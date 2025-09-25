La agenda oculta de Hamás queda al descubierto: “Una especie de campos de concentración y barcos para evacuar judíos”

Meses antes del 7 de octubre, el investigador de Hamás Yehonatán Dajóaj-Haleví advirtió de “una masacre parecida a los disturbios de 1929”. Nadie atendió sus palabras • A dos años de la guerra, el exoficial de inteligencia habla de sus investigaciones en el Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos y Seguridad, de las señales que se pasaron por alto y del complot de la organización terrorista: “Planeó a quién matar y a quién dejar con vida”

En conversaciones que mantuvo el experimentado investigador de Hamás con ciudadanos preocupados, muchos meses antes del 7 de octubre, advirtió que el uso de las FDI en el marco de la protesta contra la reforma judicial y la amenaza de negarse a servir “erosionan por completo la capacidad disuasoria de las FDI e invitan a la guerra”. “Todos perderán”, escribió, “habrá una tragedia terrible, matanzas en pueblos judíos, como en los disturbios de 1929…” Hamás, evaluó —todo sobre la base de investigación y documentación de materiales originales hamasíes abiertos—, había cambiado su política: “Ya no hay respuestas militares impulsivas. Planifica una campaña minuciosamente, como Hezbolá, y prepara sorpresas estratégicas basándose en evaluaciones de situación”.

“Todo estaba sobre la mesa”, dice hoy, al cumplirse casi dos años de la guerra en la que Israel fue sorprendido, “no solo el conocido esquema de ‘Muro de Jericó’, que se presentó ante los jefes de inteligencia en mayo de 2022 y que se actualizó en agosto de 2023” —en ese esquema, la inteligencia de la División de Gaza trazó un escenario de irrupción masiva de Hamás en Israel, mediante 65 brechas en la valla y al amparo de un intenso fuego de cohetes—; “hubo muchas otras señales de advertencia. Una de ellas, diez días antes del ataque, fue un mensaje escalofriante que transmitió Mustafa al-Sawaf, uno de los altos cargos de Hamás, a los residentes del perímetro de Gaza. Les llamó a apresurarse a abandonar sus casas, porque ‘cuando llegue la promesa del Fin de los Días (nombre del plan del ataque de Hamás), vuestra marcha será más cercana de lo que estimáis’. Añadió: ‘Esta es la oportunidad. Aprovechadla antes de que sea tarde, y cuando ocurra, no servirán ni el arrepentimiento ni el quebranto del corazón, y vuestro final quedará en manos de los hijos de la tierra Palestina’”.

Dajóaj-Haleví, como se ha dicho, hombre de inteligencia en el pasado (que también desempeñó funciones de hasbará y planificación política en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Portavoz de las FDI, así como asesor para asuntos palestinos en la Administración Civil), reside en Toronto desde hace dos décadas. Allí se dedica a investigar el antisemitismo y la radicalidad ideológica en Canadá, y como investigador sénior en el Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos y Seguridad publica desde hace años estudios en profundidad en el ámbito palestino, muchos de ellos sobre Hamás, sus planes y movimientos.

Como oficial de inteligencia (hasta 2005), Dajóaj-Haleví fue de los pocos que sostenían entonces que “la violencia palestina y la Segunda Intifada no son producto de circunstancias políticas cambiantes, sino un acto planificado durante años, una fase en el programa por etapas ordenado que la OLP preconizaba y cuyo fin es la eliminación de Israel. El liderazgo palestino”, sostenía, “planifica de antemano lograr concesiones máximas en negociación, y después reanudar el enfrentamiento”. En 2004, como miembro de la División de Planificación Política del Ministerio de Asuntos Exteriores, escribió otra “opinión minoritaria”, en la que señalaba los defectos del plan de desconexión de Gaza y evaluaba que “un movimiento unilateral puede llevar al control de Hamás sobre la Franja”.

La conversación que mantuve con él no está desligada del pasado más lejano; no obstante, se centró principalmente en lo cercano, el presente y el futuro, desde el punto de vista de Hamás —la organización a la que sigue desde hace años—, y también en sus conclusiones como hombre de investigación, a partir de los materiales a los que ha estado expuesto. “Pero no como estadista ni como diseñador de políticas”, subrayó varias veces durante la entrevista.

—Hubo tantas señales de advertencia, ¿cómo sucedió de todos modos que nos sorprendieran?

