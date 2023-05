Jabad en Arabia Saudita. ¿Quién lo imaginaría?

Ynet Español

Al tiempo que mejoran los lazos israelíes con el reino saudita, llegan más imigrantes y turistas judíos. Aunque todavía resta ver una normalización completa entre Israel y Arabia Saudita, están brotando signos de buenas relaciones, incluido el establecimiento del primer centro de Jabad.

Además de abrir los cielos saudíes a todas las aeronaves, incluidas las israelíes, Arabia Saudita está implementando reformas cada vez más liberales, y los judíos de todo el mundo están empezando a sentirse cómodos visitando el reino musulmán.

El aumento en las llegadas de judíos aumentó la demanda de un centro de Jabad, y el rabino Yaakov Israel Herzog dio un paso adelante por la causa. “Hace varios años estuve observando lo que estaba sucediendo en el reino saudí, en la nueva ciudad que están desarrollando, Neom, y también muchos proyectos relacionados con el turismo y la economía”, delineó el rabino Herzog. “Vi que el lugar estaba prosperando tremendamente, y es mucho más fácil en los últimos cinco años llegar como turista”, señaló.

“Vi a muchas personas que comenzaban a llegar allí, y muchos judíos de los Estados Unidos, de Europa y lugares similares que venían a trabajar”, continuó. “Decidí venir a verlo de cerca… Voluntariamente decidí que necesitaba comenzar a estar allí para todos aquellos judíos que vienen a vivir o visitar”, agregó.

Desde que abrió oficialmente el centro de Jabad, hace aproximadamente un año, el rabino Herzog dijo que cientos de turistas han hecho una visita. Dice que a pesar de la falta de normalización diplomática entre Israel y Arabia Saudita, las relaciones con israelíes y judíos dentro del país son muy buenas.

“Cuando ves el trato que reciben los judíos en el reino, de respeto y aprecio, y ves que me permiten hacer lo que hago, creo que eso habla por sí mismo. No está relacionado con un acuerdo con Israel”, dijo. “Los judíos vivían junto a los musulmanes en todos los países musulmanes del mundo, y no hay razón para que no funcione en Arabia Saudita”, agregó.

Además de ser el hogar de dos de las ciudades más sagradas del Islam, La Meca y Medina, el rabino afirma que “hay muchas áreas que son increíbles para el turismo”. “En el norte, hay un área desde donde se pueden ver las maravillas de la naturaleza y las hermosas vistas, y hay mucho más que ver en el reino”, añadió el rabino Herzog.

Herzog nació en los Estados Unidos en 1976 e hizo aliá en 1988. Fue a la yeshivá, se alistó en las FDI y continuó sirviendo en las reservas, y ahora trabaja en la exportación de tecnología agrícola. El rabino afirma que planea mudarse a Arabia Saudita y traer a su esposa y ocho hijos con él. “Ellos nos respetan y nosotros los respetamos”, dijo.