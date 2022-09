Israel y Emiratos celebran el aniversario de los Acuerdos de Abraham con importantes convenios

El Correo del Golfo

Israel y Emiratos Árabes Unidos celebran el segundo aniversario de los Acuerdos de Abraham firmados en septiembre de 2020, que establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países, en el contexto de una serie de convenios bilaterales, de alto nivel, visitas y aumento del comercio y del turismo, según un alto diplomático israelí.

“Llegué aquí hace diez meses y medio como el primer embajador israelí en EAU y desde entonces hemos tenido dos visitas de nuestro presidente, dos visitas de nuestro primer ministro, alrededor de 20 visitas de nuestros ministros a Emiratos y se firmaron 20 acuerdos, incluido el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA)”, declaró este miércoles Amir Hayek, quien asumió el cargo de enviado en octubre de 2021, a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM).

“Estamos viendo grandes resultados. Podemos estar orgullosos de los resultados en comercio, turismo e inversiones; y estamos apenas al principio”, afirmó en una entrevista exclusiva en la Embajada de Israel en Abu Dhabi.

Al revelar que aproximadamente 450.000 turistas israelíes visitaron Emiratos Árabes durante los últimos dos años, Hayek afirmó que el turismo es una de las herramientas más importantes en las relaciones bilaterales, ya que fortalece los lazos entre personas.

Al describir las interacciones entre Israel y EAU, el diplomático señaló que “creo que es como un bebé, que ya tiene dos años, puede hablar tres idiomas y correr un maratón. Lo diré una y otra vez, esto es un maratón. No es una carrera de 200 metros. Vinimos a construir un terreno sólido, relaciones sólidas, traer resultados y tenemos que tener mucho, mucho éxito”.

Hayek expresó su esperanza de que tal éxito atraiga a otros países de la región “a sentarse a la mesa” . El acuerdo negociado por Estados Unidos entre Emiratos Árabes e Israel el 15 de septiembre de 2020 ya ha allanado el camino para que Israel establezca relaciones diplomáticas con otras tres naciones árabes: Bahréin, Marruecos y Sudán. Los Acuerdos de Abraham representan “un estado de ánimo” de cooperación y de un nuevo Medio Oriente que ofrece un futuro mejor para los niños de la región, enfatizó el enviado.

Por su parte, La Expo 2020 Dubai ayudó a consolidar aún más los lazos bilaterales, dijo el embajador. “La Expo fue un imán que atrajo a mucha gente a Dubai. Y cuando vinieron, no solo vieron la Expo, también vieron EAU. La Expo vendió el poder de EAU, la belleza de EAU y la tolerancia de EAU para nosotros los israelíes. Me gustaría felicitar a los líderes emiratíes, a la gestión emiratí de la Expo, que fue uno de los mejores eventos que he visto”.

Hablando sobre el Grupo I2U2 compuesto por Emiratos Árabes, EEUU, India e Israel, que lanzó dos proyectos importantes sobre corredores alimentarios y energía verde, Hayek dijo que es solo el comienzo. “Tenemos una lista larga y lo haremos. Porque la economía la moverá”. La viabilidad económica de tales proyectos y la determinación de los líderes de las cuatro naciones los “impulsará hacia adelante”, agregó.

Cooperación en tecnología climática

Sobre la cooperación bilateral en la acción climática global y regional a raíz de dos próximos eventos globales: COP27 [la 27 sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)] en El Cairo en noviembre de 2022, y la COP 28 en Emiratos en 2023, el enviado dijo que las industrias en ambos países pueden trabajar juntas para controlar el cambio climático.

“Les digo a todos en Israel que a Emiratos les gustaría cooperar con empresas israelíes bajo el título de impacto. Cuando hablo de impacto, me refiero a todas las industrias que pueden tener un impacto aquí en este país. Pueden tener impacto en la región y en todo el mundo, uno de ellos es el medio ambiente”.

Explicó que la cooperación bilateral en food-tech, agrotecnología, energías renovables, agua, educación, salud, especialmente telemedicina, puede hacer un mundo mejor. “Cooperaremos para eso”.