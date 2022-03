Jorge Cohen: “La tranquilidad se rompió el 17 de marzo del 92”

Momarandu.com, Corrientes

“El ataque fue a personas comunes, como somos nosotros, como son ustedes”, expresa entrevistado por momarandu.com Jorge Cohen, víctima y sobreviviente del atentado y ex jefe de prensa de la Embajada de Israel, a días del trigésimo aniversario del ataque. Cohen dio su testimonio esta mañana en uno de los actos programados por el Congreso Judío Latinoamericano en los 30 años del Atentado a la Embajada de Israel, donde se encuentra representado a Uruguay, Gabriela Fridmanas, Directora del CCIU. En la foto, Claudio Epelman (Director de CJL), Jack Terpins (Presidente de CJL) y Jorge Cohen.

El 17 de marzo de 1992, un ataque terrorista a la Embajada de la República de Israel en Argentina destruyó completamente la sede de la embajada y del Consulado. A las 14.45 de la tarde, un furgón conducido por un terrorista suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio.

El ataque causó 29 muertos y 242 heridos.

El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar a ningún sospechoso y sin que hasta 2022 se haya elevado la causa a juicio.

A días del trigésimo aniversario del fatídico hecho, Jorge Cohen, sobreviviente del atentado y ex jefe de prensa de la Embajada de Israel, habló con momarandu.com sobre su experiencia en torno a lo vivido aquel trágico día y la actualidad de los reclamos de justicia aún sin resolver.

“Mi impresión, la primera cosa que quiero decir es que fue un ataque contra nuestro país, como lo fue el de la AMIA y en este caso fue un ataque contra una embajada extranjera, no solo contra la comunidad judía, fue un ataque contra una embajada de un país extranjero, digamos, donde vive una sociedad en el que vive una comunidad judía, pero no todos son judíos”, expresó.

“Mi percepción, para usar ese término, es que quizás en el tema de la AMIA fue mucha más notoria la percepción de que fue contra la Argentina, porque la AMIA amia es una institución argentina formada por argentinos de cuatro cinco generaciones, es ua institución que tiene acción mutual entre nosotros, para todos, sean judíos o no judíos, en cambio, en el caso de la embajada la percepción, me parece que fue menor en lo inmediato por ser de otro país”, sostuvo.

UN ATENTADO “CONTRA LA ARGENTINA”

Cohen, además, subrayó que el atentado no fue contra un objetivo hostil, sino contra personas comunes, y remarcó que el ataque fue perpetrado para marcar posición contra la Argentina.

“Con el paso de los años y teniendo en cuenta los atentados, se fue tomando conciencia de que fue, efectivamente, un ataque a la Argentina. porque se marca que, según mi concepto, los atentados que han cerrado el siglo veinte en nuestro país. Mi percepción es que se fue tomando conciencia, más en el tema de la AMIA que en el tema de la embajada”, afirmó.

Actualmente, el sitio en el que se encontraba la embajada de Israel ha sido preservado como un sitio para la memoria. Allí se ha conservado una parte del muro original de la embajada; los nombres de los fallecidos han sido colocados en una placa y se plantaron árboles de Tilo, cada uno de ellos como un homenaje a las víctimas fallecidas.

“Sí me costó volver a la esquina esta que había sido derruida, digamos que me costó volver, lo hice algunos meses después, no fue de inmediato, ahora no me acuerdo si fue para una nota de la Revista Gente o para una entrevista para el programa de Lanata, una de las dos fue, que me senté en la escalinata y vi el páramo donde antes había una casona donde nosotros trabajamos, porque la embajada no era un edificio de oficinas, era una casona que fue un comité particular en la década del veinte hace cien años y en el cincuenta pasó a ser la delegación israelí, es decir, nosotros trabajamos en lo que era una casa de familia,. en un petit hotel”, compartió Cohen.

“Era un barrio bastante tranquilo, en cuanto a tránsito y peatones, y yo creo que lo sigue siendo, y la tranquilidad se rompió el 17 de marzo del 92”, recordó.

“El ataque fue a personas comunes, como somos nosotros, como son ustedes, personas comunes que salen, tienen familia, van a la cancha, al supermercado, ese fue el centro del ataque, todos estábamos trabajando, no hacíamos más que trabajar allí. Cuando volví tuve una sensación muy rara, ya no quedaba nada. el edificio había sido volado. Después ya me animé a volver más seguido, y ahora, cada vez que paso voy. Pero si, cada vez que entro a la plaza, hay una plaza, y cada vez que entro a la plaza tengo una sensación extraña, y es raro”, sostuvo.

“Cada una de las personas que murieron en el atentado tenían su proyecto de vida. Y nosotros si hablamos números, la cantidad de muertos, si le ponemos nombres y apellidos, quizás entendamos mejor esta tragedia, este atentado”, expresó.

INVESTIGACIÓN

La investigación del caso correspondió a la Corte Suprema debido a que los artículos 116 y 117 de la Constitución Argentina establecen la “competencia originaria” de ese tribunal cuando se trata de asuntos relacionados a embajadores, ministros y cónsules extranjeros.

Hasta la fecha, los familiares de las víctimas siguen solicitando el esclarecimiento del atentado y clamando por verdad y justicia.

“Hoy no hay detenidos, no hay acusados, no hay responsables. Evidentemente acá hay una deuda que tiene el Estado y que tiene la Justicia, no solo con nosotros sino con la sociedad. Y es una deuda que tiene treinta años, y es una deuda que parece que va a ser eterna, pero por ahora no hay ningún resultado. No sé si fue falta de capacidad o no se quiso, Pero lo cierto es que seguimos sin justicia, y los responsables siguen caminando por la calle, quizás entre nosotros”, expresó el sobreviviente.