“El sistema de inteligencia recibió una materia prima excelente, pero no construyó un plan de recolección cuya finalidad fuese buscar materiales relevantes para el plan de invasión de Hamás que se le había puesto delante. Había información de que pensaban irrumpir en decenas de lugares, pero el jefe de la AMAN, Aharón Jalivá, estimó —según su propio testimonio— que irrumpirían ‘hasta en seis lugares’. Otros minimizaron aún más, hablando de solo dos a cuatro lugares”.

—¿Cómo puede explicarse?

“No es sencillo. ¿Puede alguien, por ejemplo, explicar por qué Jalivá volvió a dormir a las tres y cuarto de la madrugada, aunque, según las publicaciones, su jefe de gabinete lo despertó con material significativo? Yo tengo una hipótesis, basada en una aparente evidencia, de que el jefe de la AMAN se veía más como un gerente general y menos como responsable de la apreciación de inteligencia. Miré hacia atrás. El propio Jalivá habla en ese espíritu. Tuvo, por ejemplo, una conferencia en el Instituto Gazit en diciembre de 2022, y allí más o menos dice esas cosas. Para él, la inteligencia hace el trabajo. Él solo gestiona. Una especie de subcontratación. Otra posibilidad, de la que no tengo conocimiento, pertenece al ámbito de las relaciones personales. No es razonable que el jefe del Estado Mayor no despierte al jefe de la AMAN por la noche cuando hay una situación así”, sin embargo Dajóaj-Haleví enfatiza: “No tengo información al respecto, es parte de mi intento de entender lo que pasó”. Y vuelve a lo que muchos otros dijeron: “No hubo traducción de la información de inteligencia al aspecto operativo, a una conciencia de disuasión y a la adecuación del despliegue militar frente a una amenaza de invasión de miles de terroristas de Hamás en decenas de focos”.

Dajóaj-Haleví no cree la afirmación de que el Shabak no tenía inteligencia humana en Gaza. “No me lo trago”, dice. “Es posible que no tuviera inteligencia humana conectada con los niveles superiores de Hamás, pero inteligencia humana sí tenía. Lo sabemos, porque Hamás publicó que desveló agentes del Shabak”.

—¿Y convirtió a algunos de ellos en agentes dobles?

“Un alto cargo de Hamás efectivamente publicó que así fue; que sus agentes dobles transmitieron a Israel información errónea que logró confundirnos y engañarnos. Según Hamás, supuestamente sembraron en nosotros información de que todo lo que hacían no era más que un ejercicio”.

—¿Cuál fue la parte de los trabajadores que laboraban en Israel en la inteligencia temprana que Hamás reunió sobre las localidades del perímetro?

“Existe un informe de Yaron Avraham, de boca del Shabak, sobre el interrogatorio de 3.000 trabajadores gazatíes que trabajaron en Israel antes de la masacre, respecto de los cuales se determinó que ‘no hay sospecha de recolección de inteligencia por su parte ni de su transmisión a Hamás’, pero ese informe contradice detenciones de residentes de Gaza que realizó el propio Shabak en 2022, tras aprovechar su permiso de trabajo para recoger información en Israel para Hamás e intentar perpetrar atentados terroristas por encargo de este. La historia de los 3.000 trabajadores tampoco cuadra con el hecho de que, durante años, Hamás aprovechó permisos de trabajo para activar agentes y terroristas tanto de Judea y Samaria como de Gaza. Es muy probable que actuara de forma similar también en los preparativos para el ataque del 7 de octubre”.

“Hamás, por diversas vías, logró convencer a Israel de que su liderazgo deseaba ante todo fortalecer su gobierno, desarrollar la Franja de Gaza, mejorar la situación económica allí y velar por el bienestar de los residentes. Como parte de esa maniobra de engaño evitó sumarse a rondas de enfrentamiento entre Israel y la Yihad Islámica, y creó la impresión de que la política del palo de Israel —amenaza de eliminar a altos cargos de Hamás— y la zanahoria —alivios económicos hacia la Franja— lograba su objetivo, lo contenía y lo disuadía de un enfrentamiento militar”.

—Además de la presentación “Muro de Jericó” y de las palabras de al-Sawaf, ¿hubo otras señales de advertencia que aquí en Israel se ignoraron?

