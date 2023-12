Januca 4ª nota La rebelión macabea

Por la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

Hoy, la Esc. Esther Mostovich nos deja su cuarta nota de la serie sobre Jánuca 2023, que en esta oportunidad se titula “La rebelión macabea”. ¡JAG JANUCA SAMEAJ!

Año 167 a.e.c. ¿Quién en Judea puede animarse a luchar contra el ejército griego? Razonablemente, nadie. Pero en la aldea de Modiín vive un anciano agricultor que se llama Matatías, de la familia Hasmonea o Macabea, Los oficiales griegos quieren obligarlo a que se arrodille y adore la imagen de Antíoco Epifanes. Muchos de ustedes deben haber escuchado este episodio. Hay momentos en que un líder puede cambiar la historia de su pueblo. ¿Qué hace ese anciano? Decide solo y sin dudar: libertad o muerte, para él y quienes lo sigan. Mata a esos oficiales griegos y sus soldados.

¿Qué sucede con los habitantes de la aldea de Modiín? Matatías, sus cinco hijos, Iojanan, Shimon, Iehuda, Eleazar y Jonathan y todos los judíos de Modiín tienen que huir, porque en cuanto los griegos se enteren de lo sucedido, vendrán a matar a todos los habitantes. A los aldeanos no les gusta pero no tienen más remedio que convertirse en guerrilleros. Se deslizan por la noche en los campamentos de soldados griegos mientras éstos duermen. Degüellan a los soldados griegos. Roban las armas y la comida que encuentran. Esa es la forma de luchar en esos tiempos.

La historia griega y los relatos del Talmud (1) cuentan que los macabeos van entrando en todas las aldeas judías. ¿Qué hacen? Obligan a las parejas que viven juntas a casarse por jupá con el rito hebreo, a los varones a circuncidarse, tengan la edad que tengan. Aunque no les guste, todos los aldeanos tienen que unirse a los guerrilleros judíos. ¿Acaso los macabeos son amados por la población hebrea? En general, no. Los macabeos los han arrastrado a ir contra la corriente, en una guerra que no querían.

Matatías el macabeo hace historia que llega hasta hoy. Los griegos se burlan de los hebreos que insisten en conservar la santidad del Shabat. Los griegos encierran en una cueva a unos mil judíos durante un Shabat y luego incendian la cueva. Los judíos prefieren morir quemados vivos para no violar el día dedicado al Señor. Después de esto, Matatías el macabeo dicta una ordenanza: “la vida está antes de la observancia del Shabat”. Ordena luchar en Shabat si el enemigo ataca. Más adelante, los rabíes del Talmud elaboran, a partir de esta ordenanza de Matatías, la halajá (jurisprudencia) que sigue vigente hasta hoy: “los mandamientos de la Biblia se han dado para vivir por ellos y no para morir por ellos”. Para defender la vida se dejan de lado la observancia del Shabat y de casi todos los mandamientos. (2) No todos, hay tres mandamientos que no se admite violar, aunque al judío pierda la vida por ello: La prohibición de idolatría, de incesto y de asesinato. Esta halajá (jurisprudencia, ley rabínica) sigue vigente en todo el mundo judío actualmente.

En el año 164 a.e.c. los macabeos, bajo el comando de Iehuda, vencen a los griegos seléucidas y entran al Templo de Jerusalem. Los macabeos deciden celebrar su victoria, no con desfiles militares, como era la usanza griega, sino con una fiesta de Janucá (inauguración), del Templo de Jerusalem. Iehuda el Macabeo fija, para reinaugurar el Templo, el 25 del mes de Kislev, el aniversario de la fecha del decreto seléucida que prohibió a los judíos la práctica de la Ley hebrea.

Reconstruir el Templo demora unos dos meses. Los candelabros de oro ya no están, los griegos se los han robado. ¿Cómo fabrican cada “menorá”, (candelabro de siete velas para las ceremonias del culto)? Dice un midrash en el Talmud que los oficiales del ejército macabeo entregan para ello, sus lanzas de hierro. Los artesanos recubren esas lanzas con láminas de zinc y las armas de guerra se convierten así en candelabros para dar luz en tiempos de Paz. En recuerdo de estos materiales toscos usados en ese momento, las “janukiot” (los candelabros de nueve velas con que se celebra Januca), no se hacen de oro sino de materiales sencillos, como plata, alpaca, bronce, madera o lata.

Y ¿cuáles son los milagros de Janucá? Los veremos en la próxima nota.

(1) Talmud .Compilación escrita de la jurisprudencia hebrea ,

(2) Talmud, Tratado Sanhedrín, ( tribunales) folio 74 a .