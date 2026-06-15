Israel no juega el Mundial 2026, pero su tecnología estará presente en todo el torneo

Aunque la selección de Israel no logró clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026, varias empresas tecnológicas israelíes desempeñarán un papel central en la organización y transmisión del evento deportivo más importante del planeta.

Desde la distribución global de contenidos hasta el procesamiento de estadísticas en tiempo real, la innovación desarrollada en Israel formará parte de la infraestructura del torneo.

Si bien el combinado nacional israelí no estará entre los participantes de la próxima Copa del Mundo, la tecnología del país tendrá una presencia significativa detrás de escena.

Entre las compañías mencionadas se encuentra Anevia (Synamedia/Seatpick), vinculada a la distribución de contenido para millones de aficionados alrededor del mundo. También figura WSC Sports, empresa israelí especializada en inteligencia artificial aplicada al deporte, que automatiza la generación y distribución de clips y contenidos en tiempo real para medios, ligas y plataformas digitales.

Otra de las firmas destacadas es SportsVibes, que provee datos, análisis y estadísticas en vivo utilizados por medios de comunicación, plataformas deportivas y sistemas de apuestas en distintos mercados internacionales.

Estas tecnologías permiten que millones de espectadores accedan a transmisiones, resúmenes, estadísticas y contenidos personalizados durante las competencias deportivas más importantes del mundo.

Israel se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los principales polos de innovación tecnológica a nivel global, con un ecosistema de startups y empresas especializadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y tecnología aplicada al deporte.

De cara al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, la presencia israelí no estará en el campo de juego, pero sí en numerosos sistemas que harán posible la experiencia de miles de millones de espectadores alrededor del planeta.