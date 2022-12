Irán: el aumento de las actividades terroristas en el ámbito internacional con énfasis en objetivos israelíes y judíos

Oriente Medio News- por Yoram Schweitzer, Anat Shapira y Sima Shane

La frustración de los ataques que Irán planeó llevar a cabo contra objetivos israelíes en el extranjero, así como contra objetivos estadounidenses y exiliados iraníes, no disuade a la República Islámica, y se debe esperar que continúe con sus esfuerzos para vengarse y disuadir a Israel y a Occidente de sus actividades en su contra, hasta que tenga éxito ¿Qué hay detrás de los esfuerzos iraníes y cómo actuar contra ellos?

Durante los últimos dos años, se revelaron públicamente aproximadamente 13 ataques terroristas de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) contra objetivos israelíes y judíos, que fueron frustrados en cuatro continentes. Además, ataques terroristas contra ex funcionarios del gobierno de EE. UU. y contra objetivos de la oposición iraní en Nueva York y Londres fueron frustrados. Estos hechos apuntan a un activismo selectivo. El uso del terrorismo por parte de Irán en el ámbito internacional sin inmutarse por los resultados de esta actividad. Lo que se destaca en estos incidentes es el uso de asesinos y escuadrones de la muerte formados por ciudadanos extranjeros para disuadir, principalmente a Israel y Estados Unidos, de lo que Irán identifica como su agresión contra Irán y, al mismo tiempo, disuadir a los miembros de la oposición iraní exiliados que viven en países occidentales de sus crecientes críticas a el régimen de Teherán.

Actividad iraní contra objetivos judíos israelíes en el extranjero

Desde el asesinato en Teherán el 3 de noviembre de 2020 de Mohsin Fahrizadeh, el jefe del programa nuclear militar de Irán, que el régimen atribuyó a Israel, Irán ha estado ejecutando un sistema continuo de terrorismo contra objetivos israelíes y judíos en cuatro continentes: Asia, África. , Latinoamérica y Europa.

Desde enero de 2021 hasta diciembre de 2022, se informó sobre 13 intentos de ataque iraníes contra objetivos identificados con Israel, incluidas misiones diplomáticas y diplomáticos, empresarios y turistas.

Los ataques se llevaron a cabo con la iniciativa, la gestión y la intención de unidades dedicadas en la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Inteligencia que reclutaron y emplearon agentes iraníes junto con reclutas locales, algunos de los cuales tienen antecedentes penales, para asesinar a israelíes y judíos, a cambio de beneficios económicos y de otro tipo.

Es evidente que Irán se reserva un espacio de ocultación pública mediante el uso de reclutas locales con doble ciudadanía, en particular en las etapas de ejecución de las operaciones, además de garantizar la participación en las etapas de recopilación de información y apoyo logístico.

Durante 2021, Irán intentó realizar unas siete operaciones contra Israel. Estos se llevaron a cabo principalmente en países de África y Asia donde tiene fácil acceso para establecer una infraestructura para llevar a cabo el terrorismo y en algunos de los cuales sus personas o agentes ya han operado en el pasado, como Etiopía, Tanzania, Ghana, Senegal y India. También se hicieron intentos en países occidentales como Chipre. Como parte de la actividad terrorista iraní, se menciona lo siguiente:

En enero de 2021, un artefacto explosivo explotó cerca de la embajada de Israel en Nueva Delhi; ese mismo mes, escuadrones de la Fuerza Quds fueron arrestados en los Emiratos Árabes Unidos que planeaban llevar a cabo ataques contra destinos turísticos y negocios populares entre los turistas israelíes.

En febrero de 2021, una célula terrorista operada por Irán fue expuesta en Etiopía y recopiló información sobre las embajadas de Israel y Estados Unidos, junto con la intención de realizar un atentado contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos en el país. En poder del personal de la celda, se aseguraron armas y explosivos.

