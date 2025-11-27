Israel utiliza IA para decodificar manuscritos judíos milenarios

Al entrenar modelos de IA para leer y transcribir textos antiguos, los investigadores pueden acceder y analizar colecciones enteras más rápidamente, buscar nombres y unir fragmentos en textos completos.

Los investigadores en Israel esperan abrir nuevos descubrimientos sobre la historia judía al colocar una base de datos digital de miles de manuscritos que abarcan un milenio en una nueva herramienta de transcripción de textos utilizando inteligencia artificial.

La Geniza de El Cairo, la colección de documentos judíos medievales más grande del mundo , ha sido estudiada por académicos durante más de un siglo, pero sólo una fracción de los más de 400.000 documentos de la colección han sido examinados en su totalidad.

Aunque toda la Geniza ha sido digitalizada y puesta a disposición en línea en forma de imágenes, gran parte del material permanece sin catalogar, muchos son fragmentos de textos más largos y solo alrededor del 10% existe en forma escrita.

Al entrenar un modelo de IA para leer y transcribir textos antiguos, los investigadores pueden acceder y analizar colecciones enteras mucho más rápido, buscar nombres o palabras clave y unir fragmentos en textos completos.

“Buscamos constantemente formas de mejorar la capacidad de la máquina para descifrar escritura antigua”, dijo Daniel Stokl Ben Ezra, uno de los investigadores clave en el proyecto de transcripción de texto MiDRASH.

El proyecto ha logrado avances importantes y podría abrir el acceso a los documentos –escritos en hebreo, árabe, arameo y yiddish en una variedad de caligrafías– a una gama más amplia de investigadores, añadió.

Las transcripciones de los manuscritos más difíciles serán revisadas por expertos, mejorando así aún más el entrenamiento de la IA.

El proyecto, financiado por el Consejo Europeo de Investigación y basado en la base de datos digital de documentos de la Geniza de El Cairo de la Biblioteca Nacional de Israel, reúne a expertos de varias universidades e institutos de investigación.

La Geniza es un depósito dentro de una sinagoga para documentos importantes que eventualmente serían enterrados ritualmente. La Geniza de la sinagoga Ben Ezra en el Viejo Cairo ofrecía las condiciones ideales de sequedad para preservar documentos antiguos.

Durante la Edad Media, El Cairo superó a Damasco y Bagdad y se convirtió en la ciudad más grande de Oriente Medio, un centro de comercio, erudición y ciencia , y hogar de una próspera comunidad judía.

El gran filósofo judío Maimónides, el sultán musulmán que derrotó a los cruzados en Jerusalén, rezó en la sinagoga Ben Ezra mientras vivía en El Cairo.

A través de dinastías e imperios, la comunidad mantuvo silenciosamente su rutina diaria, y su clero llenó la Geniza con debates canónicos, registros civiles e innumerables otros documentos administrativos y académicos.

Este inmenso tesoro, que incluye manuscritos del propio Maimónides, fue descubierto a finales del siglo XIX. A pesar de haber sido estudiado durante más de 100 años, su gran tamaño implica que aún existen grandes lagunas.

Stokl Ben Ezra enfatizó: “La posibilidad de reconstrucción –crear una especie de ‘Facebook de la Edad Media’– está ante nuestros ojos”.