“El 7 de octubre después de medianoche, seis horas antes del ataque, un canal de Telegram que crearon y gestionaron activistas de las Brigadas al-Qassam publicó ocho mensajes seguidos que indicaban intención de salir a un ataque de gran envergadura contra Israel tras la oración del alba. También estuvo el ejercicio anual de Hamás que simuló un ataque similar al que se ejecutó en la práctica… Y hubo algo más: un protocolo y resumen de una conversación entre un miembro del brazo militar de Hamás y un miembro de la Yihad Islámica. Allí presentan la postura del ejército israelí tal como la comprenden e interiorizan; una postura de las FDI que expresa oposición a una campaña terrestre en Gaza y la considera su último curso de acción, con un costo de 700 muertos. Señalan allí que aquella postura de las FDI es producto de un esfuerzo disuasorio de Hamás. El significado de las cosas es muy claro: Hamás entiende que nosotros somos los disuadidos, y no él. Y estos son solo algunos ejemplos destacados. Hay más”.

—¿Cuál es el origen del fallo de la inteligencia, según lo entiendes?

“La inteligencia no debe ocuparse de política, sino solo de inteligencia. De eso seguimos teniendo dificultades para destetarnos hasta hoy. La inteligencia debe ser profesional netamente, sin ningún sesgo. En la disputa política en Israel, si mañana el jefe de la División de Investigación dice que la meta de los palestinos es el regreso a los límites de Israel, de inmediato lo etiquetarán como derechista o izquierdista en base a sus afirmaciones. La inteligencia no es derecha ni izquierda, es inteligencia. Está prohibido conectarla a la política. En el momento en que la inteligencia pasa a ser socia en la fijación de políticas —es un error muy grave. Esta, en mi opinión, es una de las razones centrales del fiasco de 2023. No es incumbencia de la inteligencia decidir si la política es buena o no, si emplear trabajadores o no. Mi impresión es que no hubo inteligencia neta, sino inteligencia que participó en la formación de posturas. Si tomamos, por ejemplo, una cita de Amit Saar, jefe de la División de Investigación en AMAN, de diciembre de 2022 —dijo entonces: ‘Más allá de la disuasión, también generamos un costo de pérdida civil… Los ciudadanos de Gaza luchan por el derecho a trabajar en Israel, y tienen qué perder o ganar con la preservación de la calma’. Esa es una frase no de inteligencia. Es una frase de un diseñador de políticas”.

El temor a una conquista chií

—¿Seguimos aún atascados en la “concepción” que nos derribó entonces?

“‘Concepción’ no es una mala palabra. El desafío de la inteligencia es detectar el inicio del cambio en la política del enemigo y modificar en consecuencia la concepción; pero si la Dirección de Inteligencia considera que Hamás está disuadido, incluso después de que se recibieron numerosas indicaciones que cuestionaban esa percepción, hay un problema. Si Herzi Halevi y Kochavi como jefes del Estado Mayor, y Jalivá y Binder como jefes de la Dirección de Inteligencia, hasta hoy no han convertido a la sargento Vav de 8200 en heroína y modelo a seguir, y no alabaron su actuación —eso puede indicar que realmente no se extrajeron lecciones del fracaso de inteligencia”.

—¿Ese es el entremezclado de inteligencia profesional y política del que hablas?

“Exactamente. Existía la concepción de esforzarse por no llegar a un enfrentamiento con Gaza, porque nuestro frente principal es frente al Líbano e Irán. Había en esa concepción lógica. Hezbolá es, en efecto, decenas de veces más grande y fuerte que Hamás, y por supuesto también en cuanto a Irán en proceso de nuclearización. Solo que, por supuesto, eso no significa que haya que abandonar el frente de Gaza. Son dos cosas distintas. La intrusión de la fijación de políticas en las consideraciones de inteligencia se manifestó en el esfuerzo de la inteligencia por no contradecir la concepción de la política.

“No es que la inteligencia no contradijera a veces la postura del nivel político, pero hay que explicar cómo, en un evento así, la inteligencia insiste en que Hamás está disuadido cuando tiene en su poder el plan del ataque de Hamás de mayo de 2022, mientras Hamás se atribuye responsabilidad por atentados dentro de Israel y cuando Hamás se burla de Israel en sus publicaciones oficiales, que Israel es el disuadido y no él. El significado es que la inteligencia estuvo ciega durante más de un año, mientras Hamás se preparaba para la guerra”.

—Originalmente, el plan de Hamás era para una guerra más amplia. ¿Por qué, contrariamente a la planificación previa, Sinwar no coordinó el momento de su ataque con Hezbolá?

