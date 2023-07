Israel envía a principios de setiembre la primera delegación económica oficialmente a Arabia Saudita

Radio Jai- entrevista de Miguel Steuerman a Henrique Cymerman

Arabia Saudita elimina el contenido antiisraelí y antisemita en los textos educativos. Esta muy buena noticia seguramente está relacionada en parte con la gran labor que realiza el periodista Henrique Cymerman, Presidente de la Cámara de Comercio de Israel – Países del Golfo, en las negociaciones por los acuerdos comerciales y en los vínculos de los países árabes con Israel.

Desde Israel el Corresponsal de varios medios españoles, dio detalles sobre esta novedad que implica que, mediante la educación poder llegar a las bases, lo que no siempre ocurre con los acuerdos de paz que se realizan entre líderes de los países.

“La realidad supera lo que se sabe”, afirmó. Y explicó que Arabia Saudita es parte de un proceso que dura ya años con un cambio de generación en el poder que intenta acercarse a Israel. Contó Cymerman que hace algo más de un mes cuando estuvo en Arabia Saudita, uno de los ministros le habló de un gran proyecto llamado Neón, una ciudad que costará millones de dólares, y que será la más sofisticada del mundo.

“La gente no tiene conciencia, pero Arabia Saudita es un país del tamaño de toda Europa. Es un país que en este momento compite por convertirse en una de las grandes potencias del mundo dentro de diez, quince años”, indicó.

Sin embargo, y con toda la extensión que tiene, eligió construir Neón al lado de Israel, a solo 350 km de Eilat. El motivo, explica el periodista es que Arabia Saudita ha hecho una apuesta estratégica por un futuro acuerdo con Israel, y señaló que “espera que nosotros en Israel no cometamos el error de molestar a este proceso”.

Habló de las” líneas rojas sauditas” que son las que pasan por varios elementos que tienen que ver con los palestinos por un lado, pero también con la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para el islam. Pero, que, de todos modos Arabia Saudita se ha convertido en la puerta hacia un acuerdo futuro de Israel con muchísimos países árabes y musulmanes que ven en Arabia Saudita “la dirección moral” ya que ellos son quienes tienen el control de Meca y Medina los lugares más sagrados para el Islam.

Sostiene el periodista que estos nuevos aires de acercamiento a Israel van mucho más allá de eliminar contenidos antisemitas de los programas escolares. Opinó que “no es casual” que el Imán de la Meca, la ciudad más sagrada para casi dos mil millones de musulmanes en el mundo, casi un cuarto de la humanidad, haya decidido por su propia iniciativa, ir a Auschwitz – Birkenau encabezando una delegación de imanes, que fueron allí para aprender lo que sucedió, algo que en el mundo árabe se desconoce y que ni se estudiaba en sus libros de texto. Ahora la Shoáh es parte de los libros de texto en varios países árabes, entre ellos Emiratos, Egipto, Jordania y Arabia Saudita.

Acerca de cuándo será posible que Arabia Saudita se incorpore a los Acuerdos de Abraham, Cymerman remarcó que es importante entender que Arabia Saudita es la autoridad moral, y es además el poder económico, porque es el productor número uno de petróleo. Y que para ellos Estados Unidos es la clave. Por eso intentan volver a una relación estratégica profunda de enorme credibilidad, confianza, cercanía con el país del Norte, y entienden que eso pasa por Israel a pesar de todo; a pesar de lo que está pasando, a pesar de que Netanyahu no fue invitado aún a la Casa Blanca. Entienden que Israel sigue siendo el aliado número uno de Estados Unidos, quizás conjuntamente con gran Bretaña, y por lo tanto la futura paz con Israel es clave.

Cymerman no puede pronosticar cuándo podrá darse el acuerdo, pero en cambió compartió con Radio Jai una “exclusiva”, que aún no fue publicado en ningún lugar, pero que lo será pronto: Israel envía a principios de setiembre la primera delegación económica oficialmente a Arabia Saudita. (Ya hubo otras, pero no fueron oficiales). Seis compañías que van a ser llevadas a un congreso del gobierno saudí, y que van a ser presentadas como israelíes de forma abierta, como israelíes.

Considera Cymerman que todo esto es parte de un enorme mapa, un enorme puzzle, en el cual el príncipe heredero Mohammed Bin Salman y su equipo han tomado una decisión estratégica a largo plazo, y que, por lo tanto, aún puede tardar un poco la formalización, pero que los pasos reales para construirlo ya se están dando.

Supone el periodista que mientras esté vivo el rey, el padre de Mohamed Bin Salmán, se mantendrá el status quo, pero que en los próximos años vamos a ver avances importantísimos entre Israel y otros países árabes en el marco de los Acuerdos de Abraham, y que con Arabia Saudita será algo distinto, porque será una paz entre dos civilizaciones: la musulmana y la judía.

La buena noticia que nos convoca es la de que Arabia Saudita ha eliminado de los textos de educación todo lo que tiene que ver con el odio contra los judíos, contra Israel, y una de las problemáticas tiene mucho que ver con el tema de la educación de los palestinos, de cómo se los educa para odiar a Israel y a los judíos, lo que está claramente comprobado. La pregunta es si Arabia Saudita, con ese “poder moral” podrá influir y si tendrá conciencia de que ese es un problema para el que puedan encontrar alguna solución.

Antes de responder el periodista deseó explicar que “sin Arabia Saudita, sin Egipto, y quizás también sin Emiratos, Jordania Marruecos, no es posible llevar a los palestinos a acercarse a la paz”. Dijo que no basta con Estados Unidos, con los europeos o con otras potencias occidentales o con Naciones Unidas; que después de tantos años de fracasos, la única carta que tenemos hoy en día es el mundo árabe, que tiene un cierto poder sobre los palestinos.

Considera “tremendo” que libros de estudio palestinos sigan teniendo un mapa en el que Israel en muchos casos no está, y que, en muchos casos, estos libros estén financiados por la Unión Europea. Señaló que hoy la Unión Europea está estudiando este tema muy en serio, porque hay discusiones sobre ello y sobre cómo llevarlo adelante.

Finalmente respondió que no está seguro de que Arabia Saudita y/ o Egipto nos puedan llevar a un cambio en los palestinos, pero que, de lo que sí está seguro es que no hay nadie más que pueda tener una posibilidad de conseguirlo, aparte de Arabia Saudita y de Egipto, que ”Egipto es los Estados Unidos del mundo árabe”, un cuarto del mundo árabe, con 110 millones de personas y con gran poder político.

Opina que esta combinación, este tándem Arabia Saudita – Egipto, puede llevar a muchos cambios en los palestinos y en el mundo árabe, pero que hay que ver cómo se va a desarrollar, que es importante que Israel siga tomando en cuenta a Arabia Saudita como una pieza clave, porque, insistió, Arabia Saudita, es la puerta hacia la paz con muchísimos países musulmanes y árabes.