En junio de 2021, fue frustrado un ataque contra empresarios judíos en Colombia que iba a ser llevado a cabo por dos ciudadanos colombianos que fueron reclutados para la misión por un miembro de la Fuerza Quds que en ese momento estaba detenido en Dubái.

En septiembre de 2021, se frustró un ataque de un mercenario reclutado por la Guardia Revolucionaria que estaba siendo asistido por una célula de logística local para atacar a empresarios israelíes en Nicosia.

En noviembre de 2021, se detuvo a un escuadrón reclutado y operado por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria que planeó llevar a cabo ataques contra turistas israelíes en Tanzania, así como contra empresarios israelíes y centros judíos e israelíes en Senegal y Ghana. En el mismo mes, un oficial de inteligencia iraní fue arrestado en Kenia bajo sospecha de planear operar una célula local para llevar a cabo ataques contra los intereses israelíes en el país.

En 2022, Irán continuó intentando llevar a cabo ataques terroristas de alta calidad contra objetivos israelíes y judíos, pero era evidente que el énfasis se desplazó a los países europeos, utilizando escuadrones mixtos de agentes iraníes junto con aquellos con doble ciudadanía o activistas locales.

En febrero de 2022, se frustró un ataque contra Yair Geller, un empresario israelí que vive en Estambul, tras el arresto de un escuadrón operado por un oficial de inteligencia iraní que no fue capturado.

En abril de 2022 fue publicado un informe, tras la detención e interrogatorio en Irán de un recluta de la inteligencia iraní por parte de una misión secreta del Mossad israelí durante el último trimestre de 2021, sobre la frustración de un intento de ataque en Turquía contra el excónsul israelí.

En junio de 2022, se frustró una intención de un escuadrón combinado de iraníes y turcos que estaba activado en manos de la Fuerza Quds para golpear al mismo tiempo a varios turistas israelíes. Fueron expulsados ​​del país en una operación conjunta de la inteligencia turca e israelí.

En noviembre de 2022, se publicó sobre la frustración de un intento de la Fuerza Quds de Israel de atacar a Itzik Moshe, un empresario israelí georgiano que vive en Tbilisi, a manos de un mercenario paquistaní con la ayuda de paquistaníes con vínculos con Al- Al Qaeda y una unidad iraní-georgiana que brindó asistencia logística a la operación de asesinato.

En el mismo mes, miembros de un escuadrón local perteneciente a la pandilla ‘Hell’s Angels’ intentaron dañar las instituciones de la comunidad judía en Dortmund, Bochum y Essen en Alemania lanzando un cóctel molotov y disparando contra un edificio que anteriormente era usada por el rabino de la comunidad y ahora se utiliza como instituto de investigación.

La célula fue operada por Irán a través de un pandillero germano-iraní que escapó y encontró refugio en Irán. Los detalles de la operación se conocieron cuando uno de sus miembros, que supuestamente iba a incendiar una sinagoga local en Dortmund, se entregó.Ese mismo mes, miembros del escuadrón local perteneciente a la banda ‘Hell’s Angels’ para atacar las instituciones de la comunidad judía en Dortmund, Bochum y Essen en Alemania lanzando un cóctel Molotov y disparando contra un edificio que una vez fue utilizado por el rabino de la comunidad y ahora se usa como un instituto de investigación. El escuadrón fue activado por Irán a través de un pandillero germano-iraní que escapó y encontró refugio en Irán. Los detalles de la operación se conocieron cuando uno de sus miembros, que se suponía que iba a incendiar una sinagoga local en Dortmund, se entregó.

En diciembre de 2022, se informó que la intención de la Fuerza Quds de atacar la casa de Chabad en Kinshasa y objetivos estadounidenses había sido frustrada, utilizando una célula terrorista en la que un operativo pakistaní era una figura clave en la planificación del ataque bajo la dirección de dos agentes iraníes.