“En efecto, documentos capturados revelaron el plan de Hamás que fue aprobado por Hezbolá y, en principio, también por Irán. Allí está escrito así: ‘Escenario de una gran batalla estratégica. Nosotros (Hamás), junto con Hezbolá, las fuerzas de la resistencia y el Eje de Jerusalén en la región, nos enfrentaremos con toda nuestra fuerza y por sorpresa desde todos los frentes, con todas las fuerzas disponibles, con el objetivo de desmantelar el Estado de ocupación… rediseñar la región, sus regímenes… conducir al establecimiento de la gran revolución islámica en la región’. La planificación era que en ese evento participaran de diversas maneras Hezbolá, Yemen, Irak, Siria, los árabes de Israel, la gente del sector de Judea y Samaria —a la que atribuían y atribuyen significación incluso mayor que Gaza—, además de actividad desde la frontera jordana.

“Al final, Sinwar decidió iniciar un ataque sin coordinación con Hezbolá, suponiendo que todos los socios del frente de ‘unidad de frentes’ se sumarían de inmediato. Pero Hezbolá vaciló, lo que permitió a Israel ir desmantelando gradualmente el cerco militar que se había construido a su alrededor durante años. Tuvimos una especie de milagro. El exjefe del Estado Mayor Herzi Halevi fue citado diciendo que ‘si Hezbolá hubiese atacado el 7 de octubre, habría llegado a Haifa’. El significado de sus palabras es la ruina del Estado de Israel. El plan de Hamás hablaba de genocidio del pueblo judío en la Tierra de Israel. Planearon a quién matar y a quién dejar con vida. En la práctica, hablaron de una especie de campos de concentración, de barcos que vendrían a evacuar judíos”.

—¿Por qué renunció Sinwar a la coordinación?

“Sinwar forjó una alianza con una coalición chií que incluía a Irán, Hezbolá y milicias chiíes de otros países. Estimo que Sinwar temía que el liderazgo de la operación militar de ‘liberación de Palestina y Al-Aqsa’ recayera en el frente chií, que es varias veces más fuerte que Hamás. El significado de ello, a su juicio, es reemplazar la ‘ocupación judía de Palestina’ por una ‘ocupación chií de Palestina’, y que el destino de los musulmanes suníes, incluido Hamás, no sería distinto al de los musulmanes suníes en países y zonas bajo control chií en Oriente Medio.

“Fíjate: el 14 de abril de 2023 Yahya Sinwar pronuncia un discurso muy inusual, en el que da amplio espacio al chiismo y elogia a Irán y a Hezbolá de forma llamativa. En ese mismo acto permite incluso al entonces presidente iraní, Raisi, pronunciar palabras por video. Pero el 7 de octubre, en el discurso de guerra de Mohamad Deif, apenas se menciona a Irán y a Hezbolá. ¿Cuál es el sentido de esa brecha? Ese desfase significa que, con todos los respetos a los amigos, ¡esta es una campaña palestina! No una campaña de los chiíes. Ismail Haniyeh expresó esa concepción en los primeros días de la guerra, cuando enfatizó que la ejecución y la planificación de ‘Diluvio de Al-Aqsa’ fueron palestinas”.

—¿Por qué hizo eso?

Dajóaj-Haleví recuerda cómo escuchó el primer discurso de Nasrala en octubre de 2023. “Lo traduje palabra por palabra, y también él dijo: ‘Es una decisión palestina’. Habla con cortesía, pero se oye en la entonación de sus palabras la ira contenida hacia Sinwar, como si quisiera decir: ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué abriste una guerra sin coordinar? Era una alianza entre un factor suní pequeño y muchos factores chiíes, con poder nuclear potencial. Sinwar veía en Irán y sus satélites solo al ‘asno del Mesías’. Si hubiese coordinado, serían mucho más que ‘asno’. Quería exclusividad y liderazgo de la cuestión palestina”.

—Hoy, cuando parte del mundo nos crucifica y nos calumnia, ¿cuánta validez fáctica tiene la expresión ‘Hamás es Gaza, y Gaza en sus habitantes es Hamás’?

“En el plano fáctico —Hamás gobernó la Franja sin cortapisas. Su consigna era ‘construimos la generación de la liberación de Palestina’. Todos sus sistemas de gobierno fueron movilizados a ese objetivo, incluida la educación, cuya finalidad era y sigue siendo inculcar una indoctrinación islámica en la generación joven y prepararla para unirse como combatientes a las Brigadas al-Qassam. Hamás infundió en el público la sensación de que no tardaría el día y los residentes volverían a sus ‘hogares’ en Palestina. La campaña de las ‘Marchas del Retorno’ desde 2018 en adelante evidenció la plena identificación de los residentes de Gaza con Hamás y las demás organizaciones que fueron socias en la sala de operaciones conjunta. Cientos de miles de residentes de Gaza participaron en esas marchas. La alegría en toda la Franja tras la masacre y el traslado de los secuestrados a Gaza fue otro indicio de que Hamás es Gaza, y Gaza es Hamás”.

