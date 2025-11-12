Israel advirtió a Uruguay por presencia de Hezbollah en la región: “Necesita trabajar más con grupos sudamericanos”

El jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Montevideo dijo que el grupo terrorista necesita financiación y sugirió que el país establezca una lista de organizaciones contra las que debe luchar

El gobierno de Israel alertó en Montevideo por una fuerte presencia de Hezbollah en la región, señaló que trabaja “mano a mano” con organizaciones del crimen organizado y se puso a la orden para ayudar a redactar una ley que establezca una lista de organizaciones contra las que se debe “luchar”.

Estas advertencias y el ofrecimiento fueron realizadas el martes 4 por Igal Ekdesman, el jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Uruguay, durante un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo. El semanario local Búsqueda consignó esta actividad.

El funcionario israelí señaló que en general las autoridades y los ciudadanos de un país creen que no van a ser blanco de actividades terroristas, pero advirtió que esta idea es equivocada. “Decimos: ‘Aquí no va a pasar nada’, pero en los últimos años en el mundo vimos cosas que sí pasaron y ya no podemos ignorarlo y decir que aquí no va a pasar”, expresó Ekdesman en un evento que también fue organizado por las embajadas de Estados Unidos y la Unión Europea.

El jefe de misión de Israel en el país dijo que Hezbollah es “una de las organizaciones de terrorismo y de crimen organizado más grandes del mundo”, cuya presencia en la región se ha hecho muy fuerte. “Está totalmente instalada en la región y trabaja mano a mano con organizaciones de crimen organizado en Argentina, Brasil y Paraguay. Trafica drogas, especialmente cocaína, y está también muy ocupada en el lavado de dinero”, describió Ekdesman.

Según él, el grupo terrorista está buscando nuevas fuentes de ingresos tras la guerra entre Israel e Irán de inicios de año, que motivó que bajaran “drásticamente” los ingresos que le llegaban desde el régimen iraní.

“¿Qué tiene que ver eso con Uruguay? Es una cosa muy importante que va a influir mucho en Sudamérica porque el recorte financiero que tiene en el Medio Oriente va a impactar en los países de Sudamérica. Hoy Hezbollah tiene la necesidad de trabajar más con las organizaciones sudamericanas de crimen organizado para conseguir financiación”, explicó, respecto al vínculo con Uruguay.

Estas advertencias se suman a las que realiza Estados Unidos sobre operaciones de Hezbollah en la Triple Frontera, algo que incluye también a Uruguay. Las autoridades de este país han aumentado sus alertas tras el crecimiento de casos de lavado de dinero y cambio ilegal de divisas en puntos fronterizos con Brasil, informó Búsqueda.

Hace algo más de un año, la Policía Federal requisó USD 14 millones provenientes del cambio ilegal y del tráfico de drogas en el Chuy, la ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil. Agentes locales analizan si se realiza algún tipo de financiación a grupos como Al Qaeda, Hamas y Hezbollah.

Sin embargo, en el gobierno uruguayo no hay certeza de que estos movimientos apoyen significativamente a estas organizaciones.

La propuesta para tener un listado de grupos terroristas

Si bien países como Argentina, Paraguay, Estados Unidos e Israel han definido a Hezbollah como una organización terrorista, Uruguay decidió ajustar su postura a lo que plantea la ONU en su lista oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que todavía no la incluye como una organización terrorista.

El senador Andrés Ojeda, del opositor Partido Colorado, presentó hace algo más de un mes un proyecto de ley para crear un registro de “entidades terroristas”, que sería encabezado por Hamás y Hezbollah. La propuesta utiliza el argumento de que “la amenaza del terrorismo transnacional constituye un riesgo creciente para la seguridad nacional, regional e internacional”.

Uno de los artículos crea lo que denomina Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales. La inclusión de las organizaciones en el registro habilitaría al Estado uruguayo a congelar bienes y activos financieros de entidades que actúen en el territorio uruguayo y se les impediría cualquier tipo de transacción económica, financiera o comercial.