En sus declaraciones en una conferencia del Instituto de Seguridad Nacional que trató sobre Irán (21 de noviembre), el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, mayor general Aharon Haliva Zarkor, puso de relieve el comportamiento agresivo de Irán en el ámbito internacional, más allá del campo nuclear y su conocida participación en cuatro arenas en el Medio Oriente -Líbano, Siria, Irak y Yemen- y se centró, entre otras cosas, en actividades terroristas que fueron frustradas en el Reino Unido y los EE. UU.

Esta actividad iraní tenía la intención de llevar a cabo actividades terroristas contra periodistas iraníes que viven en Londres y dirigen el sitio web de la oposición «Iran International». La confiabilidad de la información e incluso su expansión fue reforzada por el jefe del MI-5 británico, quien afirmó en un discurso público que en el último año hubo alrededor de 8 – 10 intentos de llevar a cabo ataques terroristas contra iraníes en suelo del Reino Unido.

Los ataques terroristas planeados por la Guardia Revolucionaria en los Estados Unidos se revelaron en agosto de este año cuando un mercenario intentó asesinar o secuestrar a la periodista iraní y activista de derechos humanos que desafía al régimen iraní, Masih Alinejad, desde su casa en Nueva York.

En el mismo mes, también se reveló que los agentes de la Guardia Revolucionaria pretendían asesinar a John Bolton, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, y que también había inteligencia sobre el exsecretario de Estado Pompeo, que llevó a la administración a otorgar seguridad personal a ambos.

También cabe mencionar que en agosto el escritor Salman Rushdie fue apuñalado y gravemente herido durante su conferencia en Nueva York por libaneses residentes en Nueva York, y aunque no hay evidencia de participación activa iraní, está claro que Irán es indirectamente responsable del ataque al escritor exiliado según el fallo de la Fatwa publicada en 1989 por el Imam Khomeini que condujo a muchos intentos de asesinato en su contra a lo largo de los años desde entonces.

En conclusión, el deseo iraní de exigir un precio a Israel por la inestabilidad que se le atribuye en suelo iraní sigue siendo vigente aún ante el hecho de que Irán haya fracasado en sus múltiples intentos de llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes y judíos en el extranjero en el futuro.

Esto requiere una vigilancia de inteligencia enfocada y la cooperación con los servicios de seguridad locales, que hasta ahora ha demostrado su eficacia y ha evitado víctimas, pero como sabemos nunca es infalible.

Se puede estimar que Irán continuará el uso del terrorismo en el ámbito internacional contra los elementos de la oposición iraní en Occidente. Parece que el aumento de la actividad contra ellos expresa una angustia interna que siente el régimen ante las movilizaciones revolucionarias que tienen lugar en las ciudades de Irán, y ante la reacción a los países occidentales que se oponen a Irán debido a su apoyo activo a Putin en la crisis en Ucrania y tal vez incluso debido a su deseo de disuadir a los países occidentales de intentar formar una actividad conjunta contra Rusia en el contexto de su progreso en el desarrollo de su programa nuclear.

Los hechos prueban una vez más que Irán no duda en desafiar la laxitud mostrada por los países occidentales en respuesta a sus acciones y que no ha dejado de utilizar armas terroristas en el ámbito internacional violando flagrantemente su soberanía y poniendo en riesgo la vida de sus ciudadanos mientras están preparados para asesinar a turistas extranjeros, empresarios e incluso dañar a las misiones y representantes extranjeros que se encuentran en su territorio. Esta es una oportunidad para que Israel revele el peligro que Irán representa para la seguridad de la comunidad internacional, y no solo para Israel, y para aclarar la amenaza que Irán representa, tanto en el campo nuclear como para la estabilidad regional en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Occidente requiere una respuesta decisiva de la comunidad occidental, que se logra solo gracias a contramedidas efectivas y cooperación de inteligencia con Israel, impidiendo la llegada de los largos brazos de Irán.

Fuente: JCPA

Traducción: Gastón Saidman