—Cuando hoy se informa que Hamás, en el marco de la negociación con Israel, está dispuesto a renunciar al gobierno en Gaza —¿se puede creer?

“Hamás está dispuesto a lo que se denomina ‘gobierno de expertos’, pero sin desmantelar su poder militar, lo que garantiza que controlará ese gobierno de expertos. Eso no puede llamarse ‘renuncia al gobierno en Gaza’. Hamás desea hoy mucho un alto el fuego permanente que dé la señal para celebraciones de ‘victoria sobre Israel’, para reconstruir el gobierno de Hamás y para rehabilitar su brazo militar. Las pérdidas pesadas de Hamás son, a su juicio, parte del ethos nacional de sacrificio y un precio digno en la campaña por la ‘liberación de Palestina y los lugares sagrados del islam’”.

—De tu conocimiento de Hamás, ¿dónde es realmente vulnerable? O dicho de otro modo, ¿qué le afecta más y lo moverá de sus posturas rígidas respecto a los secuestrados?

“El factor influyente central es el grado de libertad de acción política y militar de Israel, apoyado en el respaldo estadounidense e internacional, y la resiliencia nacional en Israel. Las medidas punitivas que países occidentales adoptan contra Israel, incluido el reconocimiento de un Estado palestino, endurecen la postura de Hamás sobre las condiciones del alto el fuego y la liberación de los secuestrados. Hamás aspiró y aspira a llegar a un alto el fuego en sus términos, que incluirán el cese de la ‘colonización’ y de la actividad israelí en Jerusalén oriental, para capitalizar logros y luego prepararse para un nuevo ataque contra nosotros”.

—¿Cuál fue la parte de Catar en los preparativos para el 7 de octubre? ¿Cómo sucedió que no nos percatamos de su contribución significativa al fortalecimiento militar de Hamás?

“Hay no pocos documentos que revelan una relación muy estrecha entre la cúpula de Hamás y Catar. Hay también evidencias —aparecen en mi investigación publicada por el Centro de Jerusalén— de que Hamás aprovechó la ayuda catarí para fines militares, por ejemplo a través de su control del gobierno, al que Catar transfería supuestamente solo ‘ayuda civil’. Eso se hacía, entre otras cosas, mediante el Ministerio de Asuntos Sociales en la Franja de Gaza. De palabras de Khaled Mashal se aprende que controlaban los ministerios. Mahmoud al-Zahar, uno de los pilares de Hamás, dijo explícitamente que no había restricciones a la ayuda catarí, que estaba bajo control de Hamás. Hay también testimonio de un alto cargo en las Brigadas al-Qassam que enseña el vínculo entre el sistema civil en Gaza y su uso en beneficio de las necesidades militares. Pero el dinero catarí era solo parte del dinero que entraba en Gaza y que ayudó a construir el brazo militar de Hamás. Recibieron fondos de todo el mundo, también de UNRWA. Gran parte llegó en efectivo, en dólares”.

—La cuestión es: ¿el plan de Hamás era conocido por Catar?

“Era conocido por muchos, también por Catar. Catar sabía que Hamás quería destruir a Israel. El plan de la ‘Operación Fin de los Días’ estaba a su vista. Catar sabía también que Hamás aspiraba a cambiar el rostro de Oriente Medio. Catar apoyó a Hamás aunque el plan de Hamás era derrocar los regímenes de Jordania, Egipto y Arabia Saudita, y aunque Hamás hablaba de establecer la gran revolución islámica”.

—¿Y Estados Unidos, cuyos vínculos con Catar son estrechos, no era consciente?

