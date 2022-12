Judíos iraquíes hablan de su vuelo hacia la libertad en una conmemoración en Londres

Enlace Judío México- por Lyn Julius

En la conmemoración del plan de partición de Palestina de la ONU, el 30 de noviembre se reunieron en Londres judíos iraquíes en un panel presidido por la autora de este artículo publicado por The Jerusalem Post, Lyn Julius. La comunidad judía de Irak fue una de las tantas del mundo árabe que fueron expulsadas con el surgimiento del Estado de Israel. En la foto: la gran sinagoga de Bagdad.

Era una noche oscura y tormentosa cuando los cinco miembros de la familia de Sabah Zubaida salieron de un taxi en un pueblo kurdo. “¿Qué hacen aquí?” preguntó un peshmerga (luchador kurdo) con una linterna.

“Somos judíos tratando de escapar”, fue la respuesta. “Nada programado para esta noche”, dijo el combatiente. “Nadie ha venido por aquí desde septiembre”.

Más tarde, reapareció el combatiente con tres mulas para cinco judíos. A las damas se les concedió el privilegio de un paseo en mula, mientras que los hombres chapoteaban a pie por el barro. Luego, el grupo quedó atrapado en una lluvia de balas y tuvo que retroceder.

Pasaron tres noches hasta que los peshmergas pudieron sacar a sus inesperados visitantes del enclave kurdo hacia Irán. Por fin, los fugitivos vieron una simple barrera que marcaba el paso fronterizo: habían llegado a la libertad.

Los últimos judíos abandonan Irak

Corría el año 1970. Se había firmado un alto el fuego entre el gobierno iraquí y los combatientes kurdos. Israel, los kurdos e Irán llegaron a un acuerdo para permitir pasar a judíos desesperados de contrabando a Irak. Bajo el gobierno del Shah, Irán era amigo de Israel.

Mujeres judias en Kurdistan.

Zubaida se reasienta en Londres. Fue uno de los casi 2.000 judíos que realizaron el peligroso viaje a través del montañoso Kurdistán entre 1970 y 1971. Partieron con una maleta en medio de la noche, como si fueran de vacaciones, saliendo de sus casas en Bagdad por última vez.

Edwin Shuker, ahora vicepresidente de la Junta de Diputados de judíos británicos, estaba en un grupo de 22 judíos hacinados en una camioneta kurda. Entonces, a los 16 años, hervía de frustración mientras miraba hacia el valle de la muerte al extraño camión que se había desplomado.

Un grupo de 136 judíos que escapaban ilegalmente fueron detenidos y encarcelados durante 17 días hasta que fueron liberados. El abogado judío que les arregló la fianza fue secuestrado un año después. Otros judíos fueron arrestados y liberados sin motivo alguno. Saeed Herdoon fue confinado con otros dos a una celda de seis pies por seis pies. El baño estaba alfombrado con excrementos humanos. Herdoon fue uno de los afortunados: más de 40 judíos murieron torturados o desaparecieron sin dejar rastro.

Las condiciones empeoran después de 1967

Las condiciones para la comunidad judía remanente de 3.000 (más del 90% de la comunidad de 150.000 miembros había huido a Israel en 1950) empeoraron dramáticamente después de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. El régimen baazista se vengó prohibiendo la salida de judíos, expulsándolos de trabajos, clubes y universidades y congelando cuentas bancarias. Les cortaron el teléfono. Hoy viven sólo tres en Irak. Los últimos judíos habían elegido quedarse en lugar de mudarse a Israel. Sin embargo, fueron chivos expiatorios como una “quinta columna” sionista.

La comunidad se hundió hasta el fondo el 27 de enero de 1969, cuando fueron ejecutados nueve judíos entre 15 personas por cargos fabricados de espiar para Israel. Medio millón de iraquíes vinieron a cantar, bailar y hacer un picnic bajo los cadáveres colgados en la Plaza de la Liberación de Bagdad. Los compañeros de clase de Nadia Nathan aullaron de alegría ante la espeluznante visión. “No podía creer que la gente pudiera comportarse de una manera tan salvaje”, dice ella.

Zubaida, Shuker, Nathan y Herdoon contaron sus historias en un cortometraje encargado por Harif, la Asociación de judíos de Medio Oriente y África del Norte del Reino Unido, basado en entrevistas realizadas por Sephardi Voices UK. La película se proyectó el 30 de noviembre en el Centro Comunitario Judío JW3 en presencia de líderes comunitarios y diplomáticos. En Israel, y en todo el mundo, se están llevando a cabo docenas de conmemoraciones y se inauguró una exhibición especial sobre la “nakba judía” en la ONU en Nueva York.

En Londres, se eligió el tema “Los últimos judíos de Irak” para conmemorar los 55 años desde que los judíos sufrieron las repercusiones de la Guerra de los Seis Días, el último capítulo de una historia judía milenaria. Estallaron disturbios en Túnez, los judíos fueron asesinados en Libia y Adén, y cientos de hombres judíos fueron encarcelados en Egipto como “prisioneros de guerra israelíes”.

Tras décadas de silencio, los últimos judíos del mundo árabe están hablando.

No eran sionistas, pero fueron perseguidos por los regímenes árabes por ser judíos. Fueron expulsados ​​por el antisemitismo, pero con demasiada frecuencia este simple hecho es ignorado, “entendido” o minimizado, o se culpó a Israel de la difícil situación de los judíos por arruinar la mítica “coexistencia pacífica” entre árabes y judíos.

Una ley de la Knéset de 2014 designó el 30 de noviembre para recordar simbólicamente el día posterior a la aprobación del plan de partición de Palestina de la ONU de 1947, cuando estallaron disturbios antijudíos en varios países árabes, provocando el éxodo de 850.000 judíos.

Disturbios contra judíos en Irak

La conmemoración destaca la necesidad de lograr el reconocimiento internacional de su sufrimiento. Pero no es suficiente. Una encuesta realizada a principios de este año en Israel encontró que solo el 14% de los israelíes, donde los refugiados de países árabes y sus descendientes forman la mayoría, habían aprendido algo sobre la historia o el patrimonio de los judíos mizrahíes en la escuela; el 89% nunca había oído hablar de la conmemoración anual del 30 de noviembre.

Si los israelíes son tan ignorantes, cuánto más lo es la diáspora mayoritaria ashkenazi. La clave tiene que ser la educación. La historia de los judíos de los países árabes debe entretejerse en la historia del pueblo judío e incluirse en todos los planes de estudio de las escuelas judías.

Se debe preservar la memoria de las comunidades que precedieron al Islam en 1.000 años, se deben reconocer las injusticias y los abusos de los derechos humanos sin distorsiones ni ofuscaciones, y se deben reparar las propiedades perdidas.

La escritora es cofundadora de Harif, la Asociación de Judíos del Medio Oriente y el Norte de África del Reino Unido. Es autora de Uprooted: How 3,000 years of Jewish Civilization in the Arab World Vanished Overnight. (Cómo desaparecieron 3.000 años de Civilización Judía en el Mundo Árabe de la noche a la mañana)