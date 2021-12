Israel donará 1 millón de vacunas COVID a naciones africanas

UnidosxIsrael (Israel Hayom)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció que se donará un millón de vacunas contra el coronavirus AstraZeneca al programa COVAX respaldado por las Naciones Unidas, una iniciativa mundial que tiene como objetivo el acceso equitativo a las dosis. Crédito foto: Reuters

«Estoy encantado de que Israel pueda contribuir y ser un socio en la erradicación de la pandemia en todo el mundo», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. Las dosis se transferirán en las próximas semanas, una decisión que fue parte del fortalecimiento de los lazos de Israel con los países africanos.

El anuncio dijo que las vacunas llegarían a cerca de una cuarta parte de los países africanos, aunque no proporcionó una lista. Israel tiene vínculos estrechos con varias naciones africanas, incluidas Kenia, Uganda y Ruanda. También estableció relaciones con Sudán el año pasado como parte de una serie de acuerdos negociados por Estados Unidos.

COVAX tiene como objetivo proporcionar vacunas contra el coronavirus a las naciones más pobres, ya que los países más ricos han adquirido la mayoría de los suministros de vacunas del mundo, lo que provoca una gran desigualdad en el acceso a las inyecciones.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud anunció el jueves por la mañana que 104,638 israelíes examinados para detectar el coronavirus en las últimas 24 horas, 741 (0,79%) dieron positivo. La tasa de reproducción se sitúa en 1,02. Hay 6.446 casos en el país con 122 pacientes hospitalizados. De ellos, 80 se encuentran en estado grave.

Israel ha informado de 1.352.778 casos, incluidas 8.227 muertes, desde el brote de la pandemia el año pasado.

Hasta ahora, 4.140.645 israelíes han sido completamente vacunados, 5.806.642 recibieron dos inyecciones y 6.430.161 recibieron una vacuna.

En noticias relacionadas, el gobierno votó el miércoles para extender una prohibición de viaje que prohíbe a los extranjeros ingresar al país hasta al menos el 29 de diciembre. Las restricciones de viaje se implementaron por primera vez a fines de noviembre para detener la propagación de la variante Omicron en Israel.

Aunque la prohibición se instituyó originalmente por dos semanas, los legisladores votaron para extender las restricciones por una semana más, según The Times of Israel.

Las regulaciones iniciales provocaron protestas en el sector del turismo y los guías turísticos protestaron frente al aeropuerto internacional Ben-Gurion el lunes.

Los manifestantes criticaron al gobierno por ayudar a otras industrias afectadas por la pandemia mientras descuidaban el sector turístico y pidieron una compensación o la reapertura de los cielos de Israel.

El miércoles por la noche, el Ministerio de Salud agregó varios países a la lista de exclusión aérea del gobierno, naciones a las que los ciudadanos israelíes tienen prohibido viajar: Noruega, Irlanda, Finlandia, Francia, España y los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los países africanos, incluida Sudáfrica, donde se detectó por primera vez Omicron, se agregaron a la lista hace varias semanas.

Los israelíes que regresen de estos países deberán ponerse en cuarentena a su llegada, independientemente de su estado de vacunación.

«Estimo que los extranjeros no podrán entrar a Israel durante una semana o dos al menos», dijo el miércoles el director general de la Autoridad de Población e Inmigración, Tomer Moskowitz, a Israel Hayom. «Todavía no sabemos todo sobre Omicron y nuestro objetivo es prevenir la morbilidad.

«En el pasado, vimos varias veces largas filas de retornados en el control de pasaportes. Con la decisión de declarar a más países como «rojos», esperamos una ola de retornados de estos países pronto.

«Para evitar las largas filas, estamos asistidos por el Comando del Frente Interior [de las FDI], y todo se está coordinando con la administración del Aeropuerto Ben-Gurion», dijo.

También dijo que algunos extranjeros recibieron una exención y se les permitió ingresar a Israel a pesar de la prohibición.

«Una mujer de 100 años en sus últimos días [de vida] que no ha visto a sus hijos durante años pidió ingresar a Israel. No pudimos no aprobar tal solicitud, y por supuesto, fue aprobada.

“Hay casos de despedida de familiares que están en sus últimos días. Por otro lado, hay ocasiones felices, como bodas, nacimientos y bar mitzvas. En estos casos también permitimos la entrada de extranjeros a Israel.

«La vida continúa y aprendemos a hacer las cosas de la manera más delicada posible», dijo Moskowitz.

Según datos, de las casi 1.000 solicitudes de extranjeros que recibió la Autoridad de Población e Inmigración, aprobó aproximadamente 700.