“Catar engañó a EE.UU. cuando afirmó que se distanció de Hamás; el primer ministro catarí, Mohamed Al-Thani, sostuvo que la oficina de Hamás se abrió en Doha, capital de Catar, a raíz de una solicitud estadounidense a Catar para desarrollar canales de comunicación con Hamás, similar a los canales con el Talibán afgano. Según Al-Thani, la existencia de una oficina de Hamás en Catar tenía como objetivo promover la paz…”

La planificación: en tiempos de Bennett-Lapid

“Los documentos incautados por las FDI en la Franja de Gaza”, dice Dajóaj-Haleví, “contradicen por supuesto las palabras del primer ministro catarí, que minimizó el significado de los vínculos entre Catar y Hamás, y prefirió describirlos como la acogida de una oficina de Hamás y el mantenimiento de conversaciones con altos cargos de la organización con fines de promover la paz, sin adoptar las posiciones de Hamás ni apoyarlas. Los documentos incautados enseñan, entre otras cosas, una relación muy cercana entre altos cargos de Hamás y la cúspide del poder en Catar, que se manifestó también en reuniones secretas y en ayuda financiera directa a Hamás”.

—En los últimos meses volvemos a ser testigos de amenazas de negarse a servir por parte de opositores al gobierno, como si no hubiera sido 7 de octubre…

“Aclarémoslo: la decisión estratégica de Hamás de salir a un ataque coordinado con el frente de ‘unidad de escenarios’ no estuvo vinculada a la identidad política del gobierno en Israel. El plan operativo se completó durante el gobierno de Bennett-Lapid y estaba destinado a ponerse en marcha durante su mandato. La llegada del gobierno de derecha fue percibida como un desarrollo positivo para Hamás, en la estimación de que la crisis política interna debilitaría a Israel, en paralelo a un entorno internacional más hostil hacia el gobierno”.

—¿Hasta qué punto fue la fenomenología de la negativa a servir un factor central en las decisiones de Hamás?

“Bassem Naim, de la alta dirección de Hamás, testificó que Yahya Sinwar siguió de cerca la crisis interna en Israel, incluida la fisura en las FDI, en el sistema de seguridad y en la calle israelí, y ordenó encontrar el momento adecuado para un ataque que ayudara a derribar a Israel. El Centro Meir Amit publicó un documento, un informe de la inteligencia militar de Hamás, que se puso sobre la mesa de Sinwar el 25 de junio de 2023. Hay allí un resumen de todas las manifestaciones que Hamás identificó o interpretó como ‘negativa a servir’ en las FDI; desde ex como Ehud Barak y compañía; oficiales superiores; también los ‘Hermanos de Armas’. Lo traduje palabra por palabra. Da una idea del nivel de detalle al que bajaron.

“El punto importante en el documento que publicó el Centro Meir Amit es que, para ellos, en ese momento, no era correcto entrar en un enfrentamiento militar con Israel; que había que dejar que los procesos de fractura y negativa a servir maduraran y se profundizaran aún más. El significado es que los palestinos recopilaron información a lo largo de todo el camino, y la imagen que se formó ante ellos fue que existía una afectación en la aptitud de las FDI, sobre todo en sus formaciones vitales de la Fuerza Aérea y la inteligencia. Estimo que eso influyó en el momento en que Sinwar eligió atacar. También estimo que siguen hasta hoy documentando declaraciones y fenómenos de ese tipo. Cuentan con la presión sobre el tema de los secuestrados y con la negativa a servir para fortalecer el frente interno en Israel que empuje al gobierno a detener la guerra. Su objetivo es quebrar la moral en Israel”.

—¿Puede volver a ocurrir un evento similar al del 7 de octubre?

“Desde el punto de vista de Hamás —por supuesto que sí. Su motivación de ‘liberar Palestina’ existe y no se ha debilitado. La guerra no es percibida por él como un fracaso ni como un error estratégico. Israel, incluso después del 7 de octubre, es visto por Hamás como un actor débil al que se le puede doblegar. Quieren un alto el fuego para abrir celebraciones de victoria. Para ellos, el 7 de octubre es solo el comienzo”.

En este contexto, Dajóaj-Haleví propone prestar atención al sector de Judea y Samaria: “Desde la perspectiva de Hamás, es un frente que, por sus ventajas geográficas, es más importante que el frente de Gaza. Existe un consenso palestino según el cual ‘el derecho de retorno a Palestina’ es sagrado y no se cancela jamás. La traducción práctica de esa concepción se manifiesta en la preparación de las organizaciones terroristas en Judea y Samaria para realizar ataques contra asentamientos y localidades de la Línea de Costura. El canal de Telegram ‘Brigadas al-Aqsa — Cisjordania’ publicó una instrucción al público palestino de atacar a judíos y los llamó: ‘Oh (nuestro) querido pueblo en Cisjordania. Estad preparados. Abrid fuego contra ellos. Quemadlos, degolladlos’. El 7 de octubre, en ojos de Hamás, es solo el principio.”