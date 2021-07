Israel gana 6 medallas en Olimpiada Internacional de Matemáticas

Enlace Judío México

Estudiantes de secundaria israelíes obtuvieron 6 medallas, incluyendo un récord de 3 medallas de oro, en la Olimpiada Internacional de Matemáticas este mes en San Petersburgo, Rusia. El equipo nacional terminó en el lugar séptimo en la competencia general entre países, su mejor actuación en el certamen, de acuerdo con the The Times of Israel.

Los ganadores de la medalla de oro fueron Yahel Manor de Haifa, Yair Shoham de Ness Ziona y Almog Wald de Petaj Tikva. Omri Zemer de Re’ut y Shahar Friedman de Rehovot recogieron medallas de plata, y Dror Frid de Tel Aviv terminó con un bronce.

La actuación fue la más fuerte para el equipo israelí desde que comenzó a competir en la Olimpiada de Matemáticas en 1979, y la primera vez que terminó entre los 10 primeros.

El equipo ha ganado 6 medallas en competiciones anteriores, pero este año fue la primera vez que se llevó a casa 3 medallas de oro.

La formación de los estudiantes está dirigida por el Ministerio de Educación de Israel y el Future Scientists Center, un grupo que tiene como objetivo maximizar el potencial de los estudiantes superdotados, y el equipo que se preparó para el torneo en el Instituto de Ciencias Weizmann de Israel.

La ministra de Educación, Yifat Shasha-Biton, felicitó a la escuadra, con una declaración del grupo que la citaba diciendo que el desempeño del equipo no tiene precedentes.

“Los equipos científicos nacionales israelíes continúan demostrando altas capacidades contra equipos nacionales de todo el mundo y alcanzaron logros impresionantes e inspiradores”, dijo Eli Fried, director del Future Scientists Center.