencia durante horas. Aquí está el heroico mártir: Muhannad Muhammad Al-Asoud, del pueblo de Idhna. Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa se responsabilizan de esta heroica operación…” [8]

La agencia de noticias palestina WAFA describe a los autores del intento de doble atentado con coche bomba como «civiles martirizados por el fuego de las fuerzas de ocupación»

El 30 de agosto de 2024, dos terroristas, Muhammad Marqa y Zuhdi Abu Afifa, fueron eliminados mientras intentaban perpetrar un doble atentado con coche bomba en una gasolinera de Gush Etzyon y en la localidad de Karmei Tzur. WAFA también los describió como «los civiles Muhammad Ihsan Yaqin Marqa y Zuhdi Nidal Abu Afifa, que fueron martirizados por el fuego de las fuerzas de ocupación», sin mencionar el intento de atentado con coche bomba. [10] Al día siguiente, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa se atribuyeron la responsabilidad del intento de atentado y reconocieron a Marqa y Abu Afifa como miembros de la milicia. Uno de ellos incluso fue descrito como un «combatiente abnegado», es decir, un terrorista suicida. [11]

Cabe señalar que Hamás también se atribuyó el intento de atentado, afirmando que Marqa y Abu Afifa eran «combatientes yihadistas abnegados» (es decir, atacantes suicidas) y miembros de su ala militar, las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam. [12]

El comandante de la Brigada Tulkarem, un importante agente de la Yihad Islámica buscado por Israel, es presentado por WAFA simplemente como un «joven»

El 29 de agosto de 2024, el terrorista Muhammad Jaber, alias Abu Shujaa, comandante y fundador de la milicia “Brigada Tulkarm – Compañías de Jerusalén”, que forma parte de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina (PIJ), fue eliminado por Israel. [13] Abu Shujaa era una figura muy conocida y popular en Tulkarm. En una entrevista reciente en el canal de televisión Al-Mayadin de Hezbollah, elogió a la resistencia, diciendo que eventualmente puede destruir a Israel, y prometió que, incluso si él mismo es eliminado, otros seguirán su camino. [14]

Mientras que la Yihad Islámica anunció que «el hermano combatiente de la yihad Muhammad Jaber (Abu Shujaa), el comandante y uno de los primeros fundadores de la Brigada Tulkarm – Compañías de Jerusalén» había sido «martirizado», [15] WAFA informó solamente que «un joven, Muhammad Samer Mahmoud Jaber, de 26 años, del campo de refugiados de Nour Shams, ha sido martirizado», mientras ignoraba completamente su papel como un alto operativo de la organización terrorista PIJ. [16]

Los agentes de Hamás liberados en un acuerdo de rehenes que volvieron al terrorismo son retratados como «civiles» o «jóvenes» inocentes

La agencia de noticias WAFA retrata a los terroristas como «jóvenes» o «civiles» inocentes, incluso cuando se refiere a los agentes de Hamás que volvieron al terrorismo tras ser liberados de prisión como parte del acuerdo de liberación de rehenes de noviembre de 2023 entre Israel y Hamás. Además, las fotografías que acompañan a los informes suelen mostrarlos como adolescentes inocentes desarmados. Por el contrario, las organizaciones terroristas a las que pertenecían los describen como «combatientes yihadistas» y publican fotografías de ellos sosteniendo armas y luciendo las insignias de las organizaciones.

Por ejemplo, el 26 de agosto de 2024, cinco terroristas del campo de refugiados de Nur Shams en Tulkarem fueron eliminados en un ataque aéreo de las FDI. Uno de los hombres muertos fue Jibril Jibril de Qalqilya, un agente del ala militar de Hamás que fue liberado en el acuerdo de rehenes de noviembre de 2023. Después de su liberación, Jibril perpetró varios ataques con disparos y detonó artefactos explosivos improvisados ​​contra las fuerzas de las FDI. [17] La ​​agencia de noticias WAFA lo presentó como un «civil» que murió en un ataque aéreo de la ocupación israelí en el campo de Nur Shams. No mencionó que fue liberado de prisión como parte del acuerdo de rehenes y que era un miembro activo del ala militar de Hamás, involucrado en el terrorismo. [18]

El obituario publicado por el ala militar de Hamás, por otra parte, lo describió como un «combatiente de la yihad» y miembro de las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam, y mostró una foto de él armado y con la diadema del movimiento.

En un incidente similar, el 15 de agosto, dos terroristas armados fueron eliminados en un ataque aéreo en el campo de refugiados de Balata, cerca de Nablus. Uno de ellos era Wa’el Masha, también miembro del ala militar de Hamás que fue liberado en el acuerdo de noviembre de 2023. Masha fue descrito por WAFA como un «joven» que fue asesinado cuando «un dron [israelí] bombardeó una concentración de civiles en el campo de refugiados de Balata», sin mencionar su identidad como un operativo de Hamás recientemente liberado de prisión. [19] Sin embargo, el obituario publicado por el ala militar de Hamás lo llamó «combatiente de la yihad» y miembro de las Brigadas Izz Ad-Din Al-Qassam, y mostró una foto de él con la banda en la cabeza del movimiento.

El 12 de agosto, otro comandante de Hamás liberado en virtud del acuerdo, Tareq Daoud, fue eliminado por las FDI después de perpetrar un tiroteo en Qalqilya en el que resultaron heridos un civil israelí y dos palestinos. WAFA también lo presentó como «un joven que fue martirizado al ser baleado por las fuerzas de ocupación israelíes», sin mencionar los disparos que realizó, su pertenencia al ala militar de Hamás y su reciente liberación de prisión. [20] También en este caso, el obituario publicado por el ala militar de Hamás lo reconoció como un «combatiente de la yihad» y como uno de los agentes del movimiento, y lo mostró con una banda de Hamás en la cabeza.

