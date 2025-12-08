Israel revela red financiera de Hamás en Turquía

Cientos de documentos recopilados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet indican que la organización terrorista Hamás opera una red encubierta de cambio de divisas en el corazón de Turquía.

Según Avichay Adraee, portavoz de las FDI en árabe, la red opera bajo la dirección directa de Irán. Incluye inmigrantes de Gaza que gestionan el sistema financiero local con fines terroristas.

Según los documentos revelados, los cambistas gazatíes trabajan en plena coordinación con el régimen iraní y transfieren millones de dólares destinados a Hamás y sus líderes.

Sus actividades se llevan a cabo en territorio turco e incluyen la recepción, el almacenamiento y la transferencia de fondos desde Irán a la organización terrorista.

Adraee afirmó que los documentos revelados por las FDI y el Shin Bet documentan una pequeña parte de las transferencias de dinero, que ascienden a tan solo unos cientos de miles de dólares, como parte de una red de financiación mucho mayor.

La revelación también incluyó los nombres de tres agentes clave de la red: Tamer Hassan, alto funcionario del Ministerio de Finanzas de Hamás residente en Turquía, quien opera directamente bajo el liderazgo de Khalil al-Hayya, y Khalil Fraoneh y Farid Abu Dayer, cambistas que operan dentro de la red de Hamás.

Según Adraee, la organización terrorista Hamás, con el apoyo y el estímulo del régimen iraní, tras causar la destrucción de la Franja de Gaza, persiste en sus planes terroristas contra el Estado de Israel e intenta reconstruir su capacidad, incluso fuera del territorio de la Franja.